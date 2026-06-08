صلاح: نسعى لجعل جماهير مصر فخورة بنا في المونديال

قال محمد صلاح، قائد مصر، إنه يرغب في أن تشعر الجماهير بالفخر بما سيحققه منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم.

وتسعى مصر لتحقيق فوزها الأول في النهائيات، خلال مشاركتها الرابعة في كأس العالم.

وأبلغ صلاح الصحافيين الاثنين: «كان علينا التركيز على معسكرنا والتدرب بكل جدية... نريد أن نجعل الجماهير تفتخر بنا وسنبذل قصارى جهدنا».

وشارك صلاح في الشوط الثاني في خسارة مصر 2-1 أمام البرازيل في آخر استعدادات فريق المدرب حسام حسن للنهائيات يوم الأحد.

وتستعد مصر لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو (حزيران) في مستهل مشوارها في المجموعة السابعة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل ملاقاة نيوزيلندا وإيران.

وقال صلاح: «إنها مجموعة قوية، الجميع لديه فرصة (للصعود). سنقدم أفضل ما لدينا، ونأمل في الوصول إلى مراحل متقدمة».

ومع سعي مصر لتحقيق ما هو أكبر من أول فوز لها في النهائيات والذهاب بعيداً في البطولة المقامة في أميركا الشمالية، يطمح صلاح لأن يصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، إذ يبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن مدربه حسام حسن، المهاجم السابق، الذي سجل 68 هدفاً في 176 مباراة دولية.