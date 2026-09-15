شوقي غريب: وضعنا خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038

أكد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد يعمل على توفير الأجواء المناسبة للمنتخبات الوطنية في ظل الارتباطات المهمة التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة.

وقال غريب، خلال كلمته في حفل الاتحاد المصري لكرة القدم للمنتخبات الوطنية، الثلاثاء، إن هناك دعماً كبيراً من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، للمنتخبات الوطنية من أجل توفير جميع متطلبات النجاح وتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأضاف أن المدرب الوطني يستحق الدعم والمساندة ومنحه الفرصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يتعارض مع الاستعانة بخبير أجنبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإشراف على مشروع اكتشاف المواهب.

وأوضح غريب أن الاتحاد يمتلك خطة طموحة للكرة المصرية تتضمن رؤية شاملة للتطوير حتى عام 2038، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي موسَّع بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وتطرق المدير الفني للاتحاد المصري إلى ملف تطوير المدربين، مؤكداً وجود إدارات متخصصة في رخص التدريب وتحليل الأداء ضمن خطة تستهدف الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية المصرية.

وأشار إلى الاهتمام بالحصول على أعلى الرخص التدريبية، موضحاً أن 26 مدرباً مصرياً يشاركون حالياً في دورة الرخصة التدريبية «برو».

وأكد غريب أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعد بتنظيم ثلاث دورات للرخصة الدولية المحترفة للمدربين في مصر خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تطوير وتأهيل المدربين المصريين.