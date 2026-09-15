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شوقي غريب: وضعنا خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038

شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
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شوقي غريب: وضعنا خطة لتطوير الكرة المصرية حتى 2038

شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)
شوقي غريب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري)

أكد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد يعمل على توفير الأجواء المناسبة للمنتخبات الوطنية في ظل الارتباطات المهمة التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة.

وقال غريب، خلال كلمته في حفل الاتحاد المصري لكرة القدم للمنتخبات الوطنية، الثلاثاء، إن هناك دعماً كبيراً من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، للمنتخبات الوطنية من أجل توفير جميع متطلبات النجاح وتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأضاف أن المدرب الوطني يستحق الدعم والمساندة ومنحه الفرصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يتعارض مع الاستعانة بخبير أجنبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإشراف على مشروع اكتشاف المواهب.

وأوضح غريب أن الاتحاد يمتلك خطة طموحة للكرة المصرية تتضمن رؤية شاملة للتطوير حتى عام 2038، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي موسَّع بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وتطرق المدير الفني للاتحاد المصري إلى ملف تطوير المدربين، مؤكداً وجود إدارات متخصصة في رخص التدريب وتحليل الأداء ضمن خطة تستهدف الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية المصرية.

وأشار إلى الاهتمام بالحصول على أعلى الرخص التدريبية، موضحاً أن 26 مدرباً مصرياً يشاركون حالياً في دورة الرخصة التدريبية «برو».

وأكد غريب أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعد بتنظيم ثلاث دورات للرخصة الدولية المحترفة للمدربين في مصر خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تطوير وتأهيل المدربين المصريين.

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«أبطال آسيا 2»: المحرق يسقط في أركاداغ... والجزيرة يتعادل في هيسور

أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)
أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)

تغلب فريق أركاداغ بطل تركمانستان على ضيفه المحرق البحريني بنتيجة 1 - صفر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وسجل ميكان ساباروف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 52، ليحسم أول ثلاث نقاط لصاحب الأرض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

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وفي المجموعة نفسها اكتفى الجزيرة الإماراتي بالتعادل صفر - صفر مع نظيره الإيراني جل جهر سيرجان لحساب الجولة الأولى أيضاً، في مباراة احتضنها ملعب مدينة هيسور في طاجيكستان.

وغابت الأهداف عن المباراة ليكتفي كل فريق بنقطة في بداية مشوار دور المجموعات.

ويتصدر أركاداغ حالياً المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويتساوى في المركز الثاني الجزيرة وجل جهر سيرجان بنقطة لكل فريق، ويأتي المحرق البحريني في المركز الأخير بلا نقاط.

وفي الجولة المقبلة يستقبل الجزيرة، نظيرة أركاداغ، بينما يلعب المحرق مع جل جهر سيرجان.

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المغربي الزلزولي يدافع عن ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة

المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
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المغربي الزلزولي يدافع عن ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة

المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)

دافع الجناح الدولي المغربي لريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي عن نفسه بعد تعرضه لإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة؛ الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، قبل مباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتدى لاعبو الفريقين قمصاناً تحمل شعار «كلنا سبتة» قبل فوز بيتيس 2 - 1 الاثنين على ملعب فياريال.

وأثارت هذه المبادرة ردود فعل سلبية تجاه الزلزولي الذي نشأ في إسبانيا.

واتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب البالغ 24 عاماً بخيانة بلاده، وطالبوا باستبعاده من المنتخب المغربي.

ودافع الزلزولي، الذي أجبرته إصابة في الركبة على الانسحاب من تشكيلة المغرب في مونديال هذا العام، عن مشاركته في هذه المبادرة، مؤكداً، الثلاثاء، أنها لم تحمل أي نية سياسية أو أي هدف للإساءة إلى المغرب.

وقال في منشور على «إنستغرام»: «أريد أن أوضح أمراً واحداً: لم يُستخدم القميص الداعم لأهالي سبتة في أي وقت بهدف سياسي أو بدافع الازدراء تجاه شعبي؛ الشعب المغربي».

ووصف الجناح السابق لبرشلونة المبادرة بأنها لفتة اجتماعية لدعم سكان المدينة «بغض النظر عن جنسيتهم».

وأضاف: «هذا ليس اعتذاراً لأحد. سأواصل رفع رأسي عالياً وتمثيل جذوري بكل فخر وتضحية».

وتأتي هذه القضية في ظل توترات متصاعدة مرتبطة بالمدينة الإسبانية، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الآتين من المغرب.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة من المغرب يومي 30 و31 يوليو (تموز) الماضي.

وعاد معظمهم خلال الساعات التي تلت وصولهم، لكن آلافاً عدة بقوا في سبتة.

ونظم السكان المحليون احتجاجات متكررة نتيجة تخييم المهاجرين على الشواطئ والنوم في الشوارع، متهمين الحكومة الإسبانية بالتخلي عن المدينة التي تواجه أزمة إنسانية.

ومن المقرر أن يخوض بيتيس مباراة ودية ضد سبتة يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في إشبيلية لجمع التبرعات وإظهار الدعم للمدينة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الأحد أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في سبتة عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد.

واضطرت الحكومة إلى التحقق من هويات آلاف المهاجرين الذين بقوا في المدينة أسابيع؛ لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، في حين لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري.

وقال وزير السياسة الإقليمية آنخيل فيكتور توريس، المكلف قيادة استجابة الحكومة للأزمة، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 5321 شخصاً «عادوا طوعاً» إلى المغرب منذ 10 أغسطس (آب) الماضي.

وأضاف توريس أن 90 شخصاً «سحبوا» طلبات كانوا تقدّموا بها للحصول على الحماية الدولية، فيما يجري «تسجيل نحو ألف شخص بهدف استكمال إجراءات عودتهم».

ولم يوضح الوزير عدد المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد عودة هؤلاء، وهي مسألة تثير سجالاً بين الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز والسلطات المحلية في المدينة التي يديرها المحافظون.

وقال رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة، خوان خيسوس فيفاس، المنتمي إلى حزب «الشعب» اليميني المعارض، الجمعة، إن عدد المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة يبلغ 13 ألفاً، في حين تفيد تقديرات الحكومة بأعداد أقل بكثير.

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حسام حسن: هدفنا إسعاد الجماهير المصرية

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
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حسام حسن: هدفنا إسعاد الجماهير المصرية

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، مؤكداً أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب يمثل وساماً على صدر الجهاز الفني واللاعبين.

وقال حسام حسن، خلال كلمته في احتفالية الاتحاد المصري لكرة القدم بالمنتخبات الوطنية اليوم الثلاثاء، إن كل كلمة قالها الرئيس السيسي خلال استقباله للبعثة كانت تحمل دلالة ورسالة مهمة.

وأضاف أن الرئيس المصري منح الثقة للكفاءات الوطنية، وطالب بالاعتماد على المدرب المصري في ظل النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني للمنتخب المصري أن الفريق نجح في إعادة البسمة إلى وجوه الجماهير، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة الجماهير للالتفاف حول المنتخب بعد النتائج والمستويات التي قدمها الفريق.

وأكد حسام حسن أن الجهاز الفني يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء خلال فترة المجلس السابق برئاسة جمال علام أو المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، معتبراً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء النجاحات الأخيرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

ووجه حسام حسن التحية إلى الجماهير المصرية داخل البلاد وخارجها على دعمها المستمر للمنتخب، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين سيواصلون العمل من أجل إسعادها.

وطالب المدير الفني لاعبي مختلف المنتخبات الوطنية ببذل أقصى جهد خلال تمثيل مصر، مؤكداً ضرورة العمل والالتزام من أجل الحفاظ على مكانة الكرة المصرية.

وأشاد حسام حسن بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكداً أنه أصبح مقراً متكاملاً لجميع المنتخبات ويضم الإمكانات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين، من ملاعب وغرف إقامة وصالات للتدريبات والاستشفاء وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وحمامات سباحة ومرافق ترفيهية.

ودعا حسام حسن جميع المنتخبات الوطنية إلى الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها المركز والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للكرة المصرية في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

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