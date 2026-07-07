عموتة: تدريب الأهلي المصري فخر والصفقات الجديدة ستكون حسب الكفاءة

قال المغربي الحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سعيد وفخور بتولي قيادة الفريق المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه أن اختيار الصفقات الجديدة سيكون وفقاً للكفاءة فقط دون النظر إلى جنسية اللاعب.

وأعلن الأهلي، أكثر الأندية المصرية فوزاً بألقاب في كرة القدم، في يونيو (حزيران) الماضي تعاقده مع عموتة لمدة موسمين خلفاً للدنماركي ييس توروب.

وانفصل الأهلي عن توروب بالتراضي في وقت سابق من الشهر الماضي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث في الدوري المحلي، وخرج مبكراً من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الأهلي بالقاهرة عند سؤاله عن تدعيم الفريق باللاعبين: «الاختيار سيكون وفقاً للكفاءة فقط دون النظر إلى جنسية اللاعب»، مشدداً على أن أي صفقة يجب أن تمثل إضافة حقيقية للفريق.

وأضاف أن جميع لاعبي الأهلي يتمتعون بقدرات عالية للغاية، والمشاركة ستكون للأكثر اجتهاداً وجاهزية.

وأوضح عموتة إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكداً أن جماهير الفريق لا تقبل سوى الانتصارات والتتويج بالألقاب، مشدداً على طموحه في المنافسة على جميع البطولات وإسعاد جماهير النادي.

وأكد عموتة أن تدعيم الفريق بالمواهب من قطاع الناشئين سيكون بشكل تدريجي، حتى يكتسب اللاعبون الشبان الخبرات المطلوبة في ظل منافسة الأهلي الدائمة على جميع البطولات، مؤكداً ثقته في قدرات قطاع الناشئين ودوره في تدعيم صفوف الفريق الأول.