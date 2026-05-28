«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

خسر المنتخب القطري 1-صفر أمام نظيره الأيرلندي في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم التي تقام الشهر المقبل في أميركا الشمالية.
وبدأ منتخب أيرلندا المباراة، التي أقيمت على أرضه، بقوة وتقدم في النتيجة في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من ناثان كولينز من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لجاك مويلان لاعب منتخب أيرلندا بسبب التحامه مع جاسم جابر.
وقبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمعز علي بعد احتكاك دون كرة مع جيسون مولومبي لاعب منتخب أيرلندا.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة في 30 من الشهر الجاري قبل أن تختتم استعداداتها بمواجهة السلفادور وديا في السادس من الشهر المقبل في لوس انجليس.
وتستهل قطر مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا في 13 من الشهر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كندا والبوسنة.