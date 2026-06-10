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الرياضة رياضة عربية

الديربي العربي النادر… تاريخ المواجهات العربية يتجدد في كأس العالم 2026

السعودية تهزم مصر 2-1 في كأس العالم 2018 (رويترز)
السعودية تهزم مصر 2-1 في كأس العالم 2018 (رويترز)
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الديربي العربي النادر… تاريخ المواجهات العربية يتجدد في كأس العالم 2026

السعودية تهزم مصر 2-1 في كأس العالم 2018 (رويترز)
السعودية تهزم مصر 2-1 في كأس العالم 2018 (رويترز)

رغم أن المنتخبات العربية أصبحت جزءاً ثابتاً من مشهد كأس العالم خلال العقود الأخيرة، فإن المفارقة أن المواجهات العربية المباشرة في المونديال بقيت نادرة جداً. فمنذ أول مشاركة عربية في البطولة عام 1934، وحتى النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، لم يشهد كأس العالم سوى ثلاث مواجهات عربية فقط، وهو رقم يبدو مفاجئاً إذا ما قورن بعدد المشاركات العربية المتزايدة عبر السنين.

القصة بدأت في مونديال الولايات المتحدة 1994، عندما التقى المنتخبان السعودي والمغربي في أول مواجهة عربية خالصة بتاريخ كأس العالم. أقيمت المباراة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحسمها المنتخب السعودي 2-1 بهدفين سجلهما سامي الجابر (من ركلة جزاء) وفؤاد أنور ليكمل المنتخب السعودي مشواره التاريخي ويتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد 12 عاماً، شهد مونديال ألمانيا 2006 ثاني مواجهة عربية في تاريخ البطولة، عندما التقت السعودية وتونس في دور المجموعات. وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل 2-2 بعدما خطف المنتخب التونسي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، في واحدة من أكثر المواجهات العربية إثارة على المسرح العالمي. سجل لتونس حينها زياد الجزيري وراضي الجعايدي، بينما سجل للسعودية ياسر القحطاني وسامي الجابر.

أما مونديال روسيا 2018 فشهد ثالث مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم، عندما التقت السعودية ومصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ورغم خروج المنتخبين من سباق التأهل، تحولت المباراة إلى ليلة تاريخية للأخضر السعودي الذي فاز 2-1 بهدفي سلمان الفرج (6+45) وسالم الدوسري (5+90)، محققاً أول انتصار له في كأس العالم منذ مونديال الولايات المتحدة 1994. وسجل لمصر حينها محمد صلاح في الدقيقة 45.

فوز السعودية على المغرب 2-1 في مونديال 1994 (فيفا)

ومنذ ذلك التاريخ لم يشهد كأس العالم أي مواجهة عربية أخرى، رغم المشاركة التاريخية للمغرب في مونديال قطر 2022 ووصوله إلى نصف النهائي، في إنجاز غير مسبوق عربياً وأفريقياً.

لكن نسخة 2026 تبدو مختلفة تماماً. فهي لا تحمل فقط الرقم القياسي من حيث عدد المنتخبات المشاركة بعد رفع العدد إلى 48 منتخباً، بل ستشهد أيضاً أكبر حضور عربي في تاريخ البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات عربية.

والأهم من ذلك أنها ستشهد مواجهة عربية مؤكدة منذ دور المجموعات، بعدما أوقعت القرعة الأردن والجزائر في المجموعة نفسها، ليكون الموعد في 23 يونيو (حزيران) 2026 مع رابع ديربي عربي في تاريخ كأس العالم.

مواجهة تحمل الكثير من الرمزية، إذ تجمع منتخباً أردنياً يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، مع منتخب جزائري يملك تاريخاً طويلاً من اللحظات الخالدة في البطولة، أبرزها الفوز التاريخي على ألمانيا الغربية في مونديال 1982.

وإذا كانت هذه المباراة ستضمن استمرار تقليد المواجهات العربية في كأس العالم، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى إمكانية حدوث ديربيات عربية أخرى في الأدوار الإقصائية، خصوصاً في ظل العدد الكبير من المنتخبات العربية المشاركة واحتمالات التأهل المتعددة التي يتيحها النظام الجديد.

وربما ما يجعل المواجهات العربية في كأس العالم مميزة هو ندرتها. فبعكس البطولات القارية التي تشهد مواجهات عربية متكررة، يبقى الديربي العربي في المونديال حدثاً استثنائياً يحمل طابعاً مختلفاً، حيث تتجاوز المباراة حدود المنافسة التقليدية لتتحول إلى مواجهة تاريخية بين مدارس كروية وجماهير تتشارك اللغة والثقافة والشغف نفسه.

ومع اقتراب صافرة البداية في صيف 2026، سيكون الأردن والجزائر على موعد مع كتابة فصل جديد في سجل الديربيات العربية المونديالية. فصل قد يضيف صفحة جديدة إلى تاريخ المواجهات العربية النادرة، وربما يفتح الباب أمام أكثر من ديربي عربي في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الآسيوي يُحدد 18 أغسطس موعداً لقرعة «دوري النخبة» و«أبطال 2»

(الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
(الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
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الاتحاد الآسيوي يُحدد 18 أغسطس موعداً لقرعة «دوري النخبة» و«أبطال 2»

(الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
(الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 18 أغسطس (آب) المقبل موعداً لإجراء قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم القاري 2026-2027.

وستُحدد القرعة مسار الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، وتكشف عن مواجهاتها في المرحلة الأولى من المنافسات، تمهيداً لانطلاق الموسم الآسيوي الجديد.

كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 20 أغسطس، لتكتمل بذلك ملامح البطولات الثلاث للأندية تحت مظلة الاتحاد القاري.

وتترقب الأندية الآسيوية المشاركة نتائج القرعات لمعرفة منافسيها وجدول مشوارها القاري في الموسم المقبل، في ظل تطلعها للمنافسة على الألقاب الأبرز على مستوى القارة.

من ناحيته، اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للأندية المشاركة في مسابقات الأندية للرجال لموسم 2026-2027، والتي تشمل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي الآسيوي، وذلك وفقاً للائحة دخول مسابقات الأندية الآسيوية وآلية توزيع المقاعد المعتمدة، إلى جانب قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة.

وسيشارك 93 نادياً، تمثل 38 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولات القارية الثلاث، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة المشاركة، واستمرار تطوير مسابقات الأندية على مستوى القارة.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 11 أغسطس 2026 موعداً لإقامة الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي، فيما يقام الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني في 12 أغسطس.

وتشهد النسخة الرابعة والعشرون من البطولة القارية الأولى للأندية تحت مسمى «دوري أبطال آسيا للنخبة» مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، مقارنة بـ24 نادياً في الموسمين الماضيين. ويهدف التوسع الجديد إلى منح عدد أكبر من الأندية فرصة المنافسة على أعلى مستوى في القارة؛ حيث يشارك 18 نادياً من 7 اتحادات وطنية في كل من منطقتي الغرب والشرق.

وتبدأ 4 أندية من كل منطقة مشوارها من الدور التمهيدي للتنافس على مقعدين في مرحلة الدوري، في حين تتأهل بقية الأندية مباشرة إلى مرحلة الدوري التي تنطلق في 14 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفي دوري أبطال آسيا الثاني، حصل 25 نادياً على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، بواقع 12 نادياً من منطقة الغرب، و13 من منطقة الشرق، على أن تنطلق الجولة الأولى من المنافسات في 15 سبتمبر 2026.

كما تنضم إلى دور المجموعات الأندية الأربعة الخاسرة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى 3 أندية تتأهل عبر الدور التمهيدي الخاص بدوري أبطال آسيا الثاني.

أما دوري التحدي الآسيوي، فتبدأ 5 أندية من منطقة الغرب و3 من منطقة الشرق مشوارها مباشرة من دور المجموعات الذي يقام بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) و24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وتلتحق بها 5 أندية أخرى متأهلة من التصفيات التمهيدية في الغرب و4 من الشرق، فيما يكتمل عقد الفرق العشرين المشاركة بانضمام 3 أندية خاسرة من التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا الثاني، بواقع ناديين من منطقة الغرب، ونادٍ واحد من منطقة الشرق.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن عدداً من المقاعد سيُحسم لاحقاً بعد استكمال المنافسات المحلية الجارية في بعض الدول، وذلك لتحديد الأندية المتأهلة بشكل نهائي إلى البطولات القارية الثلاث.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة عربية

العين يمدد عقد كاكو صانع لعب باراغواي حتى 2028

أليخاندرو روميرو جامارا (نادي العين)
أليخاندرو روميرو جامارا (نادي العين)
  • العين: «الشرق الأوسط»
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  • العين: «الشرق الأوسط»
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العين يمدد عقد كاكو صانع لعب باراغواي حتى 2028

أليخاندرو روميرو جامارا (نادي العين)
أليخاندرو روميرو جامارا (نادي العين)

أعلن العين المنافس في الدوري ​الإماراتي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء تمديد عقد صانع لعبه أليخاندرو روميرو جامارا (كاكو)، والمشارك مع باراغواي في كأس العالم بأميركا ‌الشمالية، حتى ‌2028. وقال ​النادي ‌في ⁠حسابه ​على منصة ⁠«إكس» مع مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع الفريق الإماراتي: «للرواية فصل آخر... أليخاندرو كاكو عيناوي حتى ⁠2028». وكان عقد اللاعب البالغ ‌من ‌العمر 31 ​عاماً ينتهي ‌بنهاية الموسم الحالي مع ‌العين، لكن بطل الثنائية المحلية حافظ على ثقته بالعناصر الأساسية التي قادت ‌نجاحه في السنوات الأخيرة. وفاز العين بالدوري وكأس ⁠رئيس ⁠الإمارات في الموسم الماضي. وانضم اللاعب المولود في الأرجنتين إلى العين في صيف عام 2023 بعقد يمتد حتى 2026، وسبق له اللعب مع التعاون السعودي، ​ونادي نيويورك ​رد بولز الأميركي، وهوراكان الأرجنتيني.

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كرة القدم كأس العالم رياضة الإمارات
الرياضة رياضة عربية

«وديات المونديال»: العراق يختتم تحضيراته بخسارة أمام فنزويلا

العراق ظهر على خلاف وديته الماضية أمام إسبانيا (رويترز)
العراق ظهر على خلاف وديته الماضية أمام إسبانيا (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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«وديات المونديال»: العراق يختتم تحضيراته بخسارة أمام فنزويلا

العراق ظهر على خلاف وديته الماضية أمام إسبانيا (رويترز)
العراق ظهر على خلاف وديته الماضية أمام إسبانيا (رويترز)

خيّمت الأخطاء الدفاعية على أداء منتخب العراق في مباراته الإعدادية الأخيرة لمونديال 2026 في كرة القدم والتي خسرها أمام فنزويلا 0-2 الثلاثاء ملعب سيت غيك ستاديوم في بريدجفيو في ولاية إيلينوي.

وخلافا لتعادله الأخير أمام إسبانيا بطلة أوروبا في 4 حزيران/يونيو الجاري في لاكورونيا، أنهى منتخب "أسود الرافدين"، بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، الإعداد لكأس العالم بعلامة سيئة أمام فنزويلا، المنتخب الأميركي الجنوبي الوحيد الذي لم يتأهل إلى كأس العالم.

ويلعب العراق الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنروج.

وحظي العراق بمؤازرة جماهيرية، إذ رفع المئات منهم عشرات الأعلام العراقية.

وتقدمت فنزويلا مبكرا بعد ركنية وخطأ في تشتيت الكرة من الحارس جلال حسن، فوصلت الكرة إلى كريستيان كاسيريس سجلها لاعب تولوز الفرنسي على مسافة قريبة من المرمى (17).

حاول العراق الرد، فلعب كيفن يعقوب إلى المهاجم أيمن حسين، سددها أرضية ضعيفة صدها الحارس خوسيه كونتريراس (40).

مطلع الشوط الثاني، وبعض خطأ دفاعي فادح، انتزع تشوتشو راميريس الكرة، فراوغ وأطلق تسديدة قوية بيسراه مسجلا الهدف الثاني في مرمى البديل أحمد باسل (46).

وتفاقمت مشكلات العراق مع طرد جدلي للبديل علي يوسف، بعد اعتبار الحكم انه ارتكب خطأ عنيفا ضد الحارس الفنزويلي، احتج عليه العراقيون بشدة (72).

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