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«وديّات المونديال»: الأردن يواجه كولومبيا في تجربة أخيرة

منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان دييغو: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: الأردن يواجه كولومبيا في تجربة أخيرة

منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)
منتخب الأردن يستعد لودية أخيرة ضد كولومبيا (أ.ف.ب)

يطمح منتخب الأردن لاستعادة الثقة وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والمعنوية عندما يواجه كولومبيا في مباراة ودية أخيرة، استعداداً لمونديال 2026 لكرة القدم.

ويلتقي الأردن مع كولومبيا في ملعب سناب دراغون بمدينة سان دييغو الأميركية عند الساعة الثانية من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان.

وسيكون هدف المدرب المغربي جمال سلامي تحقيق نتيجة إيجابية، بعد موجة من الانتقادات بسبب الخسارة الودية أمام سويسرا 1 – 4، الأحد الماضي.

لكن سلامي قلل حينها من وقع الخسارة في تصريحات صحافية، أشار فيها إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتصحيح الأخطاء.

وتلقى فريق المدرب المغربي ضربة كبيرة بعد تعرض المهاجم الشاب إبراهيم صبرة لتمزق في أربطة الكاحل بالقدم اليسرى، الجمعة، في التدريبات الجماعية للفريق، ليتم استبعاده عن قائمة النشامى بعدما كان المرشح الأبرز لتعويض غياب الهداف يزن النعيمات الذي يغيب أيضاً بسبب الإصابة.

ويقود موسى التعمري هجوم منتخب الأردن إلى جانب الاعتماد على الثنائي علي علوان ومحمود مرضي، وفي خط الوسط نزار الرشدان ونور الروابدة ومهند أبو طه، ورباعي الدفاع يزن العرب وإحسان حداد وسعد الروسان ومحمد أبو النادي، ومن خلفهم الحارس يزيد أبو ليلى.

وقد تشكل هذه المباراة فرصة الظهور أمام مجموعة من اللاعبين البدلاء أبرزهم عودة الفاخوري الذي سجل هدفه الدولي الأول في مرمى سويسرا بعد دخوله بديلاً مطلع الشوط الثاني، ومحمد أبو زريق الملقب بـ«شرارة»، إلى جانب، عامر أبو جاموس، علي عزايزه، محمد الداود، إبراهيم سعادة ورجائي عايد.

ويعلّق منتخب كولومبيا آمالاً كبيرة على نجمه لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني وقائد الفريق المخضرم خاميس رودريغيز، لاعب وسط ليون المكسيكي، في مشاركته السابعة بالمونديال، وبعد الإخفاق في التأهل للمونديال السابق 2022 في قطر.

وقال مدرب كولومبيا نيستور لورينزو: «منتخب الأردن جيد، وتأهل من منطقة جغرافية ذات تنافسية عالية، وأُريد أن أفوز في هذه المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعرف كيف نواجهه، لكن الأهم هو أن نجد الحلول والطرق التي تقودنا إلى الفوز، وهذا هو التحدي الحقيقي في هذه المباراة تحديداً».

وسبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة في 2014 في مباراة ودية فازت فيها كولومبيا 3 - 0.

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الرياضة رياضة عربية

المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

فتح بلال عطية صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أعلن رسمياً انتقاله إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، في خطوة تُمثل واحدة من أبرز المحطات في مشوار اللاعب الشاب الذي يُعد من المواهب الواعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ووقّع عطية عقود انضمامه إلى النادي الإسباني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج مصر، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بوابة للظهور في الملاعب الأوروبية وتطوير قدراته الفنية والبدنية.

وأعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معرباً عن سعادته بالانتقال إلى راسينغ سانتاندير، وموجهاً الشكر إلى النادي الأهلي على دعمه ومرونته خلال المفاوضات التي انتهت بإتمام الصفقة.

وأكد عطية في رسالته أن الأهلي لعب دوراً مهماً في تسهيل انتقاله، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي القاهري بعد تجديد عقده، وهو ما يعكس تمسك إدارة القلعة الحمراء باللاعب، ورغبتها في متابعة تطوره خلال فترة احترافه الخارجي.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينغ سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وأنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل إثبات نفسه والإسهام في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.

ولم ينسَ عطية الإشارة إلى الدور الذي لعبته شركة «نون ستوب» المسؤولة عن إدارة أعماله، مشيداً بما وصفه بالاحترافية الكبيرة التي صاحبت جميع مراحل المفاوضات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وكان اللاعب قد حضر بالفعل إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية؛ حيث تابع من المدرجات المباراة الأخيرة لراسينغ سانتاندير في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في إشارة واضحة إلى اقتراب إتمام الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويخوض راسينغ سانتاندير الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز عقب تصدره جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليعود إلى «الليغا» بعد سنوات طويلة من الغياب، وهو ما يمنح عطية فرصة مميزة للوجود في بيئة تنافسية قوية داخل أحد أكبر الدوريات الأوروبية.

وحتى الآن لم يكشف النادي الإسباني بشكل رسمي عن الفريق الذي سيبدأ معه اللاعب المصري مشواره، سواء مع الفريق الأول أو مع الفريق الرديف «رايو كانتابريا»، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وأنهى الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن مجموعته.

ويُعد بلال عطية من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تدرج في مختلف المراحل السنية داخل القلعة الحمراء، ولفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته ومهاراته في الثلث الهجومي من الملعب، ما جعله من العناصر التي حظيت باهتمام كبير داخل النادي.

كما ارتدى اللاعب قميص منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة، وشارك في كأس العالم للشباب بقطر العام الماضي، ضمن الأجيال التي راهنت عليها الكرة المصرية لبناء قاعدة قوية للمستقبل، مستفيداً من خبرات المباريات الدولية والاحتكاك القاري الذي أسهم في صقل موهبته مبكراً.

وتأتي خطوة الاحتراف الإسباني في توقيت مهم بالنسبة للاعب الشاب، إذ تمنحه فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة واكتساب خبرات جديدة قد تنعكس لاحقاً على مستواه مع الأهلي ومنتخب مصر، حال عودته إلى الملاعب المصرية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وبانتقاله إلى راسينغ سانتاندير، يصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري ينشط حالياً في إسبانيا، بعد حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الآخر الذي يقضي فترة إعارة مع برشلونة، في مؤشر جديد على اتساع دائرة المواهب المصرية التي تجد طريقها نحو الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى الأنظار الآن موجهة نحو بداية التجربة الجديدة، لمعرفة ما إذا كان اللاعب الشاب سيتمكن من حجز مكان له داخل المشروع الرياضي لراسينغ سانتاندير، وتحويل حلم الاحتراف الأوروبي إلى قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المواهب المصرية في القارة العجوز.

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الرياضة رياضة عربية

مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)

قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، إن مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بقي محتجزاً في مطار شيكاغو لمدة قاربت سبع ساعات عقب وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل إجراءات التحقق الخاصة به ويُسمح له بمغادرة المطار.

وأشارت تقارير وسائل إعلام عراقية إلى أن بعثة المنتخب العراقي وصلت إلى الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث أنهى جميع أفراد الوفد إجراءات الدخول، فيما استغرق تدقيق وثائق أيمن حسين وقتاً أطول من بقية أعضاء البعثة.

جانب من وصول منتخب العراق إلى شيكاغو (الاتحاد العراقي)

وحسبما أوردت وسائل الإعلام العراقية، خضع اللاعب لإجراءات تحقيق وتدقيق إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل الإفراج عنه والتحاقه بمقر إقامة المنتخب.

ولم يكن حسين الوحيد الذي تم احتجازه، بل كان هناك لاعبان آخران لم يتم الكشف عنهما.

وتخضع بعض الحالات في المطارات الأميركية لإجراءات تفتيش وتحقق إضافية قد تمتد من دقائق إلى عدة ساعات، تبعاً لطبيعة المراجعة المطلوبة أو الحاجة إلى التحقق من بعض البيانات ووثائق السفر، إضافةً إلى احتمالية إجراء تدقيق إضافي لأسباب إجرائية أو أمنية أو نتيجة تشابه الأسماء.

واستقبل عراقيون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية منتخب البلاد عند مطار شيكاغو وسط احتفالية كبرى بنجوم الرافدين.

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الرياضة رياضة عربية

جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)

خسر المنتخب البحريني أمام مضيفه الجورجي بنتيجة 0-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد ميخائيل ميشخي في العاصمة تبليسي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر لوكا لوكشفيلي، قبل أن يعزز نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعداد المنتخب البحريني للمرحلة المقبلة، حيث يواصل تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

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