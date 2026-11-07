حمادة صدقي مدرباً جديداً لمنتخب مصر الأولمبي

يبحث اتحاد العاصمة الجزائري عن تحقيق مفاجأة في الكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عندما يحل، الأحد، في بريتوريا على ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي الجريح، مستلهماً إنجازه في نسخة 2017 حين أطاح بالأهلي المصري.

وتجمع هذه المواجهة المقررة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش) صنداونز المتوج بالكأس السوبر عام 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 - 0، واتحاد العاصمة حامل اللقب عام 2023 إثر فوزه المفاجئ على الأهلي المصري 1 - 0 في مدينة الطائف السعودية.

حجز ماميلودي صنداونز مقعده في هذه المباراة بعد فوزه في مايو (أيار) بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية، إثر تفوقه على الجيش الملكي المغربي 2 - 1 في مجموع مباراتي النهائي. بينما تُوج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية، بعد 2023، على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي النهائي.

ويحصل الفائز بالمباراة التي يشرف عليها الحكم الموريتاني دحان بيده على 500 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 250 ألف دولار.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين قارياً، حيث حقق صنداونز الفوز في المواجهتين خلال دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2020. وفاز الفريق الجنوب أفريقي 1-0 في الجزائر، قبل أن يؤكد تفوقه بانتصار 2-1 على أرضه.

واستهل اتحاد العاصمة الموسم المحلي بزخم، فبعد مرور 7 جولات، يحتل المركز الرابع في الدوري الجزائري برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث عن المتصدر شباب بلوزداد.

وشهدت آخر مباراة للفريق قبل التوجه إلى بريتوريا، الأربعاء، فوزه على شباب قسنطينة 2-0 في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل ثنائية سجلها المهاجم الشاب محمد الأمين رمضاوي.

وعلى الصعيد القاري، سيدافع اتحاد العاصمة عن لقبه في كأس الكونفدرالية انطلاقاً من دور المجموعات. بعد إعفائه من خوض الدور التمهيدي الأول، لم يشارك الفريق في الدور التمهيدي الثاني بعدما انسحب منافسه ذي بانثرز من غينيا الاستوائية.

يشرف عليه المدرب المخضرم لامين ندياي الذي عاد إلى تدريبه في فبراير (شباط). وسبق للمدرب السنغالي أن قاد مازيمبي إلى التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2010، وإحراز لقبين السوبر (2010 و2011)، بالإضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2010.

ويبدي ندياي احتراماً كبيراً للمنافس؛ إذ وصف ماميلودي بأنه «أفضل نادٍ في أفريقيا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه سيتوجه إلى بريتوريا بعزيمة كبيرة لإحداث مفاجأة.

بدوره، قال اللاعب عبد الرؤوف بن غيث: «سنواجه فريقاً قوياً، وطريقة لعبه تختلف عن طريقتنا، وهذا لن يخيفنا».

ويعوّل «أبناء سوسطارة» الذي يغيب عن صفوفهم الجناح حسام غشة ولاعب الوسط الهجومي محمد بودربالة بسبب الإصابة، على الحارس أسامة بن بوط الذي انضم إلى اتحاد العاصمة في أغسطس (آب) 2021 بعد فترة ناجحة مع شبيبة القبائل.

استدعي ابن الثانية والثلاثين إلى تشكيلة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس العالم 2026، وخاض أول مباراة رسمية له مع «محاربي الصحراء» أساسياً خلال دور المجموعات أمام النمسا.

ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي بطل أبطال أفريقيا يسعى لحصد السوبر الأفريقي (نادي ماميلودي صندوانز)

من جهته، يدخل ماميلودي هذه المباراة في خضم موسمه المحلي، بعدما تُوج بلقب كأس «إم تي إن 8» النخبوية، الشهر الماضي. ويتصدر الفريق حالياً ترتيب الدوري بعد مرور 10 مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس الذي يملك مباراة مؤجلة.

غير أن خيبة أمل الفريق المكنى «البرازيلي» جاءت بخروج صنداونز من دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، عقب خسارته مواجهة الدور التمهيدي الثاني أمام ويلييت الأنغولي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

يشرف عليه المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويتطلع إلى إضافة لقب جديد إلى سجله الذي يضم الدوري الجنوب أفريقي ودوري أبطال أفريقيا.

وشملت المسيرة التدريبية لكاردوسو الإشراف على أندية ريو آفي البرتغالي ونانت الفرنسي وسلتا فيغو الإسباني وآيك أثينا اليوناني، قبل أن يقود الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2024.

يعوّل على القلب النابض في الوسط تيبوهو موكوينا، بعدما بنى مسيرة لافتة منذ انضمامه إلى النادي عام 2022.