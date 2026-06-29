تشييع ضحايا مروحية «أرامكو السعودية»

شيّعت المنطقة الشرقية عدداً من ضحايا طائرة «أرامكو السعودية»، التي أعلن عن سقوطها صباح الأحد، وقتل جميع ركابها وعددهم 14 شخصاً.

وتقدّم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، جموع المصلين على أرواح 7 من الضحايا بجامع الفرقان في الدمام.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، الاثنين، في مسجد الفرقان بالدمام، على 7 من الضحايا هم: رامز راشد المطيري، و⁠مشاري وهيب البرعي، ومعاذ ماجد الزهراني، وخالد عيسى العنزي، وإبراهيم عبد الرحمن السبيعي، وغيث حمد الشبل، ومحمد يوسف الكوهجي.

في حين أقيمت الصلاة على أرواح 3 من الضحايا في محافظة القطيف، وهم: موسى جعفر لاشط، وعلي محمد الأبيض، وحسين علي الصفواني.

وقدّمت وزارة الطاقة السعودية، التعازي لذوي الضحايا، كما قدم أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» التعازي في الضحايا الذين توفوا في الحادث الذي تعرضت له طائرة مروحية تابعة للشركة، صباح الأحد بالقرب من الجعيمة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت، الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 مواطناً سعودياً.‏

وصرح مصدر مسؤول في الوزارة أن الحادث وقع عند الساعة (6:00) صباح الأحد، مضيفاً أنه نتج عن الحادث وفاة جميع ركاب الطائرة، وعددهم 14، وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.

وقالت مصادر إن الطائرة، وهي هليكوبتر من طراز «Leonardo AW139»، كانت في طلعة من رأس تنورة وسقطت في منطقة برية بين رأس تنورة وجعيمة.

وكانت تقل الطائرة عاملين في قطاع النفط في الحقول النفطية المغمورة في الخليج.