إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة للملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء التدريبات. استدعت الإصابة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم».

وتعيش كرة القدم الأردنية فترة ذهبية في نتائجها، بعدما بلغت نهائيي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا تنوي الاكتفاء بمجرد المشاركة في ظهورها الأول في نهائيات كأس العالم.

وأوقعت القرعة الأردن في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.