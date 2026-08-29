الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع أصلاني لاعب إنتر ميلان

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، السبت، عن التعاقد مع الدولي الألباني كريستيان أصلاني، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة، في خطوة تعكس طموحات الفريق الإماراتي بعد مرحلة لم تدم كثيراً من المفاوضات.
وذكر نادي الجزيرة على منصة «إكس» خبر التعاقد مع اللاعب الألباني واضعاً رقم 23 على حسابه، وقال: «رسمياً... فخر أبوظبي يضم الألباني الدولي كرستيان أصلاني معاراً من إنتر ميلان الإيطالي».
ويمثل انضمام أصلاني إضافة مهمة إلى خط وسط الجزيرة، في ظل الإمكانات الفنية التي يتمتع بها اللاعب وخبرته في المنافسات الأوروبية، بعدما خاض تجارب على أعلى مستوى مع أحد أبرز أندية الكرة الإيطالية.
ويبلغ أصلاني من العمر 24 عاماً، وبرز اسمه في السنوات الماضية باعتباره أحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألبانية، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، ويخوض معه منافسات قوية في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية.
كما فرض اللاعب نفسه ضمن خيارات المنتخب الألباني، مستفيداً من قدرته على شغل مركز لاعب الوسط المحوري، إلى جانب إجادته بناء اللعب والتمرير والتحرك دون كرة، وهي عوامل تمنحه القدرة على أداء أدوار متعددة في وسط الملعب.
وتمنح الصفقة الجهاز الفني للجزيرة خياراً جديداً في منطقة الوسط، إذ يتمتع أصلاني بخصائص فنية وبدنية تساعده على القيام بالواجبات الدفاعية والمساهمة في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.
ويأمل النادي أن يشكل اللاعب إضافة مؤثرة خلال الموسم، وأن تسهم خبرته الأوروبية في رفع جودة الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة محلياً.
ويأتي التعاقد مع أصلاني ضمن تحركات الجزيرة لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى استعادة حضوره القوي على الساحة المحلية والمنافسة على المراكز المتقدمة والألقاب.
وتحظى الصفقة باهتمام لافت، كونها تجمع بين أحد أبرز أندية الكرة الإماراتية ولاعب ينتمي إلى مدرسة كروية أوروبية عريقة، ما يجعل تجربة أصلاني في الدوري الإماراتي محط أنظار جماهير الجزيرة والمتابعين.
ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب الدولي الألباني مرحلة جديدة في مسيرته بقميص «فخر أبوظبي»، وسط آمال الجماهير بأن يقدم الإضافة المنتظرة ويترجم خبرته الأوروبية إلى أداء مؤثر داخل المستطيل الأخضر.
وكان الجزيرة قد بدأ موسمه الجديد بالانتصار في أول جولتين بدوري أدنوك للمحترفين، متفوقاً على حتا 2 - صفر في الجولة الأولى، وعلى الشارقة بالنتيجة نفسها، ويلتقي السبت في الجولة الثالثة مع عجمان.