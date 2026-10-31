قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

توجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تركيا لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره التركي، إلى جانب لقاء محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب منتخب مصر حسام حسن قبل معسكر «الفراعنة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد التوترات التي شابت المعسكر الماضي في سبتمبر (أيلول).

وكان حسام حسن قد استبدل صلاح بعد مرور 60 دقيقة من مباراة أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن القرار جاء «لأسباب فنية». وبعدها غادر صلاح المعسكر، وغاب عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، وهو ما أوضح مدرب المنتخب أنه تم بالاتفاق مع اللاعب بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي حفاظاً على سلامته. كما غاب مهاجم طرابزون سبور عن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا لاحقاً، وسط تساؤلات عديدة بشأن موقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل في نوفمبر.

وسعى حسن بعد ذلك إلى احتواء التوتر، مؤكداً احترامه لجميع اللاعبين، وفي مقدمتهم قائد المنتخب صلاح، الذي وصفه بأنه «من أهم اللاعبين في العالم».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث ينطلق المعسكر في التاسع من نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أنغولا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنغولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان خارج أرضه بخمسة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد المصري إن إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، استقبل أبو ريدة «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي».

وأضاف أن اللقاء «تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم. وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين».

وقال الاتحاد إن الزيارة ستتضمن أيضاً «حضور إحدى مباريات الدوري التركي لكرة القدم لنادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر صلاح».