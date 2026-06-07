لوبيتيغي: راض عن أداء قطر أمام السلفادور

أبدى الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم ارتياحه للمستوى الذي قدمه لاعبو العنابي خلال المباراة الودية أمام منتخب السلفادور، مؤكدا أن الفريق حقق العديد من المكاسب الفنية رغم الظروف المناخية الصعبة التي أقيمت فيها المواجهة، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال لوبيتيغي في تصريحات صحافية عقب المباراة الودية أمام السلفادور، إن الأجواء الحارة والرطبة فرضت تحديات إضافية على اللاعبين، لكنه أعرب عن رضاه الكامل عن رد فعل الفريق والانضباط الذي أظهره اللاعبون طوال مجريات اللقاء.

وأضاف: «خضنا المباراة في أجواء حارة ورطبة، وهو ما شكل تحديا إضافيا للاعبين، لكنني سعيد للغاية بردة فعل الفريق وبالالتزام الذي أظهره الجميع طوال دقائق اللقاء. ما يهمني في هذه المرحلة هو رؤية التطور التدريجي في الأداء الجماعي، وقد لمست العديد من المؤشرات الإيجابية التي تمنحنا الثقة لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة».

وأكد مدرب العنابي أن الجانب الدفاعي كان من أبرز النقاط المضيئة خلال المباراة، مشيدا بالتنظيم والانضباط التكتيكي اللذين ظهر بهما الفريق، إلى جانب المستوى الجيد الذي قدمه حراس المرمى.

وقال: «أنا مرتاح بشكل خاص لما قدمه اللاعبون على المستوى الدفاعي، فقد أظهر خط الدفاع تنظيما جيدا وانضباطا تكتيكيا في معظم فترات المباراة، كما أن حراسة المرمى قدمت مستوى مميزا وأسهمت في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق. هذه الجوانب تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها خلال الاستعدادات القادمة».

وشدد لوبيتيغي على أن التشكيلة التي شاركت في مواجهة السلفادور لا تعكس بالضرورة ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام سويسرا في كأس العالم، موضحا أن الجهاز الفني لا يزال يقيم جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراراته النهائية.

وأضاف: «مشاركة هذه المجموعة من اللاعبين لا تعني بالضرورة أننا سنخوض المباراة المقبلة أمام منتخب سويسرا بالتشكيلة ذاتها. نحن ما زلنا في مرحلة تقييم جميع العناصر المتاحة، ومن الطبيعي أن نجري بعض التغييرات وفقا لمتطلبات كل مباراة وطبيعة المنافس. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ونرغب في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم لإثبات قدراتهم».

وتحدث المدرب الإسباني عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السويسري، مؤكدا أنها ستكون اختبارا حقيقيا للعنابي في مستهل مشواره بالمونديال، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المنافس على الساحة الدولية.

وقال: «سنواجه منتخبا قويا ومميزا بحجم منتخب سويسرا، وهو من المنتخبات التي تمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية، ولذلك فإن المباراة ستكون اختبارا مهما بالنسبة لنا. سنواصل العمل خلال التدريبات المقبلة على معالجة بعض التفاصيل الفنية والتكتيكية، وسنستعد لهذه المواجهة بأفضل صورة ممكنة».

وأكد لوبيتيغي أن المنتخب القطري يدخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات بأجواء إيجابية وطموحات كبيرة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واختتم تصريحاته قائلا: «نخوض هذه المرحلة بروح إيجابية ورغبة كبيرة في الاستفادة من كل مباراة وكل حصة تدريبية. هدفنا هو تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين. المنتخب القطري يحمل صفة بطل آسيا، وهذه المكانة تفرض علينا مسؤولية كبيرة، لذلك نتطلع إلى تقديم مستوى قوي وأداء يليق بسمعة الكرة القطرية ويعكس حجم العمل الذي نقوم به استعدادا للاستحقاقات المقبلة».

ويواصل المنتخب القطري استعداداته في الولايات المتحدة الأميركية قبل خوض مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب السويسري ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك.