السعودية تجدد إدانتها الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن

أعربت السعودية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن، بما فيها استهداف مقر شركة شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية، تضامن السعودية الكامل مع البلدين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وقدّمت السعودية خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى والكويت حكومةً وشعباً، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي الأردن والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمين العام، على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المُعدَّة لهذه الغاية.

وأكد المتحدث أنَّ إجراءات الاعتراض نُفِّذت بكفاءة واحترافية؛ ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي البلاد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.