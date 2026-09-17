«خليجي 27»: لوبيتيغي يستدعي 26 لاعباً لمنتخب قطر

أعلن جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعباً استعداداً للمشاركة في بطولة «خليجي 27» (خليجي الديار العربية 27) التي تقام في الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في جدة.
وتضم القائمة كلاً من صلاح زكريا، ومحمود أبو ندى، ومشعل برشم، وأحمد الجانحي، وأحمد علاء، وأحمد فتحي، وأدميلسون جونيور، وأكرم عفيف، والمعز علي، وأيوب العلوي، وبوعلام خوخي، وبيدور ميجيل، وتحسين محمد، وجاسم جابر، وحسن الهيدوس، وسلطان البريك، وطارق سلمان،وعاصم مادبو، وعبد العزيز حاتم، وعيسى لاي، وكريم بوضياف، ومحمد مناعي، ونايف الحضرمي، وهاشم علي، وهمام الأمين، ويوسف عبد الرزاق.
ويستهل المنتخب القطري مبارياته في بطولة خليجي يوم 24 من الشهر الحالي أمام البحرين، ثم يواجه اليمن يوم 27 من نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإمارات يوم 30 من الشهر نفسه.