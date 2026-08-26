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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)

قال المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، معين الشعباني، الأربعاء، إنه سيعمل على «إعادة» صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين، بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بالخروج من الدور الأول بثلاث هزائم قاسية.

وقال الشعباني في أول مؤتمر صحافي له: «سنحاول إعادة صورة تونس بين الدول الأفريقية على الأقل... هناك إحباط كبير والعمل سيكون في البداية على المستوى الذهني للاعبين».

وأقرّ الشعباني بأن مهمته «لن تكون سهلة» وتمثل بالنسبة إليه «تحدياً».

وفي رده على أسئلة تتعلق بمواصلة دعوة اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية للمنتخب، أكد معين الشعباني أن «الجاهزية البدنية هي الحكم في اختيار اللاعبين... لا أحب كلمة مزدوج الجنسية هو (اللاعب) تونسي».

وأثارت مسألة التعويل على اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال مشاركة منتخب «نسور قرطاج» في كأس العالم الماضية الكثير من الانتقادات بعد أن ضمت القائمة غالبية من المحترفين في بطولات أوروبية وانتهت بخروج قاسٍ وأداء ضعيف في الدور الأول، اعتبرته الصحافة المحلية أسوأ مشاركة في تاريخ البلاد.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد استعان بالشعباني لتولي منصب مدرب المنتخب بعقد يمتد أربعة أعوام، وفق ما أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي.

ويتولى ابن الـ45 هذا المنصب خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار الذي أشرف على «نسور قرطاج» في مباراتين خلال مونديال 2026، عقب إقالة الفرنسي صبري لموشي بعد الخسارة الافتتاحية القاسية أمام السويد (1-5).

لم ينجح المدرب السابق لمنتخب السعودية في تصحيح المسار، فخسر «نسور قرطاج» أمام اليابان 0-4، ثم أمام هولندا 1-3، وانتهى مشوارهم عند دور المجموعات.

والآن، باتت المهمة بين يدي الشعباني الذي قاد نادي الترجي الرياضي إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 إضافة إلى لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس السوبر المحلية مرتين، قبل أن يواصل مسيرته التدريبية في مصر مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وحل الشعباني في المغرب في بداية عام 2024 لتولي الإشراف على نهضة بركان الذي أعلن في منتصف الشهر الحالي أن الاتحاد التونسي تواصل مع مدربه من أجل تولي مهمة الإشراف على منتخب بلاده الأول.

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الرياضة رياضة عربية

طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
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طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة غورماهيا الكيني وبيراميدز المصري في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على غورماهيا يوم السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري، اليوم (الأربعاء)، أن الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ياسين بن سلامة مساعداً أول، ومحمد حمايدي مساعداً ثانياً، فيما يتولى حسام بن يحيى مهمة الحكم الرابع.

وأسند «كاف» مهمة مراقبة المباراة إلى بيجاشو أسفو من إثيوبيا، بينما تراقب مواطنته ليديا عبيدي أداء طاقم التحكيم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت 13 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)
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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.

وكان اللاعب انضم إلى نانت قادماً من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة، بنية الشراء، في عام 2022.

وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو (حزيران) 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع ثمانية أهداف.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد (28 عاماً) مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد مالياً في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الاحتياطي.

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الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
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الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)

أعلن نادي برايتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الجزائري جوان حجام قادماً من يانغ بويز بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس، الذي سبق له اللعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا. وشارك المدافع (23 عاماً) في 98 مباراة مع يانغ بويز منذ انضمامه للفريق السويسري عام 2024 بعد فترة قصيرة مع نانت.

وبدأ حجام مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل اللعب مع باريس إف.سي.

وقال مايك كيف المدير الرياضي لبرايتون: «نعتقد أن جوان سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر عام 2023، شارك الظهير الأيسر حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم الصيف الماضي.

واستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز 4 - صفر على عشرة لاعبين من أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

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