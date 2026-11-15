توخيل غاضب من تحريف تصريحاته بشأن العنصرية قبل مواجهة إسبانيا

سيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أسبوعه الأول مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية؛ حيث سينشغل بوضع خطة تكتيكية للحفاظ على تقدم المنتخب الأميركي بفارق 6 أهداف أمام هايتي، في بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

قد تبدو هذه المفارقة غير منطقية إلى حد بعيد، ولكنها أصبحت واقعاً بعد الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الأميركي على نظيره الهايتي بنتيجة 6-0، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، خلال المواجهة التي أقيمت السبت على ملعب «نو ستاديوم» في ميامي.

وعندما وافق بوكيتينو على الاستمرار أسبوعاً أخيراً مع المنتخب الأميركي، رغم الإعلان عن تعيينه مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد، فمن المرجح أنه كان يتوقع مواجهة تنافسية تُحسَم على مدار مباراتي الذهاب والإياب. وكان يتعين عليه البقاء حتى مباراة الإياب المقررة الثلاثاء، وفاءً بالتزامه تجاه الاتحاد الأميركي لكرة القدم؛ إذ لم يكن من المقبول أن يترك المنتخب ولاعبيه أمام خطر الإقصاء على يد هايتي، من دون وجود مدرب يقودهم من المنطقة الفنية.

لكن الانتصار العريض بستة أهداف دون رد، السبت، غيّر المعطيات بصورة واضحة، وجعل مسألة استمرار بوكيتينو حتى نهاية مهمته موضع تساؤل أكبر.

ومن المؤكد أن الأصوات داخل مانشستر التي سبق أن أبدت تحفظها على تأخر وصول المدرب الأرجنتيني، ستجد في هذه النتيجة سبباً إضافياً للتشكيك في جدوى بقائه مع المنتخب الأميركي.

فمن جهة، يستطيع بوكيتينو السفر إلى إنجلترا لبدء بناء علاقاته داخل مركز تدريبات مانشستر يونايتد في كارينغتون، ووضع الأسس اللازمة لمرحلة ناجحة في «أولد ترافورد». كما يمكنه استقبال لاعبي الفريق العائدين من ارتباطاتهم الدولية، والحصول على أكثر من 3 أيام للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول، الأحد، في واحدة من أعرق المنافسات التاريخية في كرة القدم الإنجليزية.

ومن جهة أخرى، يمكنه البقاء مع المنتخب الأميركي، والتركيز على ضمان عدم خسارته بفارق 6 أو 7 أهداف أمام منتخب يحتل المركز الـ85 في التصنيف العالمي.

وبالنسبة إلى بوكيتينو، يبدو الخيار واضحاً تماماً، ولكنه ليس بالضرورة الخيار الذي قد يتوقعه كثيرون.

وعندما سُئل المدرب الأرجنتيني، السبت، عما إذا كان سيبدأ التفكير في مهمته المقبلة مع مانشستر يونايتد، أجاب بحسم: «لا».

وأضاف: «أولويتنا الآن هي إظهار الاحترام لمنتخب هايتي... ومحاولة التركيز على أنفسنا ومواصلة التطور».

وعندما يتحدث بوكيتينو عن «أنفسنا»، فإنه يقصد المنتخب الأميركي، فضمير الجماعة الذي يستخدمه لا يزال يشير إلى الفريق والاتحاد اللذين يرتبط بهما مهنياً حتى الأربعاء.

وتعكس هذه الإجابة فلسفة راسخة لدى المدرب الأرجنتيني الذي يطالب لاعبيه بالتزام كامل وغير مشروط، تجاه الفريق الذي يمثلونه.

وكان قد قال للاعبيه، الشهر الماضي، قبل مواجهة المكسيك: «عندما لا تضع شروطاً، فهذا هو الحب الحقيقي».

وقد يرى البعض في موقف بوكيتينو قدراً من التناقض؛ خصوصاً أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد يأتي بعد 3 أشهر فقط من توقيعه عقداً يمتد أربع سنوات مع المنتخب الأميركي.

وسيطرح منتقدوه تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لمدرب أن يطالب لاعبيه بالالتزام تجاه الشعار والوطن والقميص الذي يرتدونه، ويُبدي امتعاضه من رغبة بعضهم، مثل كريستيان بوليسيتش، في الحصول على فترات راحة بين حين وآخر، بينما يقرر هو نفسه إنهاء ارتباطه بالمنتخب قبل الموعد المتفق عليه؟

غير أن هناك فارقاً أساسياً في رؤية بوكيتينو لهذه المسألة، وهو ما لمَّح إليه خلال تصريحاته الجمعة.

فالمدرب الأرجنتيني يرى أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد يمثل قراراً مهنياً، لا يختلف في جوهره عن القرارات التي يتخذها اللاعبون بشأن مستقبلهم مع أنديتهم.

لكن عندما ينضم اللاعبون إلى منتخبات بلادهم، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الأميركي أو الأرجنتيني أو الإنجليزي أو غيرها من المنتخبات، فإن المطلوب منهم هو الالتزام الكامل وغير المشروط.

وبالنسبة إلى بوكيتينو، لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع الواجب الدولي.

وقال موضحاً فلسفته: «إذا وضعت شروطاً، فهذا ليس حباً حقيقياً. واللعب للمنتخب الوطني يجب أن يكون بدافع الحب الحقيقي».

وتُعد هذه القناعة جزءاً أساسياً مما حاول بوكيتينو ترسيخه داخل المنتخب الأميركي، وأحد العوامل التي أسهمت في رفع المعايير المهنية والذهنية للفريق خلال فترة قيادته.

وفي هذا السياق، قال لاعب الوسط سيباستيان برهالتر: «رغم أنه مدرب أرجنتيني، فإنه جعلنا نشعر بفخر أكبر بكوننا أميركيين».

ولم يكن بإمكان بوكيتينو ترسيخ هذه القيم من خلال الخطابات والتوجيهات وحدها؛ بل كان عليه أن يجسدها في سلوكه اليومي.

وقد فعل ذلك بطرق بدت غير مألوفة أحياناً، من خلال انفتاحه على بعض الخصوصيات الثقافية الأميركية، واستماعه إلى موسيقى «الكانتري» الريفية، ولكنه جسَّدها أيضاً في جوانب أكثر أهمية، تمثلت في العمل الجاد والاهتمام الحقيقي بالمنتخب ولاعبيه.

ولهذا، فإن استمراره في قيادة المنتخب الأميركي حتى المباراة الأخيرة لم يكن موضع شك بالنسبة إليه، سواء كان فريقه متقدماً بستة أهداف أو متأخراً بعشرة أهداف.

ويصر بوكيتينو على أن الأيام المقبلة ستظل مخصصة بالكامل للتحضير لمباراة الإياب، وتقديم أداء يعكس المستوى الذي يسعى إلى ترسيخه داخل المنتخب.

ولا يمكن اختزال قراره في مجرد لفتة نبيلة من مدرب نشأت لديه علاقة وجدانية حقيقية بكرة القدم الأميركية؛ بل إن الأمر يرتبط بجوهر المنهج الذي اعتمده خلال قيادته المنتخب، ويقدم في الوقت ذاته مؤشراً إلى طبيعة الثقافة التي سيحاول غرسها داخل مانشستر يونايتد، وإن اختلف السياق والخطاب المستخدمان بين المنتخب والنادي.

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائماً بشأن مدى قدرة بوكيتينو على إبعاد تفكيره تماماً عن مهمته المقبلة خلال الأيام القليلة المتبقية له في الولايات المتحدة.

فهل سينشغل ذهنه أحياناً بما ينتظره في إنجلترا؟ وهل سيبدأ، برفقة أعضاء جهازه الفني، ومن بينهم مساعده الأبرز خيسوس بيريز، إجراء اتصالات ومناقشات تتعلق بمانشستر يونايتد عبر ضفتي المحيط الأطلسي؟

ربما يحدث ذلك.

فاللاعبون سيحصلون على راحة الأحد، ما يمنح أفراد الجهاز الفني بعض الوقت بعيداً عن التدريبات. وليس مستبعداً أن يستغلوا تلك الساعات لمشاهدة تسجيلات لمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو وضع تصورات تكتيكية أولية للمرحلة المقبلة.

لكن المؤكد أنه لا توجد أي نية لدى بوكيتينو لمغادرة المنتخب الأميركي قبل الموعد المحدد، ولا رغبة في تخفيف وتيرة العمل قبل أن يستقل هو وجهازه الفني الطائرة المتجهة إلى إنجلترا، الأربعاء.

وقبل ذلك، تنتظره مواجهة الثلاثاء، التي تمثل فرصته الأخيرة لترسيخ الرسالة التي ظل يوجهها إلى لاعبيه طوال فترة عمله مع المنتخب الأميركي.

وقال بوكيتينو: «إنها فرصة أخرى لتمثيل شعاركم وبلدكم، وسيكون مشجعونا حاضرين في سينسيناتي. أريد أن أعيش هذا الشعور، واللاعبون يريدون أن يعيشوه أيضاً، وأن يشعروا بما يعنيه تمثيل بلدنا والدفاع عن شعاره».

وهكذا، ورغم أن مانشستر يونايتد ينتظر وصول مدربه الجديد لبدء مرحلة مختلفة، فإن بوكيتينو لا يبدو مستعداً لاختصار الفصل الأخير من تجربته الأميركية، حتى بعدما جعل الانتصار بسداسية نظيفة مهمة التأهل أقرب إلى إجراء شكلي.

فبالنسبة إليه، لا تُقاس قيمة الالتزام بصعوبة المباراة ولا بأهميتها التنافسية فحسب، وإنما بالاستمرار في أداء المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة، وهي الرسالة التي يريد أن يتركها خلفه في الولايات المتحدة، قبل أن يبدأ تحدياً جديداً في «أولد ترافورد».