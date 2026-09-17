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«خليجي 27»: لوبيتيغي يستدعي 26 لاعباً لمنتخب قطر

لوبيتيغي (رويترز)
لوبيتيغي (رويترز)
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«خليجي 27»: لوبيتيغي يستدعي 26 لاعباً لمنتخب قطر

لوبيتيغي (رويترز)
لوبيتيغي (رويترز)

أعلن جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعباً استعداداً للمشاركة في بطولة «خليجي 27» (خليجي الديار العربية 27) التي تقام في الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في جدة.

وتضم القائمة كلاً من صلاح زكريا، ومحمود أبو ندى، ومشعل برشم، وأحمد الجانحي، وأحمد علاء، وأحمد فتحي، وأدميلسون جونيور، وأكرم عفيف، والمعز علي، وأيوب العلوي، وبوعلام خوخي، وبيدور ميجيل، وتحسين محمد، وجاسم جابر، وحسن الهيدوس، وسلطان البريك، وطارق سلمان،وعاصم مادبو، وعبد العزيز حاتم، وعيسى لاي، وكريم بوضياف، ومحمد مناعي، ونايف الحضرمي، وهاشم علي، وهمام الأمين، ويوسف عبد الرزاق.

ويستهل المنتخب القطري مبارياته في بطولة خليجي يوم 24 من الشهر الحالي أمام البحرين، ثم يواجه اليمن يوم 27 من نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإمارات يوم 30 من الشهر نفسه.

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«خليجي 27»: منتخب الكويت يختتم استعداداته بودية اليمن

جانب من وصول منتخب الكويت إلى جدة الأربعاء (الاتحاد الكويتي)
جانب من وصول منتخب الكويت إلى جدة الأربعاء (الاتحاد الكويتي)
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«خليجي 27»: منتخب الكويت يختتم استعداداته بودية اليمن

جانب من وصول منتخب الكويت إلى جدة الأربعاء (الاتحاد الكويتي)
جانب من وصول منتخب الكويت إلى جدة الأربعاء (الاتحاد الكويتي)

يختتم منتخب الكويت استعداداته لمنافسات «كأس الخليج الـ27 لكرة القدم»، المقررة في مدينة جدة السعودية من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بلقاء اليمن الجمعة.

ووصل «الأزرق» إلى جدة الثلاثاء بعد معسكر تحضيري في قطر خاض خلاله مباراة ودية مع فريق لوسيل القطري.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، فيما تضم الثانية البحرين والإمارات وقطر واليمن.

وتستهل الكويت مشوارها أمام السعودية يوم 23 سبتمبر الحالي في جدة، قبل مواجهة العراق يوم 26 وعمان في 29 منه.

وقال المدرب السابق للمنتخب الكويتي، عبد العزيز حمادة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التحضيرات «لم تكن بالصورة المثالية؛ بسبب توقف منافسات الدوري المحلي قبل فترة طويلة من انطلاق البطولة، إلى جانب ارتباط لاعبي نادي الكويت بمشاركة فريقهم في (دوري أبطال آسيا2) خلال الجزء الأكبر من فترة إعداد المنتخب».

وأضاف أن «استمرار منافسات الدوري الكويتي حتى فترة أقرب من موعد البطولة كان سيمنح الجهاز الفني فرصة أفضل لتجهيز اللاعبين».

ويواجه المدرب البرتغالي هيليو سوزا بعض الانتقادات بشأن اختياراته، خصوصاً في مركز حراسة المرمى، بعد استدعاء خالد الرشيدي حارس نادي الكويت رغم عدم مشاركته مع فريقه منذ بداية الموسم، وذلك على حساب حارس القادسية المخضرم حميد القلاف الذي يقدم مستويات مميزة؛ مما أثار تساؤلات بشأن مستوى جاهزية الرشيدي.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المنتخب اليمني تحضيراته للبطولة في جدة، بعدما كان من أول المنتخبات وصولاً إلى المدينة.

ويرى حمادة أن المنتخب الكويتي، إلى جانب منتخبي اليمن والإمارات، تأتي «في مراكز متقاربة بين الـ6 والـ8» وفق تقييمه مستويات المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن سوزا لا يملك «عصا سحرية» لتجاوز فارق الجاهزية والخبرة أمام منتخبات مثل السعودية والعراق والبحرين.

ورجح حمادة أن تنحصر المنافسة على اللقب بين المنتخب السعودي صاحب الأرض، والعراقي الذي شارك بدوره في «مونديال 2026».

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حسام حسن يستدعي علي محمود لقائمة مصر... وصلاح في المقدمة

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
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حسام حسن يستدعي علي محمود لقائمة مصر... وصلاح في المقدمة

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر ، تشكيلة الفريق لمواجهة أنغولا وجنوب السودان في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 والتي ضمت علي محمود والحارس عبد العزيز البلعوطي فيما غاب الحارس المخضرم محمد الشناوي ولاعب الوسط محمود حسن "تريزيغيه" والمدافع ياسر إبراهيم للإصابة.

وتلتقي مصر، بطلة القارة سبع مرات في رقم قياسي، مع أنغولا في القاهرة في 25 سبتمبر أيلول الحالي قبل السفر لمواجهة جنوب السودان في التصفيات القارية قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديا في الرابع من الشهر المقبل.

وضم حسن علي محمود لاعب الأهلي لأول مرة وكذلك البلعوطي حارس البنك الأهلي، فيما لم تتغير باقي التشكيلة كثيرا عن التي شاركت في كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن قائمة المنتخب تشهد غياب عدد من اللاعبين للإصابة على رأسهم تريزيغيه وياسر إبراهيم والشناوي، بينما يغيب مروان عطية عن مباراة إنغولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأوقف الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) عطية مباراتين من وقد غاب بالفعل عن مباراة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وضمت القائمة المصرية "مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي. ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي وأحمد فتوح وكريم حافظ. ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى عبد الروؤف "زيكو" وهيثم حسن ومحمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبدالكريم".

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كأس الأمم الأفريقية مصر
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الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
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الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)

خطف الزمالك فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ليتصدر الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه الشرقية إنبي في ختام الجولة الخميس.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المحلة حاول بنتايك لعبها برأسه نحو المرمى لكن قدم نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وحقق السويس بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثامن بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 18 ضمن الرباعي المهدد بالهبوط نهاية الموسم.

وأحرز مصطفى البدري هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف القائد محمد علي عكاشة النتيجة بتمريرة عرضية خدعت الدفاع والحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 33.

وقلص الجونة الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق صابر الشيمي الذي استقبل تمريرة عرضية من خالد صديق على صدره وهيأها قبل أن يضعها في المرمى.

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