إطلاق مرحلة الحجز المبكر لتذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027

أطلقت شركة «رياضة المحركات السعودية»، الجهة المسوقة لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، اليوم الثلاثاء، مرحلة الحجز المبكر للسباق الذي سيقام في عام 2027، على أن يُعلن عن موعده رسمياً خلال هذا العام، لتمنح الجماهير أول فرصة لحجز تذاكرهم بأفضل الأسعار المتاحة قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

ومنذ انضمامها إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز في الوقت ذاته قدرة المملكة العربية السعودية على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

وبفضل البنية التحتية المتطورة، والخبرات التشغيلية المتراكمة، والالتزام طويل الأمد بتطوير الرياضة، رسخت المملكة مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات، وتواصل تعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وتعود جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لتجمع مجدداً نخبة السائقين، والفرق، والجماهير من مختلف أنحاء العالم في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات الرياضية رفيعة المستوى، والفعاليات الترفيهية، والتجارب الجماهيرية المميزة على ضفاف البحر الأحمر. ويمثل إطلاق مبيعات تذاكر الحجز المبكر أول فرصة للجماهير لضمان حجز مقاعدهم في أحد أكثر الأحداث الرياضية ترقباً في المنطقة.

ويستفيد المشترون خلال هذه المرحلة من عروض بنسبة 15 في المائة على باقات الأيام الثلاثة ضمن جميع فئات التذاكر، وبنسبة 10 في المائة على باقات صالات الضيافة المتميزة.

وسيكون بإمكان الجماهير الاختيار من بين مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، والتي توفر لكل منها تجربة مشاهدة مختلفة. إضافة إلى تذاكر الدخول العام.