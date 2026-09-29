وزير الدفاع السعودي ونائب رئيس الإمارات يبحثان في الرياض تطوير العلاقات

استقبل الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي أجرى زيارة أخوية للرياض.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه الشيخ منصور بن زايد في الرياض الثلاثاء (واس)

واستعرض اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السعودية والإمارات، كما شهد تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وخالد حضراوي المستشار بالديوان الملكي، وهشام بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات (وام)

كما حضر من الجانب الإماراتي، علي الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور ناصر النعيمي أمين عام مجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

كان الشيخ منصور بن زايد وصل إلى الرياض ظهر الثلاثاء، في زيارة أخوية رافقه فيها عدد من كبار المسؤولين؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من الأمير خالد بن سلمان، الذي استقبله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مستقبلاً الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات (واس)

وتعكس زيارة الشيخ منصور بن زايد للسعودية العلاقات التاريخية الوطيدة والعميقة التي تجمع البلدين قيادة وشعباً، استناداً لروابط الدم والأخوة والجوار، التي تؤكد على صلابة تلك العلاقات، وعدم تأثرها بأي محاولات لتعكير صفوها.

وتتجلى حكمة قيادتي البلدين في إدارة علاقاتهما ذات الطابع الاستراتيجي باقتدار ومسؤولية، حيث تحافظ على استقرارها والمصالح المشتركة، وتعزز وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.