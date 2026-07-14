زيكو: حسام حسن أعاد اكتشافي

أبدى مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، سعادته الكبيرة وفخره بالمشارَكة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وسجَّل زيكو هدفين في البطولة أمام كل من نيوزيلندا والأرجنتين، في حين ودَّع منتخب مصر البطولة من دور الـ16 على يد حامل اللقب، منتخب الأرجنتين بنتيجة 3- 2.
وقال زيكو في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» في احتفالية المنتخب المصري باستاد القاهرة، الاثنين، إنَّ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، أعاد اكتشافه من جديد خلال البطولة.
وأضاف أنَّ حسام أصرَّ على منحه الفرصة وضمه للمنتخب من أجل الظهور في أكبر بطولة في عالم كرة القدم، والظهور بشكل جيد.
وأبدى زيكو فخره بتسجيل هدف في شباك كل من البرازيل ودياً، والأرجنتين في المونديال، ليصبح أول لاعب مصري يحقِّق ذلك.