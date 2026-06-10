الديربي العربي النادر… تاريخ المواجهات العربية يتجدد في كأس العالم 2026

رغم أن المنتخبات العربية أصبحت جزءاً ثابتاً من مشهد كأس العالم خلال العقود الأخيرة، فإن المفارقة أن المواجهات العربية المباشرة في المونديال بقيت نادرة جداً. فمنذ أول مشاركة عربية في البطولة عام 1934، وحتى النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، لم يشهد كأس العالم سوى ثلاث مواجهات عربية فقط، وهو رقم يبدو مفاجئاً إذا ما قورن بعدد المشاركات العربية المتزايدة عبر السنين.

القصة بدأت في مونديال الولايات المتحدة 1994، عندما التقى المنتخبان السعودي والمغربي في أول مواجهة عربية خالصة بتاريخ كأس العالم. أقيمت المباراة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحسمها المنتخب السعودي 2-1 بهدفين سجلهما سامي الجابر (من ركلة جزاء) وفؤاد أنور ليكمل المنتخب السعودي مشواره التاريخي ويتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد 12 عاماً، شهد مونديال ألمانيا 2006 ثاني مواجهة عربية في تاريخ البطولة، عندما التقت السعودية وتونس في دور المجموعات. وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل 2-2 بعدما خطف المنتخب التونسي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، في واحدة من أكثر المواجهات العربية إثارة على المسرح العالمي. سجل لتونس حينها زياد الجزيري وراضي الجعايدي، بينما سجل للسعودية ياسر القحطاني وسامي الجابر.

أما مونديال روسيا 2018 فشهد ثالث مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم، عندما التقت السعودية ومصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ورغم خروج المنتخبين من سباق التأهل، تحولت المباراة إلى ليلة تاريخية للأخضر السعودي الذي فاز 2-1 بهدفي سلمان الفرج (6+45) وسالم الدوسري (5+90)، محققاً أول انتصار له في كأس العالم منذ مونديال الولايات المتحدة 1994. وسجل لمصر حينها محمد صلاح في الدقيقة 45.

فوز السعودية على المغرب 2-1 في مونديال 1994 (فيفا)

ومنذ ذلك التاريخ لم يشهد كأس العالم أي مواجهة عربية أخرى، رغم المشاركة التاريخية للمغرب في مونديال قطر 2022 ووصوله إلى نصف النهائي، في إنجاز غير مسبوق عربياً وأفريقياً.

لكن نسخة 2026 تبدو مختلفة تماماً. فهي لا تحمل فقط الرقم القياسي من حيث عدد المنتخبات المشاركة بعد رفع العدد إلى 48 منتخباً، بل ستشهد أيضاً أكبر حضور عربي في تاريخ البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات عربية.

والأهم من ذلك أنها ستشهد مواجهة عربية مؤكدة منذ دور المجموعات، بعدما أوقعت القرعة الأردن والجزائر في المجموعة نفسها، ليكون الموعد في 23 يونيو (حزيران) 2026 مع رابع ديربي عربي في تاريخ كأس العالم.

مواجهة تحمل الكثير من الرمزية، إذ تجمع منتخباً أردنياً يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، مع منتخب جزائري يملك تاريخاً طويلاً من اللحظات الخالدة في البطولة، أبرزها الفوز التاريخي على ألمانيا الغربية في مونديال 1982.

وإذا كانت هذه المباراة ستضمن استمرار تقليد المواجهات العربية في كأس العالم، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى إمكانية حدوث ديربيات عربية أخرى في الأدوار الإقصائية، خصوصاً في ظل العدد الكبير من المنتخبات العربية المشاركة واحتمالات التأهل المتعددة التي يتيحها النظام الجديد.

وربما ما يجعل المواجهات العربية في كأس العالم مميزة هو ندرتها. فبعكس البطولات القارية التي تشهد مواجهات عربية متكررة، يبقى الديربي العربي في المونديال حدثاً استثنائياً يحمل طابعاً مختلفاً، حيث تتجاوز المباراة حدود المنافسة التقليدية لتتحول إلى مواجهة تاريخية بين مدارس كروية وجماهير تتشارك اللغة والثقافة والشغف نفسه.

ومع اقتراب صافرة البداية في صيف 2026، سيكون الأردن والجزائر على موعد مع كتابة فصل جديد في سجل الديربيات العربية المونديالية. فصل قد يضيف صفحة جديدة إلى تاريخ المواجهات العربية النادرة، وربما يفتح الباب أمام أكثر من ديربي عربي في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.