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لوبيتيغي يقود حلم التعويض القطري في مونديال 2026

قطر تتطلع لمحو خيبة 2022 رغم التحديات (رويترز)
قطر تتطلع لمحو خيبة 2022 رغم التحديات (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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لوبيتيغي يقود حلم التعويض القطري في مونديال 2026

قطر تتطلع لمحو خيبة 2022 رغم التحديات (رويترز)
قطر تتطلع لمحو خيبة 2022 رغم التحديات (رويترز)

بلسم المنتخب القطري جراح خروجه من مونديال 2022 الذي استضافه على أرضه، بخُفي حنين عقب إحرازه لقب كأس آسيا للمرة الثانية توالياً، لكن الأمل يرافق الجميع بأن يقدم «العنابي» مشاركة ثانية أفضل في مونديال 2026 في أميركا الشمالية.

ويلعب فريق المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي في المجموعة الثانية إلى جانب كندا، والبوسنة والهرسك وسويسرا.

ويراهن لوبيتيغي على عناصر الخبرة والكثير من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال 2022 ويأملون بمحو خيبة المشاركة المونديالية الأولى.

وعلى الرغم من استضافة قطر نسخة تُعدّ من بين الأنجح، تذيّل المنتخب المجموعة الأولى بعدما خسر جميع مبارياته أمام الإكوادور، والسنغال وهولندا في أسوأ مشاركة لمنتخب مضيف.

ولا ينفي المهاجم الدولي يوسف عبد الرزاق صعوبة المهمة المقبلة، قائلاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنحاول طبعاً أن نظهر بصورة أفضل من مونديال 2022».

وأضاف: «نعِد جماهيرنا بأن الأداء سيتحسن. إن شاء الله سنجعلهم فخورين بنا».

بدوره، أقرّ المدافع طارق سلمان، الذي كان في عداد القائمة الأولية قبل استبعاده، بأن «عنصر الخبرة أصبح متوفراً بعد مرور أربع سنوات من النسخة السابقة لكأس العالم»، في حين يعتقد محمد مبارك المهندي، نجم العنابي وناديي السد والخور سابقاً، أن «المنتخب غير مطالب بمحو خيبة 2022».

وحافظ لوبيتيغي على جل عناصر الحرس القديم الذين دعاهم إلى القائمة الأولية رغم قربهم من إنهاء مسيرتهم، على غرار البرازيلي الأصل لوكاس منديس (36 عاماً)، خوخي بوعلام، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم والقائد حسن الهيدوس وجميعهم بلغوا 35 عاماً.

وعدَّ المهندي الذي شغل سابقاً عضوية الاتحاد القطري لكرة القدم لولايتين، أن «الإنجاز تحقق بالفعل بتأهل المنتخب عبر التصفيات».

وتابع: «المشاركة ستكون صعبة، خصوصاً أن القرعة أوقعتنا مع منتخبات قوية».

ورأى المهندي أن المنتخب سيحقق إنجازاً آخر لو تأهل إلى الدور الثاني، «لكنني أرى أن الوضع صعب جداً؛ لأن منتخبنا لم يستعد بشكل كاف، فضلاً عن وجود إصابات ومشكلات في الناحية الهجومية».

برأيه، فإن سويسرا والبوسنة والهرسك «يعتمدان على الكرات العالية، ولديهما مدافعون يفوقون لاعبينا طولاً؛ وهو ما سيصّعب المهمة».

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها «العنابي» في النهائيات بعد تأهله من التصفيات؛ إذ تصدّر مجموعته في المرحلة الثانية، ثم احتل المركز الرابع في المرحلة الثالثة؛ ما أهله إلى المرحلة الرابعة التي تأهل فيها على حساب الإمارات وعُمان.

ويُدرك لوبيتيغي الذي عُيّن مايو (أيار) 2025 بدلاً من مواطنه لويس غارسيا، صعوبة المهمة في أميركا الشمالية.

قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أدري ما يمكن أن نفعله في المونديال».

وأضاف: «نهتم بما يمكن أن نقوم به كمجموعة؛ كي لا نكون صيداً سهلاً لمنتخبات أفضل وأقوى منا، وأن ندرك في الوقت نفسه أننا وصلنا إلى هناك (المونديال) بجدارة».

ويوضح المدافع همام الأمين أنه «لا يمكن توقّع أي شيء لا في هذه المجموعة أو أي مجموعة أخرى، كل منتخب سيقدم أفضل ما لديه، ومنتخب قطر يريد أن يفاجئ الجميع».

ويلعب المنتخب القطري مباراته الأولى مع سويسرا في سان فرانسيسكو، قبل لقاء كندا في فانكوفر والبوسنة والهرسك في سياتل.

وأكّد الأمين أن «الجماهير هي الرقم واحد بالنسبة لنا دائماً».

وأردف: «من المهم أن يأتوا إلى الولايات المتحدة. سنجعلهم فخورين بمنتخبهم».

بالنسبة إلى المشجع علي حسن (50 عاماً) الذي خاب ظنه بالخسارات الثلاث التي تكبدها «الأدعم» على أرضه في 2022، فإن «العنابي مطالب بتقديم صورة أفضل في المونديال المقبل».

وأضاف الموظف المتابع من كثب للمنتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نطالبهم بمحو الماضي بالكامل، بل بإثبات التطور الذي حققه المنتخب في السنوات الأخيرة».

بدوره، يؤكد يوسف الذوادي (38 عاماً)، أن «ثمة رغبة جماهيرية في تعويض نتائج المونديال السابق، والظهور بمستوى يعكس مكانة الكرة القطرية الحالية».

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مفوض الدوري الأميركي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح «بشدة»

مفوض الدوري الأميركي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح «بشدة»
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مفوض الدوري الأميركي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح «بشدة»

مفوض الدوري الأميركي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح «بشدة»

قال دون غاربر، مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، إن المسابقة «تسعى بشدة» للتعاقد مع محمد صلاح قائد مصر، الذي أنهى مسيرته التي استمرت تسع سنوات مع ليفربول الشهر الماضي، إذا سنحت الفرصة.

وقال في مقابلة مع «رويترز» الاثنين: «نود التعاقد معه (صلاح). سننتظر ونرى كيف ستسير هذه المفاوضات».

ورفض غاربر الانتقادات المستمرة التي تقول إن المسابقة لا تزال وجهة اللاعبين في نهاية مسيرتهم الكروية، وقال إن متوسط أعمار اللاعبين في المسابقة يبلغ 26 عاماً، مشيراً إلى التنافسية التي وصفها اللاعبون الذين انضموا إليها.

وأشار إلى أن وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي قد غيّر النظرة العالمية إلى الدوري الأميركي، كما أن المسابقة قد تفوقت على برشلونة والمنافسين السعوديين في التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأضاف: «من المؤكد أنه لم يأت إلى هنا للتقاعد. إنه يلعب 90 دقيقة كاملة في كل مباراة ويكافح كما لو أن الفوز في تلك المباراة لا يقل أهمية عن الفوز في أي مباراة أخرى لعبها من قبل».

دون غاربر مفوض رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين (رويترز)

وأكد غاربر أن الرابطة لا تنظر إلى كأس العالم 2026 على أنها مجرد عرض لمدة ستة أسابيع، بل باعتبارها منصة انطلاق لعصر جديد، بهدف تحويل الاهتمام العالمي باللعبة في أميركا الشمالية إلى نمو مستدام في أعداد المشجعين والأهمية والمكانة.

وأضاف غاربر أن الدوري الأميركي بدأ التخطيط للبطولة بعد الحصول على حق الاستضافة في عام 2018، واستخدم الحدث باعتباره وقوداً للتوسع وتحسين البنية التحتية وتعزيز مكانة الدوري على الصعيد العالمي.

وقال غاربر: «جلسنا وقلنا إن (كأس العالم) ستكون النجم الذي يرشدنا في الطريق».

وأضاف: «ما الذي كنا نحتاج إلى فعله لنصبح مسابقة دوري مختلفة بحلول موعد انطلاق كأس العالم على أرضنا؟».

ومنذ ذلك الحين، أضاف الدوري الأميركي سبعة فرق وتسعة ملاعب مخصصة لكرة القدم. مع تغيير قواعد قوائم اللاعبين لتشجيع الاستثمار في اللاعبين الشبان، وزاد متوسط الحضور الجماهيري بنسبة 35 في المائة، وأطلقت شراكة إعلامية عالمية مع شركة «أبل».

وحسب رابطة الدوري الأميركي، فإن قيمة الأندية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2018، وتبلغ قيمتها الإجمالية الآن نحو 23 مليار دولار.

قال غاربر إن رابطة الدوري لا تريد أن تكون كأس العالم حدثاً قصير الأمد يتلاشى أثره بمجرد انتهاء البطولة.

وأضاف: «لا نريد أن تكون البطولة مثل حفل تايلور سويفت (نجمة موسيقى البوب)، حيث تسود طاقة هائلة، ثم تمر فترة من الوقت حتى تعود في جولة غنائية أخرى. نريد أن يكون الأمر مثل الدخول إلى منزل جديد».

وأشار إلى أن رابطة الدوري الأميركي تتوقع زيادة في الحضور بعد كأس العالم، إذ استفادت مسابقات الدوري المحلية في الدول المضيفة تاريخياً من هذا الحدث. لكنه أضاف أن الرابطة ستقيس النجاح على نطاق أوسع من خلال الشعبية والأهمية والوعي وتقدير اللاعبين، وتفاعل الجماهير.

وقال غاربر: «ما سنقيسه حالياً، من خلال البحث، هو ما إذا كان أكثر شعبية؟ وهل أصبحنا أكثر أهمية؟ وهل أصبح المزيد من الناس يعرفون الدوري الأميركي؟».

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المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر بثلاثية في إنبي

المصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر (النادي المصري)
المصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر (النادي المصري)
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المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر بثلاثية في إنبي

المصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر (النادي المصري)
المصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر (النادي المصري)

حقق المصري البورسعيدي لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والمعروف باسم كأس عاصمة مصر، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني ليفوز 3 - 0 على إنبي، الاثنين، في استاد السويس الجديد.

وبهذه النتيجة، يتوج المصري بلقبه الخامس بعدما حقق كأس مصر موسم 1997-1998، بالإضافة إلى 3 ألقاب في بطولة كأس (السلطان حسين) في حقبة الثلاثينيات.

ومنح منذر طمين التقدم للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب عماد النحاس 1 - 0.

وبدأ إنبي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن هدف التعادل، لكن المصري استغل اندفاع منافسه، وأضاف الهدف الثاني عبر حسن علي بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 53.

وأحرز البديل عمر الساعي الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

فرحة ثنائي المصري صلاح محسن ومحمد الشامي بهدف المصري الثالث في مرمى إنبي (النادي المصري)

وعوض المصري البورسعيدي بهذا اللقب خسارته الثقيلة في نهائي نسخة 2023 بنتيجة 1 - 4 أمام سيراميكا كليوباترا الفائز باللقب في المواسم الثلاثة الماضية.

وكان نادي فيوتشر (مودرن سبورت حالياً) قد حقق اللقب الأول لكأس الرابطة في عام 2022.

كما ضمن المصري أيضاً بهذا التتويج مشاركته في كأس السوبر المصري رفقة الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، بينما ستوجه بطاقة دعوة لفريق رابع يرجح أن يكون النادي الأهلي ثالث الدوري.

جماهير النادي المصري زحفت للسويس لمساندة فريقها بطل كأس العاصمة (النادي المصري)

وأنعش النادي البورسعيدي خزائنه بجائزة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري لبطل المسابقة، بينما سيحصل إنبي على 4 ملايين جنيه جائزة الوصيف.

وكان وادي دجلة قد فاز على زد بنتيجة 2 - 0 في وقت سابق، الاثنين، ليفوز بالبرونزية وجائزة مالية قدرها مليونا جنيه مقابل مليون و500 ألف جنيه لمنافسه زد صاحب المركز الرابع.

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نايبت: المغرب قادر على الفوز بلقب المونديال

النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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نايبت: المغرب قادر على الفوز بلقب المونديال

النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)
النجم المغربي المعتزل نور الدين نايبت (الاتحاد المغربي)

أبدى النجم المغربي المعتزل، نور الدين نايبت، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده تفاؤله بمسيرة أسود أطلس في كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم الخميس المقبل.

قال نايبت في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «المشاركة في كأس العالم هي القمة في مسيرة أي لاعب كرة قدم. إنها أكبر من دوري أبطال أوروبا، إنها ذروة ما يمكن أن يصل إليه أي لاعب وأي منتخب، إنها شيء مختلف تماماً».

أضاف نايبت قائد المغرب في مونديال 1998: «كل طفل يحلم بالمشاركة في كأس

العالم، لقد استمتعت كثيراً بالمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأميركية 1994، من الصعب وصف ذلك. كانت مشاركتي الأولى، ولديَّ ذكريات رائعة عنها لن أنساها أبداً».

وبشأن حظوظ منتخب بلاده في مونديال 2026، قال: «نمتلك فريقاً عالي الجودة يضم لاعبين من الطراز العالمي، وتشكيلة رائعة تمتلك الموهبة والعمق في جميع الخطوط».

وشدد قائلاً: «علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ورغم أننا لسنا من بين المرشحين الأوفر حظاً على الورق، فإننا نثق بقدرتنا على تشكيل خطورة حقيقية، ويمكننا أن نحلم بالذهاب بعيداً بما نملكه من جودة».

وتساءل في ختام تصريحاته: «من قال إننا لا نستطيع الفوز بكأس العالم؟».

واعتزل نور الدين نايبت لعب كرة القدم منذ عقدين من الزمن، لكن رصيده البالغ 115 مباراة دولية مع المنتخب المغربي لا يزال رقماً قياسياً، حيث يأتي أشرف حكيمي، قائد الجيل الحالي، في المركز الثاني خلفه.

وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم؛ حيث حل رابعاً في مونديال 2022 في قطر بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

ويستهل أسود أطلس مشوارهم في كأس العالم، هذا العام، بمواجهة قوية ضد البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً اسكوتلندا وهايتي.

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