مخاوف الإصابات تقلق المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس العالم

يشعر منتخب المغرب بالقلق إزاء إصابة اللاعبين الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي اللذين ​قد يغيبا عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام البرازيل الأحد المقبل.

وخرج اللاعبان مبكراً خلال التعادل 1-1 مع النرويج، الأحد، في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق البطولة في وقت ‌لاحق هذا الأسبوع ‌في كندا، والمكسيك ​والولايات ‌المتحدة.

وغادر ⁠الزلزولي ​الملعب بين ⁠الشوطين بعد تعرضه لإصابة في ساقه في حين اضطر مزراوي إلى الخروج في الدقيقة الـ29 إثر مشكلة في الكتف بعد التحام قوي خلال مباراة صعبة باغت فيها المغرب منافسه بهدف مبكر، لكن ⁠النرويج أدركت التعادل قبل 15 ‌دقيقة من ‌النهاية.

وقال المدرب محمد وهبي ​للصحافيين: «تركنا انطباعاً جيداً ‌رغم عدم الفوز؛ لأننا أظهرنا بالفعل ‌بعض الأشياء الجيدة للغاية ضد منافس قوي جداً».

وأضاف: «هذا الهدف من اللعب ضد منتخبات مثل هذا. عندما تجري هذا العدد الكبير من التغييرات (عشرة ‌تغييرات إجمالاً)، يكون الأمر صعباً على اللاعب، لكن كان من ⁠المهم ⁠أن نمنح اللاعبين كافة فرصة للمشاركة».

وتابع: «خرج لاعبان بسبب الإصابة. نحن ننتظر لنرى مدى خطورة إصابتهما. أنا قلق للغاية بشأن ذلك».

وبلغ المغرب قبل نهائي النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويحدوه الأمل في تقديم أداء قوي آخر في نهائيات 2026.

ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته في المجموعة الثالثة ​بمواجهة البرازيل بطلة ​العالم خمس مرات على ملعب نيويورك في نيوجيرزي.