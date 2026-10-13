مدرب الريان: التعاون فريق قوي رغم ظروفه… وجميع لاعبينا جاهزون

شدد فيسنتي مورينيو، مدرب فريق الريان القطري، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام التعاون السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن الفريق السعودي يمتلك عناصر مميزة وإمكانات فنية كبيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، بينما أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا غداً مباراة مهمة وصعبة أمام فريق جيد يمتلك لاعبين مميزين ومدرباً جيداً أعرفه منذ الفترة التي كنت أتولى فيها تدريب الشباب السعودي».

وأضاف: «الريان فريق كبير، وطموحنا المنافسة في جميع المسابقات، سواء الدوري القطري أو دوري أبطال آسيا أو كأس الأمير؛ ولذلك ندخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز».

️| مورينيو مدرب فريق #الريان في المؤتمر الصحافي:-غدا لدينا مباراة مهمة وستكون صعبه ضد فريق جيد ويملك لاعبين جيدين ولديه مدرب جيد وأعرفه عندما كنت أدرب الشباب.-الريان فريق كبير وطموحنا جميع المسابقات في الدوري وآسيا وكأس الأمير لذلك أي مباراة ندخلها هدفنا الفوز .... — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

وعن الظروف التي يمر بها التعاون السعودي، أوضح مورينيو: «صحيح أن التعاون يمر بفترة صعبة، لكنه فريق جيد، ويمتلك إمكانات مميزة، وعلينا التركيز على أنفسنا والاستعداد للمواجهة بأفضل طريقة ممكنة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن جاهزية الفريق والغيابات المحتملة، قال المدرب: «بالتأكيد تريدون معرفة معلومات عنا، لكن جميع اللاعبين متاحون للمشاركة غداً، وصحيح أننا نعاني من بعض الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، إلا أننا سنختار العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء».

وتطرق مورينيو إلى التغييرات الفنية التي شهدها التعاون، قائلاً: «لديّ ثقة كاملة في فريقي، ونريد تقديم أفضل أداء ممكن. التعاون قام بتغيير مدربه، ولذلك لا نعرف ما إذا كان سيعتمد على خمسة مدافعين أم أربعة، وسنرى الطريقة المناسبة للتعامل مع المباراة».

من جانبه، استهل أحمد المنهالي، لاعب الريان القطري، حديثه في المؤتمر الصحافي بتقديم التعازي إلى السعودية في ضحايا الاعتداءات الأخيرة، قبل أن يتطرق إلى المواجهة المرتقبة أمام التعاون.

وقال المنهالي: «في البداية أعزي السعودية في الضحايا، وبالنسبة إلى المباراة، أكرر ما ذكره المدرب بأنها ستكون مواجهة صعبة أمام فريق جيد، ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «نعلم أن التعاون يمر بظروف صعبة، لكنه يُعد من أفضل الأندية، وكان في الموسم الماضي نداً قوياً لجميع الفرق، وسنعمل مع المدرب من أجل تجاوز هذه المباراة، وتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».