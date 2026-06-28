سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو السعودية» يودي بحياة ركابها الـ14

أعلن الجيش الكويتي، فجر الأحد، التصدي «لهجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة معادية»، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين عقب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة ضد إيران.
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان على منصة «إكس»، بأن «الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة معادية».
وفي البحرين، دوت صفارات الإنذار، وفقاً لوزارة الداخلية التي حضت السكان على «الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».
وأعلن الجيش البحريني تعرُّض المملكة، الأحد، لهجمات إيرانية بالصواريخ والمُسيَّرات. وأفادت «القيادة العامة لقوة دفاع البحرين»، في بيان، بأن الدفاعات الجوية «اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، مؤكدة لزوم «أعلى درجات الجاهزية».
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية البحرينية في بيان بأنه «جرَّاء الاعتداء الإيراني الآثم... وقعت أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع».
وقالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إن القوات البحرية والجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة في الكويت والبحرين، رداً على أحدث الضربات الأميركية.
وأعربت وزارة خارجية البحرين، في بيان، عن إدانة المملكة «بأشدِّ العبارات استهداف أراضيها بعددٍ من الطائرات المُسيَّرة الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ سافرٍ لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقٍ فاضحٍ للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرِّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين».
وعدّت البحرين أنَّ «استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجاً قائماً على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي».
ولاحقاً، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين، وأنه جرى اعتراضهما والتعامل معهما بنجاح، مؤكداً أنه لم تترتب على الحادث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.
وأضاف العطوان أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، بما يعزز أمن البلاد، ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
وأدانت الكويت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها فجر الأحد، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين، فضلاً عن أنه خرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يقوض المساعي الرامية إلى التهدئة، ويمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية الداعمة هذا المسار.
وشددت الوزارة على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وتوالت الإدانات الخليجية للهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين، إذ أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية التي نُفذت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة البلدين وتهديد مباشر لأمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما.
وقال البديوي إن الهجمات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام واحتواء الأزمة، مؤكداً دعم مجلس التعاون الإجراءات التي تتخذها البحرين والكويت لحماية سيادتهما وتعزيز أمنهما.
وأدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان الأحد، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها كل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
من جانبها، أدانت سلطنة عُمان الاعتداءات العسكرية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة، في بيان من وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع الكويت، ومجددة رفضها كل الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وداعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن أبوظبي الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهما واستقرارهما.