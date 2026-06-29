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العالم العربي الخليج

السعودية الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين لعام 2025

تصدرت السعودية المرتبة الأولى في الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين (واس)
تصدرت السعودية المرتبة الأولى في الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين لعام 2025

تصدرت السعودية المرتبة الأولى في الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين (واس)
تصدرت السعودية المرتبة الأولى في الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين (واس)

تصدرت السعودية المرتبة الأولى في الأعلى أماناً بين دول مجموعة العشرين، حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنةً بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان خلال السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم بلغت 97.7 في المائة.

مؤشر الأمان الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء (واس)

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان السعودية في المناطق والمحافظات كافة، إذ جاء ذلك انسجاماً مع الجهود المبذولة؛ لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في السعودية في عديد من المجالات المختلفة؛ منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ جميع أعمالها الإحصائية وفق منهجية عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمدة لدى المنظمات الإحصائية الدولية، ويُعد مسح جودة الحياة الشخصي أحد منتجاتها.

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مجموعة العشرين السعودية

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«الشرق الأوسط» (لندن - جوهانسبرغ)
العالم العربي الخليج

السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية

شعار وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
شعار وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية

شعار وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
شعار وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية عن ادانتها واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية، واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها: «المملكة تعبّر عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية».

وشددت السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية واستهدافها محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البديوي على أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام، مؤكدًا أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد تأكيد تضامن مجلس التعاون ووقوفه إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها.

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السعودية سوريا إسرائيل
العالم العربي الخليج

قطر: وفاة مواطن متأثراً بشظايا العمليات العسكرية في المنطقة

مدينة الدوحة (بنا)
مدينة الدوحة (بنا)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر: وفاة مواطن متأثراً بشظايا العمليات العسكرية في المنطقة

مدينة الدوحة (بنا)
مدينة الدوحة (بنا)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، وفاة مواطن قطري متأثراً بإصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن إصابة مقيم من جنسية عربية.

جاء ذلك إثر متابعة «الداخلية» القطرية حادثة مرتبطة بتأخر إحدى الوسائط البحرية عن موعد عودتها في عرض البحر، قبل أن تعثر عليها فرق البحث والإنقاذ لاحقاً.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «إدارة أمن السواحل والحدود» باشرت عمليات بحث مكثفة منذ مساء السبت الماضي، بعد رصد تأخر إحدى الوسائط البحرية، وعلى متنها شخصان، عن موعد عودتها المحدد، وذلك ضمن إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية.

وأفاد البيان بأن فريق البحث والإنقاذ تمكن من العثور على الوسيطة البحرية فجر الأحد، مشيراً إلى أنه «جرى التأكد من استشهاد مواطن قطري متأثراً بإصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة»، في حين أُصيب المقيم بإصابات وُصفت بأنها مستقرة بعد نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وأكدت «الداخلية» مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات القانونية في الحادثة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مقدمة خالص التعازي لذوي الشهيد، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.

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العالم العربي الخليج

سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو السعودية» يودي بحياة ركابها الـ14

نموذج من الطائرة المروحية من طراز «ليوناردو AW139» المستخدمة في أسطول طيران «أرامكو» وتتسع لـ14 راكباً
نموذج من الطائرة المروحية من طراز «ليوناردو AW139» المستخدمة في أسطول طيران «أرامكو» وتتسع لـ14 راكباً
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو السعودية» يودي بحياة ركابها الـ14

نموذج من الطائرة المروحية من طراز «ليوناردو AW139» المستخدمة في أسطول طيران «أرامكو» وتتسع لـ14 راكباً
نموذج من الطائرة المروحية من طراز «ليوناردو AW139» المستخدمة في أسطول طيران «أرامكو» وتتسع لـ14 راكباً

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 14 مواطناً سعودياً.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الحادث وقع عند الساعة السادسة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب سقوط وتحطم المروحية.

وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، فيما تقدمت وزارة الطاقة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلةً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقالت مصادر إن الطائرة وهي هليكوبتر من طراز «Leonardo AW139»، كانت في طلعة من رأس تنورة وسقطت بمنطقة برية بينها وجعيمة (شرق البلاد)، وتقل عاملين بقطاع النفط في الحقول النفطية المغمورة في الخليج.

وقدمت دول ومنظمات عربية وإسلامية التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في ضحايا الطائرة.

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