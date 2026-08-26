الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

قال المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، معين الشعباني، الأربعاء، إنه سيعمل على «إعادة» صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين، بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بالخروج من الدور الأول بثلاث هزائم قاسية.

وقال الشعباني في أول مؤتمر صحافي له: «سنحاول إعادة صورة تونس بين الدول الأفريقية على الأقل... هناك إحباط كبير والعمل سيكون في البداية على المستوى الذهني للاعبين».

وأقرّ الشعباني بأن مهمته «لن تكون سهلة» وتمثل بالنسبة إليه «تحدياً».

وفي رده على أسئلة تتعلق بمواصلة دعوة اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية للمنتخب، أكد معين الشعباني أن «الجاهزية البدنية هي الحكم في اختيار اللاعبين... لا أحب كلمة مزدوج الجنسية هو (اللاعب) تونسي».

وأثارت مسألة التعويل على اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال مشاركة منتخب «نسور قرطاج» في كأس العالم الماضية الكثير من الانتقادات بعد أن ضمت القائمة غالبية من المحترفين في بطولات أوروبية وانتهت بخروج قاسٍ وأداء ضعيف في الدور الأول، اعتبرته الصحافة المحلية أسوأ مشاركة في تاريخ البلاد.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد استعان بالشعباني لتولي منصب مدرب المنتخب بعقد يمتد أربعة أعوام، وفق ما أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي.

ويتولى ابن الـ45 هذا المنصب خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار الذي أشرف على «نسور قرطاج» في مباراتين خلال مونديال 2026، عقب إقالة الفرنسي صبري لموشي بعد الخسارة الافتتاحية القاسية أمام السويد (1-5).

لم ينجح المدرب السابق لمنتخب السعودية في تصحيح المسار، فخسر «نسور قرطاج» أمام اليابان 0-4، ثم أمام هولندا 1-3، وانتهى مشوارهم عند دور المجموعات.

والآن، باتت المهمة بين يدي الشعباني الذي قاد نادي الترجي الرياضي إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 إضافة إلى لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس السوبر المحلية مرتين، قبل أن يواصل مسيرته التدريبية في مصر مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وحل الشعباني في المغرب في بداية عام 2024 لتولي الإشراف على نهضة بركان الذي أعلن في منتصف الشهر الحالي أن الاتحاد التونسي تواصل مع مدربه من أجل تولي مهمة الإشراف على منتخب بلاده الأول.