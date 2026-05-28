لموشي يتمسك بالأمل قبل المونديال

أكد مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي تمسك فريقه الملقب باسم «نسور قرطاج» بحظوظه في مشاركة مشرفة بكأس العالم لكرة القدم 2026، رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات كبيرة، مشدداً على أن التشكيلة ستخوض المنافسات بروح قتالية عالية وانضباط كبير، وسط دعوات للتركيز على المهمة.

ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعداداً لكأس العالم، الأولى أمام النمسا في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، والثانية ضد بلجيكا في السادس من الشهر ذاته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا والسويد واليابان وذلك في سابع مشاركة له في النهائيات.

وقال لموشي في مؤتمر صحافي خلال معسكر منتخب تونس إن حظوظ الفريق «أقل من الآخرين»؛ في إشارة إلى قوة المنافسة داخل المجموعة، لكنه شدد في المقابل على أن المنتخب يملك فرصة حقيقية للمنافسة.

وأضاف: «إذا لم تكن لدينا حظوظ، فلا فائدة من الذهاب».

وأوضح مدرب تونس أن المنتخب مطالب بخوض المباريات بجدية كبيرة، مع الحفاظ على هويته ومحاولة إرباك المنافسين، معتبراً أن المباراة الأولى ستكون مفتاح بقية المشوار في البطولة.

وستستهل تونس مشوارها في المجموعة بملاقاة السويد يوم 15 يونيو المقبل.

ودعا لموشي الجماهير التونسية إلى مواصلة دعم المنتخب، قائلاً إن «ما يلمسه في الشارع يختلف عن الأجواء السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توجد رغبة حقيقية في المنتخب ينجح ويرفع راية البلاد».

وأضاف: «ليس هناك ما هو أجمل من جعل رؤية الشعب التونسي يفخر بمنتخبه الوطني»، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك.

ومن جهته، أكد الدولي التونسي إلياس العاشوري أن المنتخب «طوى صفحة الماضي بشكل نهائي»، وأن التركيز ينصب حالياً على المرحلة المقبلة في ظل وجود جهاز فني جديد وبداية جديدة للمجموعة.

وأوضح العاشوري أن اللاعبين مطالبون بإثبات إمكانياتهم أمام الجهاز الفني الجديد، سواء خلال التدريبات أو عند الحصول على فرصة اللعب، مضيفاً أن طموح التأهل إلى الدور الثاني يبقى مشروعاً رغم قوة المنافسة.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي «يمتلك لاعبين بوسعهم تقديم الإضافة»، داعياً إلى عدم التقليل من قيمة الفريق، ومعتبراً أن النجاح يتطلب جاهزية بدنية كبيرة والتعامل بتركيز مع كل تفاصيل المباريات.

وبدوره، أكد اللاعب خليل العياري أن «التحضيرات تُجرى بجدية كبيرة، وسط تصميم على تشريف الراية الوطنية وإسعاد الجماهير التونسية».

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض المنافسات بنظام كل مباراة على حدة وسيقاتل حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق التأهل.