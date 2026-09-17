«خليجي 27»: لوبيتيغي يستدعي 26 لاعباً لمنتخب قطر

يختتم منتخب الكويت استعداداته لمنافسات «كأس الخليج الـ27 لكرة القدم»، المقررة في مدينة جدة السعودية من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بلقاء اليمن الجمعة.

ووصل «الأزرق» إلى جدة الثلاثاء بعد معسكر تحضيري في قطر خاض خلاله مباراة ودية مع فريق لوسيل القطري.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، فيما تضم الثانية البحرين والإمارات وقطر واليمن.

وتستهل الكويت مشوارها أمام السعودية يوم 23 سبتمبر الحالي في جدة، قبل مواجهة العراق يوم 26 وعمان في 29 منه.

وقال المدرب السابق للمنتخب الكويتي، عبد العزيز حمادة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التحضيرات «لم تكن بالصورة المثالية؛ بسبب توقف منافسات الدوري المحلي قبل فترة طويلة من انطلاق البطولة، إلى جانب ارتباط لاعبي نادي الكويت بمشاركة فريقهم في (دوري أبطال آسيا2) خلال الجزء الأكبر من فترة إعداد المنتخب».

وأضاف أن «استمرار منافسات الدوري الكويتي حتى فترة أقرب من موعد البطولة كان سيمنح الجهاز الفني فرصة أفضل لتجهيز اللاعبين».

ويواجه المدرب البرتغالي هيليو سوزا بعض الانتقادات بشأن اختياراته، خصوصاً في مركز حراسة المرمى، بعد استدعاء خالد الرشيدي حارس نادي الكويت رغم عدم مشاركته مع فريقه منذ بداية الموسم، وذلك على حساب حارس القادسية المخضرم حميد القلاف الذي يقدم مستويات مميزة؛ مما أثار تساؤلات بشأن مستوى جاهزية الرشيدي.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المنتخب اليمني تحضيراته للبطولة في جدة، بعدما كان من أول المنتخبات وصولاً إلى المدينة.

ويرى حمادة أن المنتخب الكويتي، إلى جانب منتخبي اليمن والإمارات، تأتي «في مراكز متقاربة بين الـ6 والـ8» وفق تقييمه مستويات المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن سوزا لا يملك «عصا سحرية» لتجاوز فارق الجاهزية والخبرة أمام منتخبات مثل السعودية والعراق والبحرين.

ورجح حمادة أن تنحصر المنافسة على اللقب بين المنتخب السعودي صاحب الأرض، والعراقي الذي شارك بدوره في «مونديال 2026».