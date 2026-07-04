محمد صلاح: مصر حققت التاريخ ونحترم جميع المنافسين

أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سعادته الشديدة بالتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.
وقال صلاح في تصريحات إعلامية إنه فخور بالتأهل لدور الـ16 بالبطولة بعد الفوز على أستراليا بضربات الجزاء.
وأضاف: «سددت ضربة الجزاء بهذا الشكل لكي أمنح زملائي الثقة في تلك الفترة».
وأوضح: «لا أعلم آخر مشاركة لي في كأس العالم، والآن يجب أن نتحدث عن التاريخ الذي يتحقق».
وشدد صلاح أنه يحترم جميع المنتخبات، ولا يستطيع الحديث عن مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين، لأن هناك مباراة لهم مع منتخب كاب فيردي، ستقام في وقت لاحق ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.
وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي.
ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.