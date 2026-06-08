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«وديّات المونديال»: أرياس يقود كولومبيا للفوز على الأردن بثنائية

يحتفل لاعب خط وسط كولومبيا جون أرياس، مع زميله في خط الوسط خاميس رودريغيز (أ.ف.ب)
يحتفل لاعب خط وسط كولومبيا جون أرياس، مع زميله في خط الوسط خاميس رودريغيز (أ.ف.ب)
  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: أرياس يقود كولومبيا للفوز على الأردن بثنائية

يحتفل لاعب خط وسط كولومبيا جون أرياس، مع زميله في خط الوسط خاميس رودريغيز (أ.ف.ب)
يحتفل لاعب خط وسط كولومبيا جون أرياس، مع زميله في خط الوسط خاميس رودريغيز (أ.ف.ب)

سجل يون أرياس هدفين ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأردن في سان دييغو أمس الأحد، في آخر مباراة ودية للفريقين قبل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

ومرر خاميس رودريغيز الكرة إلى أرياس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 41. وتعثر أرياس لاعب وسط بالميراس في البداية قبل أن يستخلص الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويستعيد توازنه ويطلق تسديدة أرضية أخفق يزيد أبوليلى في التصدي لها.

وسجل أرياس هدفه الثاني بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أطلق ضربة رأس إثر تمريرة عرضية رائعة من سانتياجو أرياس.

ولم يتمكن الأردن من الدخول في أجواء المباراة، كما طُرد لاعب الوسط البديل عامر جاموس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

عامر جاموس، لاعب المنتخب الأردني، يتجادل مع ريتشارد ريوس، لاعب المنتخب الكولومبي (أ.ف.ب)

وهذا الفوز الثاني على التوالي لكولومبيا، التي تغلبت على كوستاريكا 3-1 في وقت سابق من هذا الشهر.

وتبدأ كولومبيا، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشوارها في المجموعة 11 بمواجهة أوزبكستان يوم 17 يونيو حزيران الحالي في مكسيكو سيتي.

وفي المقابل يفتتح الأردن مشاركته الأولى في كأس العالم بمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة يوم 16 يونيو في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا.

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لوبيتيغي: راض عن أداء قطر أمام السلفادور

الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (رويترز)
الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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لوبيتيغي: راض عن أداء قطر أمام السلفادور

الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (رويترز)
الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري (رويترز)

أبدى الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم ارتياحه للمستوى الذي قدمه لاعبو العنابي خلال المباراة الودية أمام منتخب السلفادور، مؤكدا أن الفريق حقق العديد من المكاسب الفنية رغم الظروف المناخية الصعبة التي أقيمت فيها المواجهة، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال لوبيتيغي في تصريحات صحافية عقب المباراة الودية أمام السلفادور، إن الأجواء الحارة والرطبة فرضت تحديات إضافية على اللاعبين، لكنه أعرب عن رضاه الكامل عن رد فعل الفريق والانضباط الذي أظهره اللاعبون طوال مجريات اللقاء.

وأضاف: «خضنا المباراة في أجواء حارة ورطبة، وهو ما شكل تحديا إضافيا للاعبين، لكنني سعيد للغاية بردة فعل الفريق وبالالتزام الذي أظهره الجميع طوال دقائق اللقاء. ما يهمني في هذه المرحلة هو رؤية التطور التدريجي في الأداء الجماعي، وقد لمست العديد من المؤشرات الإيجابية التي تمنحنا الثقة لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة».

وأكد مدرب العنابي أن الجانب الدفاعي كان من أبرز النقاط المضيئة خلال المباراة، مشيدا بالتنظيم والانضباط التكتيكي اللذين ظهر بهما الفريق، إلى جانب المستوى الجيد الذي قدمه حراس المرمى.

وقال: «أنا مرتاح بشكل خاص لما قدمه اللاعبون على المستوى الدفاعي، فقد أظهر خط الدفاع تنظيما جيدا وانضباطا تكتيكيا في معظم فترات المباراة، كما أن حراسة المرمى قدمت مستوى مميزا وأسهمت في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق. هذه الجوانب تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها خلال الاستعدادات القادمة».

وشدد لوبيتيغي على أن التشكيلة التي شاركت في مواجهة السلفادور لا تعكس بالضرورة ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام سويسرا في كأس العالم، موضحا أن الجهاز الفني لا يزال يقيم جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراراته النهائية.

وأضاف: «مشاركة هذه المجموعة من اللاعبين لا تعني بالضرورة أننا سنخوض المباراة المقبلة أمام منتخب سويسرا بالتشكيلة ذاتها. نحن ما زلنا في مرحلة تقييم جميع العناصر المتاحة، ومن الطبيعي أن نجري بعض التغييرات وفقا لمتطلبات كل مباراة وطبيعة المنافس. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ونرغب في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم لإثبات قدراتهم».

وتحدث المدرب الإسباني عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السويسري، مؤكدا أنها ستكون اختبارا حقيقيا للعنابي في مستهل مشواره بالمونديال، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المنافس على الساحة الدولية.

وقال: «سنواجه منتخبا قويا ومميزا بحجم منتخب سويسرا، وهو من المنتخبات التي تمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية، ولذلك فإن المباراة ستكون اختبارا مهما بالنسبة لنا. سنواصل العمل خلال التدريبات المقبلة على معالجة بعض التفاصيل الفنية والتكتيكية، وسنستعد لهذه المواجهة بأفضل صورة ممكنة».

وأكد لوبيتيغي أن المنتخب القطري يدخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات بأجواء إيجابية وطموحات كبيرة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واختتم تصريحاته قائلا: «نخوض هذه المرحلة بروح إيجابية ورغبة كبيرة في الاستفادة من كل مباراة وكل حصة تدريبية. هدفنا هو تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين. المنتخب القطري يحمل صفة بطل آسيا، وهذه المكانة تفرض علينا مسؤولية كبيرة، لذلك نتطلع إلى تقديم مستوى قوي وأداء يليق بسمعة الكرة القطرية ويعكس حجم العمل الذي نقوم به استعدادا للاستحقاقات المقبلة».

ويواصل المنتخب القطري استعداداته في الولايات المتحدة الأميركية قبل خوض مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب السويسري ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك.

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«وديّات المونديال»: النرويج تفرض التعادل على المغرب

النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
  • هاريسون: «الشرق الأوسط»
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  • هاريسون: «الشرق الأوسط»
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«وديّات المونديال»: النرويج تفرض التعادل على المغرب

النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)

فرضت النرويج التعادل 1-1 على المغرب الأحد في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم، بعدما سجل مارتن أوديغارد هدفا في الشوط الثاني ليلغي هدف براهيم دياز.

وبدأ المغرب المباراة بقوة، وكاد أن يسجل عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة الرابعة، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ومنح دياز لاعب ريال مدريد التقدم للمغرب من تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة بعد ثماني دقائق من البداية، ليعكس فريق المدرب محمد وهبي سيطرته على المباراة.

لكن المغرب تلقى ضربة قوية بإصابة نصير مزراوي ليغادر المباراة في منتصف الشوط الأول.

واستقر اللعب في منتصف الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يهدر نائل العيناوي فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعدما أطلق ضربة رأس أعلى العارضة.

وأدرك أوديغارد التعادل بتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس المغرب ياسين بونو في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويستهل المغرب مشواره بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو (حزيران) في المجموعة الثالثة، بينما تلعب النرويج مع العراق يوم 16 من الشهر ذاته في المجموعة التاسعة.

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بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)

تتوجه بعثة منتخب تونس لكرة القدم، الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك في تنظيمها أيضاً الولايات المتحدة وكندا.

وسافر المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال وسط معنويات مهزوزة بعد خسارته القاسية صفر-5 أمام منتخب بلجيكا وديّاً، السبت، في آخر مبارياته الإعدادية لكأس العالم.

وتتجه البعثة المكونة من 58 شخصاً من بينهم 26 لاعباً وأعضاء الجهاز التدريبي واتحاد الكرة والمرافقين، في وقت لاحق من مساء الأحد، إلى المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا.

وأثارت الخسارة الموجعة أمام المنتخب البلجيكي شكوكاً بشأن أداء منتخب تونس المرتقب في المونديال، الذي يشارك فيه 48 منتخباً للمرة الأولى.

ولم يقدم لاعبو منتخب «نسور قرطاج» شيئاً يذكر في المباراة، ما دفع الجمهور التونسي الذي حضر بأعداد كبيرة في ملعب «روا بودوين» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضدهم في آخر اللقاء.

وقال صبري لموشي، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الهزيمة مقلقة بسبب توقيتها وإمكانية أن تؤثر على معنويات اللاعبين، مشيراً إلى اختيارات غير موفقة للاعبين والتشكيل.

وشدد لموشي في تصريحاته على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة سريعاً قبل خوض مباريات المونديال بجانب إيجاد حلول لمعضلة خط الهجوم الذي سجل هدفاً وحيداً في أربع مباريات ودية.

وأثارت الخسارة غضباً وقلقاً في تونس من قدرة المنتخب الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم على تجاوز الدور الأول للمرة الأولى، وهو الهدف الذي فشل في تحقيقه في جميع مشاركاته السابقة.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمونديال، إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتلعب تونس في أولى مبارياتها ضد منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.

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