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قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
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قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)

توجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تركيا لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره التركي، إلى جانب لقاء محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب منتخب مصر حسام حسن قبل معسكر «الفراعنة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد التوترات التي شابت المعسكر الماضي في سبتمبر (أيلول).

وكان حسام حسن قد استبدل صلاح بعد مرور 60 دقيقة من مباراة أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن القرار جاء «لأسباب فنية». وبعدها غادر صلاح المعسكر، وغاب عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، وهو ما أوضح مدرب المنتخب أنه تم بالاتفاق مع اللاعب بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي حفاظاً على سلامته. كما غاب مهاجم طرابزون سبور عن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا لاحقاً، وسط تساؤلات عديدة بشأن موقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل في نوفمبر.

وسعى حسن بعد ذلك إلى احتواء التوتر، مؤكداً احترامه لجميع اللاعبين، وفي مقدمتهم قائد المنتخب صلاح، الذي وصفه بأنه «من أهم اللاعبين في العالم».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث ينطلق المعسكر في التاسع من نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أنغولا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنغولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان خارج أرضه بخمسة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد المصري إن إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، استقبل أبو ريدة «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي».

وأضاف أن اللقاء «تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم. وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين».

وقال الاتحاد إن الزيارة ستتضمن أيضاً «حضور إحدى مباريات الدوري التركي لكرة القدم لنادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر صلاح».

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الرياضة رياضة عربية

قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
TT
TT

قبل معسكر نوفمبر... أبو ريدة يسعى لتصفية الأجواء بين صلاح وحسام حسن

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)

توجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تركيا لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره التركي، إلى جانب لقاء محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب منتخب مصر حسام حسن قبل معسكر «الفراعنة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد التوترات التي شابت المعسكر الماضي في سبتمبر (أيلول).

وكان حسام حسن قد استبدل صلاح بعد مرور 60 دقيقة من مباراة أنغولا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن القرار جاء «لأسباب فنية». وبعدها غادر صلاح المعسكر، وغاب عن المباراة التالية أمام جنوب السودان، وهو ما أوضح مدرب المنتخب أنه تم بالاتفاق مع اللاعب بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي حفاظاً على سلامته. كما غاب مهاجم طرابزون سبور عن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا لاحقاً، وسط تساؤلات عديدة بشأن موقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل في نوفمبر.

وسعى حسن بعد ذلك إلى احتواء التوتر، مؤكداً احترامه لجميع اللاعبين، وفي مقدمتهم قائد المنتخب صلاح، الذي وصفه بأنه «من أهم اللاعبين في العالم».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث ينطلق المعسكر في التاسع من نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي ضمن الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أنغولا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنغولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان خارج أرضه بخمسة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد المصري إن إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، استقبل أبو ريدة «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي».

وأضاف أن اللقاء «تناول بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم. وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين».

وقال الاتحاد إن الزيارة ستتضمن أيضاً «حضور إحدى مباريات الدوري التركي لكرة القدم لنادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر صلاح».

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية تركيا
الرياضة رياضة عربية

كأس الخليج للقدامى: الأخضر يفتتح مشواره بالتعادل مع الكويت

ناصر الشمراني يحاول المرور بين لاعبين من الكويت (المنتخب السعودي)
ناصر الشمراني يحاول المرور بين لاعبين من الكويت (المنتخب السعودي)
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كأس الخليج للقدامى: الأخضر يفتتح مشواره بالتعادل مع الكويت

ناصر الشمراني يحاول المرور بين لاعبين من الكويت (المنتخب السعودي)
ناصر الشمراني يحاول المرور بين لاعبين من الكويت (المنتخب السعودي)

انطلقت الجمعة في الدوحة منافسات كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، وسط أجواء حماسية شهدت عودة نخبة من أساطير كرة القدم في المنطقة إلى الملاعب.

وبدأت البطولة بفوز منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، على منتخب البحرين بنتيجة 2-صفر، في المباراة الافتتاحية على استاد حمد الكبير، تلتها مباراة فاز فيها منتخب الإمارات على منتخب اليمن بنتيجة 2-صفر.

وشهد اليوم الافتتاحي أيضاً تعادل منتخبي السعودية والكويت بنتيجة 1-1 على استاد سعود بن عبد الرحمن، فيما تغلب منتخب العراق على منتخب عُمان بنتيجة 5-صفر.

وينظم الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة في قطر، النسخة الثانية من البطولة التي تجمع كوكبة من نجوم الكرة الخليجية، خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ويلتقي قدامى اللاعبين من المنتخبات الممثلة للاتحادات الخليجية الثمانية في 15 مباراة تُقام على ثلاثة استادات، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبد الرحمن. وتُلعب المباريات على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل، يُحتكم مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ويُتاح للمشجعين حضور المباريات مجاناً، مع توفير مقاعد مهيأة للمشجعين من ذوي الإعاقة. وتُقام المباراة النهائية على استاد سعود بن عبد الرحمن يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر.

وتُقام مباريات كأس الخليج لقدامى اللاعبين قطر 2026 خلال أيام الراحة في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026، التي انطلقت مبارياتها في 16 أكتوبر، وتستمر حتى 4 نوفمبر، بما يعكس مجدداً قدرة دولة قطر على استضافة عدة بطولات رياضية بالتزامن.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

الدوري القطري: السد إلى الصدارة برباعية في الشمال

فيرمينو يحتفل بهدفه في مرمى الشمال (نادي السد)
فيرمينو يحتفل بهدفه في مرمى الشمال (نادي السد)
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الدوري القطري: السد إلى الصدارة برباعية في الشمال

فيرمينو يحتفل بهدفه في مرمى الشمال (نادي السد)
فيرمينو يحتفل بهدفه في مرمى الشمال (نادي السد)

ارتقى السد لصدارة ترتيب الدوري القطري مؤقتاً، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه الشمال 4 - 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع السد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الريان صاحب المركز الثاني، الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه على مضيفه العربي السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشمال عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وتقدم السد في الدقيقة 11 عن طريق جيوفاني، ثم تأثر الشمال بالنقص العددي بعد طرد لاعبه محمد علي بن رمضان في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل رياض محرز هدف التعادل للشمال من ضربة جزاء، ثم سجل محمد كمارا الهدف الثاني للسد في الدقيقة 62.

وبعد ذلك بست دقائق سجل أكرم عفيف الهدف الثالث للسد، ثم اختتم زميله روبيرتو فيرمينو الرباعية في الدقيقة 80.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الغرافة على قطر 2 - 0.

وسجل ياسين براهيمي هدفي الغرافة في الدقيقتين 74 و88.

ورفع الغرافة رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد قطر عند ست نقاط في المركز الحادي عشر (قبل الأخير).

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