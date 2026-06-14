عيسى لاي... «الجندي المجهول» الذي منح العنابي أول نقطة في المونديال

لم تكن بداية المنتخب القطري في كأس العالم 2026 عادية، ولم يكن التعادل 1-1 أمام سويسرا مجرد نتيجة افتتاحية في مجموعة قوية، بل لحظة تاريخية منحت «العنابي» أول نقطة في تاريخه بالمونديال، وفتحت الباب أمام قراءة جديدة للعديد من الأسماء داخل الفريق، وفي مقدمتها المدافع عيسى لاي.

فبينما تتجه الأنظار عادة إلى أسماء هجومية بحجم أكرم عفيف، يظهر لاعب آخر بهدوء لافت ليترك بصمته في واحدة من أصعب المباريات، لاعب لا يملك ضجيج النجومية، لكنه يملك ما هو أهم داخل مشروع المدرب الإسباني لوبيتيغي؛ القيمة التكتيكية والمرونة في الأداء.

عيسى لاي، البالغ من العمر 29 عاماً، لم يكن من الأسماء التي تحظى بزخم إعلامي كبير قبل البطولة، ولم يكد يراكم عدداً ضخماً من المباريات الدولية، لكن حضوره داخل منظومة المنتخب القطري أصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.

هو لاعب لا يقاس تأثيره بالإحصائيات فقط، بل بقدرته على تغيير شكل الفريق أثناء المباراة، وإعادة التوازن في لحظات الضغط، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة سويسرا التي فرضت على المنتخب القطري أقصى درجات الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي.

بدأ عيسى لاي مسيرته في الملاعب القطرية عبر نادي لوسيل، قبل أن ينتقل إلى نادي الشمال حيث لفت الأنظار بقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

لاحقاً جاءت خطوة الانتقال إلى العربي في صيف 2024، أولاً على سبيل الإعارة، قبل أن يتحول وجوده إلى عقد دائم حتى 2030، في إشارة واضحة إلى ثقة النادي في إمكاناته... هذا الاستقرار ساعده على التطور تدريجياً، ليس كمدافع فقط، بل كلاعب يمكن توظيفه في أكثر من وظيفة داخل الملعب، وهو ما جعله ورقة مفضلة لدى الجهاز الفني للمنتخب.

داخل أفكار المدرب الإسباني لوبيتيغي، لا يُنظر إلى عيسى لاي كلاعب مركز واحد، بل كأداة تكتيكية مرنة يمكن استخدامها في أكثر من سيناريو. فهو قلب دفاع في الأساس، لكنه قادر على اللعب كظهير أيسر، كما يمكن الدفع به في وسط الملعب عند الحاجة، وهو ما يمنح المنتخب القطري قدرة إضافية على تغيير شكل اللعب دون استبدالات كثيرة. هذه المرونة ظهرت بوضوح في المباريات الودية الأخيرة، حين اضطر الفريق لإعادة تشكيل خطوطه أكثر من مرة، فكان لاي أحد العناصر التي حافظت على توازن الفريق في أوقات صعبة.

خلال فترة الإعداد، شارك لاي أمام منتخبي آيرلندا والسلفادور، وقدّم مستويات لافتة في تنفيذ أكثر من دور داخل الملعب، بين العمق الدفاعي والجبهة اليسرى، وأحياناً في وسط الملعب... ومع انطلاق المونديال، جاء الاختبار الحقيقي أمام سويسرا، في مباراة اتسمت بالضغط العالي والانضباط التكتيكي، حيث احتاج المنتخب القطري إلى لاعبين قادرين على قراءة المباراة والتكيف مع نسقها المتغير، وبالفعل كان لاي أحد عناصر المنظومة الدفاعية التي نجحت في الصمود أمام ضغط الخصم الأوروبي، قبل أن ينجح المنتخب القطري في خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليخرج بنقطة تاريخية هي الأولى في مسيرته بكأس العالم.

ورغم أن الأضواء غالباً ما تذهب إلى الهداف أو صانع الهدف، فإن القيمة الحقيقية في مثل هذه المباريات تظهر في اللاعبين الذين يحافظون على التوازن ويمنعون الانهيار تحت الضغط، وهو الدور الذي قام به عيسى لاي بهدوء وفاعلية.

ضمن مجموعة تضم عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة في كأس العالم، يمثل عيسى لاي نموذج اللاعب «المرن» الذي يراهن عليه لوبيتيغي في إعادة بناء هوية المنتخب القطري، حيث لم يعد الاعتماد على المراكز الثابتة، بل على الأدوار المتحركة داخل الملعب.

ومع بداية المشوار بنقطة تاريخية أمام سويسرا، يبرز اسم عيسى لاي كأحد اللاعبين الذين قد لا يسرقون العناوين، لكنهم يساهمون في صنع النتائج.

وفي بطولة بحجم كأس العالم، قد يكون هذا النوع من اللاعبين هو الفارق الحقيقي بين فريق يعاني، وآخر يبدأ في كتابة تاريخه من جديد.