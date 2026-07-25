السعودية وباكستان تؤكدان أهمية خفض التصعيد وسلامة الممرات المائية

أكدت السعودية وباكستان، السبت، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، في سياق التنسيق الجاري بين البلدين بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي،

وبحث الأمير فيصل بن فرحان ومحمد دار خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة.