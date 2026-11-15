شاب سعودي كفيف يصل إلى قمة إيفرست في إنجاز غير مسبوق

نجح الشاب السعودي الكفيف رشاد نقيب في الوصول إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست في نيبال، على ارتفاع 5364 متراً فوق سطح البحر، برفقة المستكشف السعودي الدكتور بدر الشيباني، في إنجاز يُعتقد أنه الأول من نوعه لشاب سعودي كفيف.

واستغرقت الرحلة تسعة أيام من السير عبر مسارات جبال الهيمالايا، مروراً بالقرى الجبلية والممرات الصخرية والجليدية، وسط درجات حرارة منخفضة وتحديات فرضها الارتفاع وانخفاض مستويات الأكسجين.

وتولَّى الشيباني القيادة الميدانية والإرشاد الصوتي المباشر، مستعيناً بخبرته السابقة في تسلُّق جبل إيفرست، وبالتعاون مع فريق من المرشدين المحترفين، فيما اعتمد نقيب على حواسه الأخرى، لا سيما حاسة اللمس، وعلى الاستجابة للتوجيهات الصوتية لتجاوز التضاريس الوعرة والوصول إلى معسكر القاعدة.

رشاد نقيب وبدر الشيباني في رحلة استغرقت تسعة أيام (حسابه على إنستغرام)

وقال الشيباني عقب رفع علم المملكة العربية السعودية: «خضتُ هذه الرحلة انطلاقاً من إيماني بأن الاستكشاف حق متاح للجميع متى توفرت الإرادة والبيئة الداعمة والتخطيط السليم؛ فقد توليتُ التوجيه الميداني، لكن رشاد بإصراره وانضباطه كان المحرك الحقيقي للوصول».

وأضاف: «هدفنا من هذه الخطوة فتح آفاق جديدة أمام الشباب السعودي والأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيد قدرتهم على خوض أصعب التحديات وصناعة إنجازات تُسجَّل باسم الوطن».

من جانبه، قال نقيب: «الصعود إلى جبل إيفرست كان تجربة استثنائية. ورغم صعوبة التضاريس والارتفاع، فإن ثقتي بالمرشدين منحتني الأمان للتركيز على كل خطوة».

وأضاف: «أتمنى أن تمنح هذه التجربة الدافع لكل شاب صاحب طموح ليخوض تجربته دون أن يجعل من الإعاقة عائقاً أمام أهدافه».

ويجري حالياً العمل على إنتاج فيلم وثائقي يوثق تفاصيل الرحلة وأبعادها الاستكشافية والإنسانية، تمهيداً لإطلاقه خلال عام 2027.