السعودية توسّع خدمات الرعاية الصحية للنازحين في عدن

قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة، التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين في مخيم الفردوس بمديرية البريقة في محافظة عدن، خلال الفترة من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات الصحية في اليمن.

وتأتي هذه الخدمات، التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ضمن جهوده لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتخفيف أعباء حصول الأسر النازحة على الخدمات الطبية.

وبلغ متوسط الخدمات التي قدمتها العيادة نحو 64 زيارة يومياً، تنوعت بين الفحوص والمعاينات الطبية والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية الأولية ومكافحة العدوى، فضلاً عن متابعة الأمراض المزمنة وصرف 2192 وصفة طبية. كما شملت تفعيل مسار للإحالات الطارئة لنقل المرضى الذين تستدعي حالاتهم رعاية تخصصية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان، لاستكمال علاجهم بإشراف كوادر طبية متخصصة.

وفي جانب رعاية الأم والطفل، استقبلت العيادة 711 زيارة للأطفال دون سن الخامسة عشرة، فيما بلغت نسبة النساء 53 في المائة من إجمالي الزيارات، في مؤشر على اتساع نطاق الخدمات المقدمة لتلبية الاحتياجات الصحية لمختلف الفئات داخل المخيم.

سجلت العيادة 625 زيارة لحالات مرتبطة بالعدوى و82 زيارة لمرضى يعانون أمراضاً مزمنة (واس)

وسجلت العيادة 625 زيارة لحالات مرتبطة بالعدوى، و82 زيارة لمرضى يعانون أمراضاً مزمنة، وشملت الخدمات التعامل مع التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إلى جانب متابعة حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو.

وتسهم العيادات المتنقلة في تجاوز تحديات الوصول إلى المنشآت الصحية، عبر تقديم الخدمات العلاجية بالقرب من المستفيدين، والحد من الأعباء التي تواجه النازحين في التنقل للحصول على الرعاية الطبية.

وعلى نطاق أوسع، يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تنفيذ مشروعات ومبادرات لدعم المنظومة الصحية، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيزها وتشغيلها، وتأهيل الكوادر الصحية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، ودعم 30 منشأة طبية موزعة على 13 محافظة يمنية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويأتي دعم القطاع الصحي ضمن أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية نفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في 16 محافظة، موزعة على 8 قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.