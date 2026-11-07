حمادة صدقي مدرباً جديداً لمنتخب مصر الأولمبي

حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأولمبي الجديد (الاتحاد المصري)
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي بقيادة حمادة صدقي، استعداداً للمرحلة المقبلة.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري في بيان، السبت، أن التشكيل الجديد يضم أحمد حسن مديراً للفريق، وعادل مصطفى مدرباً عاماً، ومحمد عز مدرباً مساعداً، فيما يتولى عصام الحضري تدريب حراس المرمى، ويعمل الدكتور كمال عبد الواحد مخططاً للأحمال.
وأوضح الاتحاد أن اعتماد الجهاز الجديد يأتي ضمن خطة إعداد المنتخب الأولمبي وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة، وفقاً لخطة العمل الفنية التي يضعها الجهاز الفني الجديد.
يذكر أن حمادة صدقي كان مدرباً مساعداً في جهاز المدير الفني حسن شحاتة الذي حصد ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين عامي 2006 و2010، كما تولى تدريب فرق عديدة مثل سموحة المصري وظفار العماني والهلال السوداني ووفاق سطيف الجزائري.
حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأولمبي الجديد (الاتحاد المصري)
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي بقيادة حمادة صدقي، استعداداً للمرحلة المقبلة.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري في بيان، السبت، أن التشكيل الجديد يضم أحمد حسن مديراً للفريق، وعادل مصطفى مدرباً عاماً، ومحمد عز مدرباً مساعداً، فيما يتولى عصام الحضري تدريب حراس المرمى، ويعمل الدكتور كمال عبد الواحد مخططاً للأحمال.
وأوضح الاتحاد أن اعتماد الجهاز الجديد يأتي ضمن خطة إعداد المنتخب الأولمبي وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة، وفقاً لخطة العمل الفنية التي يضعها الجهاز الفني الجديد.
يذكر أن حمادة صدقي كان مدرباً مساعداً في جهاز المدير الفني حسن شحاتة الذي حصد ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين عامي 2006 و2010، كما تولى تدريب فرق عديدة مثل سموحة المصري وظفار العماني والهلال السوداني ووفاق سطيف الجزائري.
«السوبر الأفريقي»: اتحاد العاصمة لمفاجأة صندوانز في عقر دارهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5338625-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
«السوبر الأفريقي»: اتحاد العاصمة لمفاجأة صندوانز في عقر داره
اتحاد العاصمة الجزائري يبحث عن تحقيق مفاجأة في الكأس السوبر الأفريقي (نادي اتحاد العاصمة)
يبحث اتحاد العاصمة الجزائري عن تحقيق مفاجأة في الكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عندما يحل، الأحد، في بريتوريا على ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي الجريح، مستلهماً إنجازه في نسخة 2017 حين أطاح بالأهلي المصري.
وتجمع هذه المواجهة المقررة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش) صنداونز المتوج بالكأس السوبر عام 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 - 0، واتحاد العاصمة حامل اللقب عام 2023 إثر فوزه المفاجئ على الأهلي المصري 1 - 0 في مدينة الطائف السعودية.
حجز ماميلودي صنداونز مقعده في هذه المباراة بعد فوزه في مايو (أيار) بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية، إثر تفوقه على الجيش الملكي المغربي 2 - 1 في مجموع مباراتي النهائي. بينما تُوج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية، بعد 2023، على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي النهائي.
ويحصل الفائز بالمباراة التي يشرف عليها الحكم الموريتاني دحان بيده على 500 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 250 ألف دولار.
وسبق للفريقين أن التقيا مرتين قارياً، حيث حقق صنداونز الفوز في المواجهتين خلال دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2020. وفاز الفريق الجنوب أفريقي 1-0 في الجزائر، قبل أن يؤكد تفوقه بانتصار 2-1 على أرضه.
واستهل اتحاد العاصمة الموسم المحلي بزخم، فبعد مرور 7 جولات، يحتل المركز الرابع في الدوري الجزائري برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث عن المتصدر شباب بلوزداد.
وشهدت آخر مباراة للفريق قبل التوجه إلى بريتوريا، الأربعاء، فوزه على شباب قسنطينة 2-0 في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل ثنائية سجلها المهاجم الشاب محمد الأمين رمضاوي.
وعلى الصعيد القاري، سيدافع اتحاد العاصمة عن لقبه في كأس الكونفدرالية انطلاقاً من دور المجموعات. بعد إعفائه من خوض الدور التمهيدي الأول، لم يشارك الفريق في الدور التمهيدي الثاني بعدما انسحب منافسه ذي بانثرز من غينيا الاستوائية.
يشرف عليه المدرب المخضرم لامين ندياي الذي عاد إلى تدريبه في فبراير (شباط). وسبق للمدرب السنغالي أن قاد مازيمبي إلى التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2010، وإحراز لقبين السوبر (2010 و2011)، بالإضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2010.
ويبدي ندياي احتراماً كبيراً للمنافس؛ إذ وصف ماميلودي بأنه «أفضل نادٍ في أفريقيا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه سيتوجه إلى بريتوريا بعزيمة كبيرة لإحداث مفاجأة.
بدوره، قال اللاعب عبد الرؤوف بن غيث: «سنواجه فريقاً قوياً، وطريقة لعبه تختلف عن طريقتنا، وهذا لن يخيفنا».
ويعوّل «أبناء سوسطارة» الذي يغيب عن صفوفهم الجناح حسام غشة ولاعب الوسط الهجومي محمد بودربالة بسبب الإصابة، على الحارس أسامة بن بوط الذي انضم إلى اتحاد العاصمة في أغسطس (آب) 2021 بعد فترة ناجحة مع شبيبة القبائل.
استدعي ابن الثانية والثلاثين إلى تشكيلة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس العالم 2026، وخاض أول مباراة رسمية له مع «محاربي الصحراء» أساسياً خلال دور المجموعات أمام النمسا.
من جهته، يدخل ماميلودي هذه المباراة في خضم موسمه المحلي، بعدما تُوج بلقب كأس «إم تي إن 8» النخبوية، الشهر الماضي. ويتصدر الفريق حالياً ترتيب الدوري بعد مرور 10 مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس الذي يملك مباراة مؤجلة.
غير أن خيبة أمل الفريق المكنى «البرازيلي» جاءت بخروج صنداونز من دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، عقب خسارته مواجهة الدور التمهيدي الثاني أمام ويلييت الأنغولي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.
يشرف عليه المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويتطلع إلى إضافة لقب جديد إلى سجله الذي يضم الدوري الجنوب أفريقي ودوري أبطال أفريقيا.
وشملت المسيرة التدريبية لكاردوسو الإشراف على أندية ريو آفي البرتغالي ونانت الفرنسي وسلتا فيغو الإسباني وآيك أثينا اليوناني، قبل أن يقود الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2024.
يعوّل على القلب النابض في الوسط تيبوهو موكوينا، بعدما بنى مسيرة لافتة منذ انضمامه إلى النادي عام 2022.
اتحاد الكرة المصري يدعو إلى الهدوء... وسط ترقب حسم مصير حسام حسنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5338596-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86
اتحاد الكرة المصري يدعو إلى الهدوء... وسط ترقب حسم مصير حسام حسن
هل سيرحل حسام حسن عن تدريب «الفراعنة»؟ (د.ب.أ)
دعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام والجماهير إلى دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجدل المثار بشأن مستقبل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، دون أن يعلن موقفاً رسمياً من استمرار المدير الفني أو رحيله.
وذكر الاتحاد في بيان رسمي السبت أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.
وأضاف أن الأحداث التي أثيرت مؤخراً تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة، مشدداً على ضرورة دعمه والالتفاف حوله بما يحقق تطلعات الجماهير.
وجاء البيان وسط ترقب لموقف مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبو ريدة، من مستقبل حسام حسن، بعد أزمات شهدتها الفترة الأخيرة، فيما لم يتضمن البيان أي إشارة مباشرة إلى مصير المدير الفني.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط تقارير إعلامية عن اتجاه لتأجيل حسم مستقبل الجهاز الفني إلى ما بعد المباراتين.