الإمارات: رصد صاروخين أطلقا من إيران وسقطا في البحر

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران أطلقت نحو أراضيها صاروخين باليستيين سقطا في البحر، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوردت الوزارة، في بيان، أن «الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت (عدد 2) صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية».

وأكدت أنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل... pic.twitter.com/GiMuKTjhvK — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) August 18, 2026

وأرسلت وزارة الداخلية الإماراتية ​تنبيهاً عبر الهواتف، في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، يفيد بأن «الوضع آمن حالياً»، ودعت السكان إلى استئناف أنشطتهم المعتادة، وذلك بعد ‌تنبيه سابق حذّر ‌من ​تهديد ‌صاروخي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، دعت الثلاثاء، سكانها إلى الاحتماء، محذّرة من «تهديد صاروخي محتمل» هو الأول من نوعه منذ أسابيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية: «نظراً للأوضاع الحالية والتهديد المحتمل، يرجى الاحتماء فوراً في مبنى آمن بعيداً عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، وانتظار التعليمات الرسمية».

من جهتها، أوردت وزارة الدفاع، عبر منصة «إكس»: «رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديداً صاروخياً على الدولة»، مشيرة إلى أنه «في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي».

رصدت منظومة الدفاع الجوي تهديـد صاروخي على الدولة، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات من المصـادر الرسميـة. pic.twitter.com/04TYA22DVn — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 18, 2026

وتعرّضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في فبراير (شباط). وأعلنت الإمارات عن تعرّضها لهجمات مباشرة للمرة الأخيرة في مايو (أيار).

وفي يوليو (تموز)، أفادت أبوظبي بأن منظومات الدفاع الجوي تتعامل «مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة»، قبل أن توضح أن ذلك كان «خارج حدود الدولة».

وفي أواخر يونيو (حزيران)، أصدرت الإمارات تحذيراً للسكان مماثلاً للتنبيه الذي أصدرته الثلاثاء، قبل أن توضح في وقت لاحق أنه نتج عن عطل تقني.