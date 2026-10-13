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مدرب الريان: التعاون فريق قوي رغم ظروفه… وجميع لاعبينا جاهزون

الإسباني فيسنتي مورينيو (نادي الريان القطري)
الإسباني فيسنتي مورينيو (نادي الريان القطري)
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مدرب الريان: التعاون فريق قوي رغم ظروفه… وجميع لاعبينا جاهزون

الإسباني فيسنتي مورينيو (نادي الريان القطري)
الإسباني فيسنتي مورينيو (نادي الريان القطري)

شدد فيسنتي مورينيو، مدرب فريق الريان القطري، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام التعاون السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن الفريق السعودي يمتلك عناصر مميزة وإمكانات فنية كبيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، بينما أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا غداً مباراة مهمة وصعبة أمام فريق جيد يمتلك لاعبين مميزين ومدرباً جيداً أعرفه منذ الفترة التي كنت أتولى فيها تدريب الشباب السعودي».

وأضاف: «الريان فريق كبير، وطموحنا المنافسة في جميع المسابقات، سواء الدوري القطري أو دوري أبطال آسيا أو كأس الأمير؛ ولذلك ندخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز».

وعن الظروف التي يمر بها التعاون السعودي، أوضح مورينيو: «صحيح أن التعاون يمر بفترة صعبة، لكنه فريق جيد، ويمتلك إمكانات مميزة، وعلينا التركيز على أنفسنا والاستعداد للمواجهة بأفضل طريقة ممكنة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن جاهزية الفريق والغيابات المحتملة، قال المدرب: «بالتأكيد تريدون معرفة معلومات عنا، لكن جميع اللاعبين متاحون للمشاركة غداً، وصحيح أننا نعاني من بعض الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، إلا أننا سنختار العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء».

وتطرق مورينيو إلى التغييرات الفنية التي شهدها التعاون، قائلاً: «لديّ ثقة كاملة في فريقي، ونريد تقديم أفضل أداء ممكن. التعاون قام بتغيير مدربه، ولذلك لا نعرف ما إذا كان سيعتمد على خمسة مدافعين أم أربعة، وسنرى الطريقة المناسبة للتعامل مع المباراة».

من جانبه، استهل أحمد المنهالي، لاعب الريان القطري، حديثه في المؤتمر الصحافي بتقديم التعازي إلى السعودية في ضحايا الاعتداءات الأخيرة، قبل أن يتطرق إلى المواجهة المرتقبة أمام التعاون.

وقال المنهالي: «في البداية أعزي السعودية في الضحايا، وبالنسبة إلى المباراة، أكرر ما ذكره المدرب بأنها ستكون مواجهة صعبة أمام فريق جيد، ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «نعلم أن التعاون يمر بظروف صعبة، لكنه يُعد من أفضل الأندية، وكان في الموسم الماضي نداً قوياً لجميع الفرق، وسنعمل مع المدرب من أجل تجاوز هذه المباراة، وتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

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«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
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«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)

تعادل نادي قطر بصعوبة مع ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 1 - 1 الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال الخليج لكرة القدم.

تقدم الزوراء بهدف في الدقيقة 21 سجله المهاجم المصري محمد شريف المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم الجاري.

وأدرك الفريق القطري التعادل بهدف يوان بولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريقي النصر الإماراتي والرفاع البحريني.

ويتنافس في المجموعة الأولى، الدحيل القطري والشباب العماني ونيوم السعودي، وشعب حضرموت اليمني، بينما يوجد في المجموعة الثالثة كل من عجمان الإماراتي والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.

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الرياضة رياضة عربية

رازوفيتش: نمر بظروف صعبة… ومباراتان قد تغيّران واقع «التعاون»

المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش (الشرق الأوسط)
المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش (الشرق الأوسط)
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رازوفيتش: نمر بظروف صعبة… ومباراتان قد تغيّران واقع «التعاون»

المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش (الشرق الأوسط)
المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش (الشرق الأوسط)

أكد المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش جاهزية فريقه لتقديم كل ما لديه، غداً، لتحقيق الانتصار أمام «الريان» القطري، رغم الظروف الصعبة، مشدداً على السعى لإعادة التوازن والذهاب لأبعد مدى في دوري أبطال آسيا 2.

وقال فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «من الجيد أنه أتيحت لنا الفرصة للعب في هذه البطولة، وسنواجه فريقاً كبيراً، وأعلم أننا لا نمر بأفضل حالاتنا في الدوري، لكن صدِّقوني لو قلت لكم إننا سنقدم كل ما لدينا، غداً، لتحقيق الانتصار».

وحول أهدافهم في هذا الموسم قال رازوفيتش: «لكي أكون صريحاً، هدفنا هو إيجاد توازن في الفريق، ومع مشاركتنا في 3 بطولات نريد أن نذهب لأبعد مدى».

وردّاً على سؤال «الشرق الأوسط»: هل ستزيد عليكم المشاركة في البطولة الآسيوية الضغط، خصوصاً مع سوء النتائج، قال رازوفيتش: «أوافقك الرأي، لكن في كرة القدم كل شيء متاح وممكن نتيجة مباراة أو اثنتين ربما تغيران الصورة، وهذا ما تحدثت فيه مع اللاعبين».

وأضاف روزوفيتش: «نحن في حاجة لاستعادة الثقة في أنفسنا، ونعمل كل يوم لتطوير الجوانب الدفاعية، ونحن في خط الهجوم نخلق الفرص مثلما حصل في آخِر مباراة، لكن للأسف لم نستغلَّها».

من جانبه قال متعب المفرج، لاعب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «نُعزِّي أنفسنا فيمن تُوفي في الأحداث الأخيرة، ونسأل الله الشفاء للمصابين، وبالنسبة للمباراة سنلعب مباراة ضد فريق قوي، وسندخل من أجل الفوز».

وأضاف المفرج: «صحيح، نمر بظروف صعبة، لكن لا نستغني عن وقفة جماهيرنا في هذه الفترة، ونحن نعطي كل بطولة أهميتها، وبإذن الله خير في ما هو مقبل».

وعن تغيير المدرسة التدريبية وهل أثّر عليكم كلاعبين، والفريق بشكل عام، أجاب المفرج على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «هذا الموسم، دخلنا بتغييرات في بعض اللاعبين، وربما هذا أثَّر علينا دفاعياً، لكن الآن مع مدرب جديد وسنعمل لتحسين الوضع».

وحول رسالته للجماهير قال المفرج: «نعلم أننا لم نقدم أداء جيداً، ولكن نحن الآن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، وإن شاء الله بدعمهم نعود للانتصارات».

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دوري أبطال آسيا السعودية
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«أبطال آسيا 2»: الشرطة العراقي يفوز في الهند

فرحة لاعبي الشرطة بالتسجيل في مرمى إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الشرطة بالتسجيل في مرمى إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)
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TT

«أبطال آسيا 2»: الشرطة العراقي يفوز في الهند

فرحة لاعبي الشرطة بالتسجيل في مرمى إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الشرطة بالتسجيل في مرمى إيست بنغال (الاتحاد الآسيوي)

واصل فريق الشرطة العراقي انطلاقته القوية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، ليفوز خارج ملعبه على مضيّفه الهندي إيست بنغال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، في مدينة كالكوتا الهندية، بنتيجة 3 - 2.

وسجل ديفيد لالإنسانغا هدفي إيست بنغال في الدقيقتين 8 و40، بينما أحرز ثلاثية الشرطة، كل من أحمد الحجاج في الدقيقة 14، وحسين علي في الدقيقة 51، والنيجيري كينغسلي كوكو في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة طرد بوبكر موموني اللاعب النيجري في صفوف الشرطة، عند الدقيقة 76، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة، رفع الشرطة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، أما إيست بنغال فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الحسين الأردني، وصيف الترتيب، والذي يلتقي لاحقاً، الثلاثاء، مع السيب العُماني صاحب المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

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