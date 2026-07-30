عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي الخليج

السعودية تجدد إدانتها الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن

العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
TT
TT

السعودية تجدد إدانتها الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن

العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن، بما فيها استهداف مقر شركة شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية، تضامن السعودية الكامل مع البلدين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وقدّمت السعودية خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى والكويت حكومةً وشعباً، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي الأردن والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمين العام، على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المُعدَّة لهذه الغاية.

وأكد المتحدث أنَّ إجراءات الاعتراض نُفِّذت بكفاءة واحترافية؛ ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي البلاد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

مواضيع
أخبار الخليج حرب إيران السعودية الأردن إيران

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«التحالف البحري الدفاعي» يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة

الخليج 14 دولة أكدت دعمها لمشروع التحالف ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية (وزارة الدفاع السعودية)

«التحالف البحري الدفاعي» يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة

أكّد «التحالف البحري الدفاعي» أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، فرضت ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية) p-circle 00:41
الخليج

السعودية تقود مبادرة دولية لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

استضافت السعودية اجتماعاً دولياً لمناقشة مبادرتها لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات»، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص اقتصادات الخليج تمتص أثر الفائدة الأميركية المرتفعة بدعم قوة المالية العامة وارتفاع أسعار النفط (الإنترنت)
الاقتصاد

خاص «الخليج» يواجه أثر تثبيت الفائدة الأميركية بدعم النفط وقوة المالية العامة

تملك اقتصادات دول الخليج قدرة على امتصاص أثر إبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مستفيدة من قوة المراكز المالية…

مساعد الزياني
الخليج الأمير فيصل بن فرحان أكد مواصلة السعودية العمل مع الشركاء لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام (وزارة الخارجية السعودية)
الخليج

السعودية تحذر من الاستفزازات المتكررة بـ«الأقصى» وتقويض فرص السلام

شدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي «الأربعاء» على رفض بلاده جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

«الشرق الأوسط» (روما)
الخليج تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أرشيفية - أ.ف.ب)
الخليج

في رصد لـ«الشرق الأوسط»: الميليشيات العراقية الموالية لإيران استهدفت بالمسيرات 6 دول في المنطقة

ركزت دول الخليج جهودها الدبلوماسية رغم الاعتداءات المتكررة من الفصائل العراقية الموالية لإيران

غازي الحارثي (الرياض)