عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«وديّات المونديال»: مصر تهزم روسيا بهدف «زيكو»

مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» يتلقى تهنئة زميله عمر مرموش بعد هدفه في روسيا (رويترز)
مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» يتلقى تهنئة زميله عمر مرموش بعد هدفه في روسيا (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: مصر تهزم روسيا بهدف «زيكو»

مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» يتلقى تهنئة زميله عمر مرموش بعد هدفه في روسيا (رويترز)
مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» يتلقى تهنئة زميله عمر مرموش بعد هدفه في روسيا (رويترز)

تغلب المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الروسي بنتيجة 1 – صفر، الخميس، في تجربة ودية أخيرة لمصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لبدء معسكر تدريبي أخير تمهيداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب بيراميدز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 في مشاركته الدولية الأولى مع مصر.

ويتقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي يوم السابع من يونيو (حزيران) المقبل، وهي الودية الأخيرة قبل بدء مشوار بطولة كأس العالم؛ حيث يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة التي تضم كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية كأس العالم مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

رياضة عربية أيرلندا هزمت قطر بهدف وديا (أ.ب)

«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

خسر المنتخب القطري 1-صفر أمام نظيره الأيرلندي في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم التي تقام الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
رياضة عالمية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الإيطالي دارديري ينضم لركب المتأهلين للدور الثالث

تأهل الإيطالي لوتشيانو دارديري المصنف السابع عشر عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية أرينا سابالينكا تتقدم في باريس (رويترز)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سابالينكا تتغلب على تذبذب أدائها لتفوز على جاكيمو

تغلبت المصنفة الأولى أرينا سابالينكا على صعوبات واجهتها في المجموعة الأولى لتفوز على الفرنسية إليزا جاكيمو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري سيقود نابولي (رويترز)
رياضة عالمية

أليغري يعود سريعاً ويقود نابولي

تحرك نابولي بسرعة لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري لتولي قيادة الفريق.

مهند علي (الرياض)
الرياضة رياضة عربية

«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

أيرلندا هزمت قطر بهدف وديا (أ.ب)
أيرلندا هزمت قطر بهدف وديا (أ.ب)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

أيرلندا هزمت قطر بهدف وديا (أ.ب)
أيرلندا هزمت قطر بهدف وديا (أ.ب)

خسر المنتخب القطري 1-صفر أمام نظيره الأيرلندي في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم التي تقام الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

وبدأ منتخب أيرلندا المباراة، التي أقيمت على أرضه، بقوة وتقدم في النتيجة في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من ناثان كولينز من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لجاك مويلان لاعب منتخب أيرلندا بسبب التحامه مع جاسم جابر.

وقبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمعز علي بعد احتكاك دون كرة مع جيسون مولومبي لاعب منتخب أيرلندا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة في 30 من الشهر الجاري قبل أن تختتم استعداداتها بمواجهة السلفادور وديا في السادس من الشهر المقبل في لوس انجليس.

وتستهل قطر مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا في 13 من الشهر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كندا والبوسنة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار قطر كأس العالم آيرلندا
الرياضة رياضة عربية

لموشي يتمسك بالأمل قبل المونديال

مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي (أ.ف.ب)
مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي (أ.ف.ب)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

لموشي يتمسك بالأمل قبل المونديال

مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي (أ.ف.ب)
مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي (أ.ف.ب)

أكد مدرب المنتخب التونسي صبري لموشي تمسك فريقه الملقب باسم «نسور قرطاج» بحظوظه في مشاركة مشرفة بكأس العالم لكرة القدم 2026، رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات كبيرة، مشدداً على أن التشكيلة ستخوض المنافسات بروح قتالية عالية وانضباط كبير، وسط دعوات للتركيز على المهمة.

ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعداداً لكأس العالم، الأولى أمام النمسا في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، والثانية ضد بلجيكا في السادس من الشهر ذاته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا والسويد واليابان وذلك في سابع مشاركة له في النهائيات.

وقال لموشي في مؤتمر صحافي خلال معسكر منتخب تونس إن حظوظ الفريق «أقل من الآخرين»؛ في إشارة إلى قوة المنافسة داخل المجموعة، لكنه شدد في المقابل على أن المنتخب يملك فرصة حقيقية للمنافسة.

وأضاف: «إذا لم تكن لدينا حظوظ، فلا فائدة من الذهاب».

وأوضح مدرب تونس أن المنتخب مطالب بخوض المباريات بجدية كبيرة، مع الحفاظ على هويته ومحاولة إرباك المنافسين، معتبراً أن المباراة الأولى ستكون مفتاح بقية المشوار في البطولة.

وستستهل تونس مشوارها في المجموعة بملاقاة السويد يوم 15 يونيو المقبل.

ودعا لموشي الجماهير التونسية إلى مواصلة دعم المنتخب، قائلاً إن «ما يلمسه في الشارع يختلف عن الأجواء السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توجد رغبة حقيقية في المنتخب ينجح ويرفع راية البلاد».

وأضاف: «ليس هناك ما هو أجمل من جعل رؤية الشعب التونسي يفخر بمنتخبه الوطني»، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك.

ومن جهته، أكد الدولي التونسي إلياس العاشوري أن المنتخب «طوى صفحة الماضي بشكل نهائي»، وأن التركيز ينصب حالياً على المرحلة المقبلة في ظل وجود جهاز فني جديد وبداية جديدة للمجموعة.

وأوضح العاشوري أن اللاعبين مطالبون بإثبات إمكانياتهم أمام الجهاز الفني الجديد، سواء خلال التدريبات أو عند الحصول على فرصة اللعب، مضيفاً أن طموح التأهل إلى الدور الثاني يبقى مشروعاً رغم قوة المنافسة.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي «يمتلك لاعبين بوسعهم تقديم الإضافة»، داعياً إلى عدم التقليل من قيمة الفريق، ومعتبراً أن النجاح يتطلب جاهزية بدنية كبيرة والتعامل بتركيز مع كل تفاصيل المباريات.

وبدوره، أكد اللاعب خليل العياري أن «التحضيرات تُجرى بجدية كبيرة، وسط تصميم على تشريف الراية الوطنية وإسعاد الجماهير التونسية».

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض المنافسات بنظام كل مباراة على حدة وسيقاتل حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق التأهل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم تونس
الرياضة رياضة عربية

إلغاء كأس العراق يثير جدلاً واسعاً في الشارع الكروي

(الاتحاد العراقي لكرة القدم)
(الاتحاد العراقي لكرة القدم)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

إلغاء كأس العراق يثير جدلاً واسعاً في الشارع الكروي

(الاتحاد العراقي لكرة القدم)
(الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أشعل قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بإلغاء ما تبقى من منافسات بطولة كأس العراق للموسم الحالي حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الكروي العراقي، في أول خطوة بارزة للإدارة الجديدة برئاسة يونس محمود، وسط انقسام واضح بين إعلاميين وجماهير حول خلفيات القرار وتوقيته.

الاتحاد العراقي برر قراره في بيان رسمي بارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب إقامة معسكر المنتخب الأولمبي في تركيا، مؤكداً أن الهدف يتمثل في توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الاتحاد عن العمل على إطلاق بطولة «سوبر» جديدة بنظام مختلف مع بداية الموسم المقبل، ضمن خطة تطوير المسابقات المحلية من النواحي التنظيمية والفنية والتسويقية.

ورغم التوضيحات الرسمية، أثار القرار استغراب عدد كبير من المتابعين والإعلاميين، الذين اعتبروا أن إلغاء بطولة كاملة بسبب ارتباطات المنتخبات أمر غير معتاد، خصوصاً أن بطولة الكأس كانت تُقام في مواسم سابقة بالتزامن مع التوقفات الدولية ومعسكرات المنتخبات.

وكتب أحد المنتقدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «اتحاد الكرة يقرر إلغاء ما تبقى من مباريات بطولة كأس العراق! تصرف غريب وعجيب، وأخشى أن تكون هناك مآرب أخرى وترضيات من وراء هذا القرار».

وأضاف: «منذ متى تعتمد الأندية على لاعبي المنتخب الوطني في بطولة الكأس؟ ولماذا لا تستمر البطولة مع منح الفرصة للاعبين الشباب والمحليين؟».

كما أبدى بعض الإعلاميين تخوفهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتغييرات أخرى مثيرة للجدل في شكل المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، دافع آخرون عن القرار، معتبرين أن ضغط الموسم وكثرة الالتزامات المالية والفنية تفرض أحياناً اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

وقال أحد المؤيدين: «أفضل قرار اتخذه اتحاد يونس محمود هو إلغاء بطولة كأس العراق لهذا الموسم، لأن البطولة كانت ترهق الأندية مالياً وبدنياً، خصوصاً أنها تأتي في نهاية الموسم، فيما العراق يستعد لاستحقاقات مهمة».

وبين مؤيد يرى أن القرار يخدم مصلحة المنتخبات العراقية، ومعارض يعتبره بداية «مرتبكة» للإدارة الجديدة، يبدو أن أول قرارات يونس محمود فتح باباً واسعاً للنقاش داخل الشارع الرياضي العراقي، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من خطوات جديدة للاتحاد.

مواضيع
كرة القدم أخبار العراق العراق