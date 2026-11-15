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الرياضة رياضة عالمية

توخيل غاضب من تحريف تصريحاته بشأن العنصرية قبل مواجهة إسبانيا

توماس توخيل (د.ب.أ)
توماس توخيل (د.ب.أ)
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توخيل غاضب من تحريف تصريحاته بشأن العنصرية قبل مواجهة إسبانيا

توماس توخيل (د.ب.أ)
توماس توخيل (د.ب.أ)

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يتوقَّع حدوث أي إساءات عنصرية خلال مواجهة إسبانيا في العاصمة مدريد، معرباً عن استيائه من الطريقة التي جرى بها نقل تصريحاته بشأن الإجراءات المتَّبعة للتعامل مع مثل هذه الوقائع. ويلتقي المنتخبان (الإنجليزي والإسباني)، اليوم (الأحد)، في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري أمم أوروبا، في أول مباراة يخوضها المنتخب الإنجليزي بالعاصمة الإسبانية، منذ مواجهة ودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، شهدت تعرُّض لاعبيه، أشلي كول وشون رايت فيليبس، لهتافات عنصرية من بعض الجماهير.

كما يواجه المنتخب الإسباني إجراءات انضباطية، بعدما تقررت إقامة مباراته الودية المقبلة على أرضه بسعة جماهيرية مخفضة، على خلفية هتافات تمييزية ضد المسلمين أطلقتها بعض الجماهير، خلال مواجهة مصر، في مارس (آذار) الماضي.

وأوضح توخيل قبل المباراة أنه لا يتوقع حدوث أي إساءات عنصرية، لكنه أشار إلى إمكانية تخصيص خمس دقائق لإطلاع اللاعبين على البروتوكول المعتمَد للتعامل مع مثل هذه الوقائع، في حال وجود سوابق مماثلة في مدريد.

ورد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على تصريحات نظيره الإنجليزي قائلاً: «يمكنني قول العكس. أخبر توماس بأنه لا توجد عنصرية. هذا أمر واضح تماماً، مثلما هو الحال في إنجلترا. لسنا عنصريين، ولا أحد منا كذلك».

وأثار نقل تصريحات دي لا فوينتي إلى توخيل، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، غضب المدرب الألماني الذي قال: «لقد أجبتُ بأدب عن سؤال طرحه أحد زملائكم، ثم ذهبتم وسألتم المدرب الآخر، وأبلغتموه بأنني أتحدث عن العنصرية في إسبانيا». وأضاف: «هذا مثال واضح على الطريقة التي تسير بها الأمور، لأنني لم أتحدث مطلقاً عن العنصرية في إسبانيا. لقد أجبتُ بأدب عن سؤال يتعلق بما يمكن أن يحدث».

ونقلت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» عن توخيل قوله: «لا أتوقع العنصرية مطلقاً، وغرفة ملابس المنتخب الإنجليزي هي المكان الأكثر رفضاً للعنصرية على وجه الأرض، وهذا هو موقفنا تماماً. أنتم تخلقون كثيراً من الارتباك دون أي داعٍ، وهذا مثال واضح على الطريقة التي لا ينبغي أن تسير بها الأمور».

وعاد توخيل لتوضيح مقصده، قائلاً: «نعم، بالطبع وجهت الرسالة، لكن جرى تحريفها، لأنني قلت إنني أتوقع دائماً أجواء ودية، وهذا ما أنتظره دائماً عندما نخوض مباراة خارج أرضنا».

وأضاف: «أتوقَّع وجود جماهير إسبانية متحمسة تساند منتخبها الوطني، وهذا أمر طبيعي، لكنني لا أتوقع العنصرية في أي مكان. سأشعر بالصدمة إذا حدث ذلك، وينبغي ألا يحدث في أي مكان، وسأكون أول مَن يدافع عن هذه القيم». وأوضح: «ثم سُئِلت عما سيحدث في حال وقوع مثل هذه الأمور، فقلت إنه إذا حدث ذلك، فهناك بروتوكول معمول به للتعامل معه. هذا كل ما في الأمر».

واختتم تصريحاته قائلاً: «أثق بأننا سنشهد أجواء ودية، وأن تكون الأجواء في صالح المنتخب الإسباني، وأن تظهر كرة القدم بأفضل شكل ممكن، وهو جمع الناس بدلاً من تقسيمهم».

من جانبه، أكد ديكلان رايس، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، أن اللاعبين يعرفون موقفهم والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال التعرض لإساءات عنصرية، مشيراً إلى أنه سبق أن شهد مواقف مماثلة في مونتينيجرو وبلغاريا، حيث جرى تطبيق البروتوكول ومغادرة الملعب. وقال رايس «نعرف تماما موقفنا كفريق في هذا الصدد، لكنني لا أتوقع حدوث أي شيء من هذا القبيل في مدريد».

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بين الوفاء والاحتراف... بوكيتينو يتمسك بمهمته الأميركية قبل تحدي يونايتد

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز) Description
ماوريسيو بوكيتينو (رويترز) Description
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: The Athletic
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: The Athletic
TT

بين الوفاء والاحتراف... بوكيتينو يتمسك بمهمته الأميركية قبل تحدي يونايتد

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز) Description
ماوريسيو بوكيتينو (رويترز) Description

سيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أسبوعه الأول مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية؛ حيث سينشغل بوضع خطة تكتيكية للحفاظ على تقدم المنتخب الأميركي بفارق 6 أهداف أمام هايتي، في بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

قد تبدو هذه المفارقة غير منطقية إلى حد بعيد، ولكنها أصبحت واقعاً بعد الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الأميركي على نظيره الهايتي بنتيجة 6-0، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، خلال المواجهة التي أقيمت السبت على ملعب «نو ستاديوم» في ميامي.

وعندما وافق بوكيتينو على الاستمرار أسبوعاً أخيراً مع المنتخب الأميركي، رغم الإعلان عن تعيينه مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد، فمن المرجح أنه كان يتوقع مواجهة تنافسية تُحسَم على مدار مباراتي الذهاب والإياب. وكان يتعين عليه البقاء حتى مباراة الإياب المقررة الثلاثاء، وفاءً بالتزامه تجاه الاتحاد الأميركي لكرة القدم؛ إذ لم يكن من المقبول أن يترك المنتخب ولاعبيه أمام خطر الإقصاء على يد هايتي، من دون وجود مدرب يقودهم من المنطقة الفنية.

لكن الانتصار العريض بستة أهداف دون رد، السبت، غيّر المعطيات بصورة واضحة، وجعل مسألة استمرار بوكيتينو حتى نهاية مهمته موضع تساؤل أكبر.

ومن المؤكد أن الأصوات داخل مانشستر التي سبق أن أبدت تحفظها على تأخر وصول المدرب الأرجنتيني، ستجد في هذه النتيجة سبباً إضافياً للتشكيك في جدوى بقائه مع المنتخب الأميركي.

فمن جهة، يستطيع بوكيتينو السفر إلى إنجلترا لبدء بناء علاقاته داخل مركز تدريبات مانشستر يونايتد في كارينغتون، ووضع الأسس اللازمة لمرحلة ناجحة في «أولد ترافورد». كما يمكنه استقبال لاعبي الفريق العائدين من ارتباطاتهم الدولية، والحصول على أكثر من 3 أيام للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول، الأحد، في واحدة من أعرق المنافسات التاريخية في كرة القدم الإنجليزية.

ومن جهة أخرى، يمكنه البقاء مع المنتخب الأميركي، والتركيز على ضمان عدم خسارته بفارق 6 أو 7 أهداف أمام منتخب يحتل المركز الـ85 في التصنيف العالمي.

وبالنسبة إلى بوكيتينو، يبدو الخيار واضحاً تماماً، ولكنه ليس بالضرورة الخيار الذي قد يتوقعه كثيرون.

وعندما سُئل المدرب الأرجنتيني، السبت، عما إذا كان سيبدأ التفكير في مهمته المقبلة مع مانشستر يونايتد، أجاب بحسم: «لا».

وأضاف: «أولويتنا الآن هي إظهار الاحترام لمنتخب هايتي... ومحاولة التركيز على أنفسنا ومواصلة التطور».

وعندما يتحدث بوكيتينو عن «أنفسنا»، فإنه يقصد المنتخب الأميركي، فضمير الجماعة الذي يستخدمه لا يزال يشير إلى الفريق والاتحاد اللذين يرتبط بهما مهنياً حتى الأربعاء.

وتعكس هذه الإجابة فلسفة راسخة لدى المدرب الأرجنتيني الذي يطالب لاعبيه بالتزام كامل وغير مشروط، تجاه الفريق الذي يمثلونه.

وكان قد قال للاعبيه، الشهر الماضي، قبل مواجهة المكسيك: «عندما لا تضع شروطاً، فهذا هو الحب الحقيقي».

وقد يرى البعض في موقف بوكيتينو قدراً من التناقض؛ خصوصاً أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد يأتي بعد 3 أشهر فقط من توقيعه عقداً يمتد أربع سنوات مع المنتخب الأميركي.

وسيطرح منتقدوه تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لمدرب أن يطالب لاعبيه بالالتزام تجاه الشعار والوطن والقميص الذي يرتدونه، ويُبدي امتعاضه من رغبة بعضهم، مثل كريستيان بوليسيتش، في الحصول على فترات راحة بين حين وآخر، بينما يقرر هو نفسه إنهاء ارتباطه بالمنتخب قبل الموعد المتفق عليه؟

غير أن هناك فارقاً أساسياً في رؤية بوكيتينو لهذه المسألة، وهو ما لمَّح إليه خلال تصريحاته الجمعة.

فالمدرب الأرجنتيني يرى أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد يمثل قراراً مهنياً، لا يختلف في جوهره عن القرارات التي يتخذها اللاعبون بشأن مستقبلهم مع أنديتهم.

لكن عندما ينضم اللاعبون إلى منتخبات بلادهم، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الأميركي أو الأرجنتيني أو الإنجليزي أو غيرها من المنتخبات، فإن المطلوب منهم هو الالتزام الكامل وغير المشروط.

وبالنسبة إلى بوكيتينو، لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع الواجب الدولي.

وقال موضحاً فلسفته: «إذا وضعت شروطاً، فهذا ليس حباً حقيقياً. واللعب للمنتخب الوطني يجب أن يكون بدافع الحب الحقيقي».

وتُعد هذه القناعة جزءاً أساسياً مما حاول بوكيتينو ترسيخه داخل المنتخب الأميركي، وأحد العوامل التي أسهمت في رفع المعايير المهنية والذهنية للفريق خلال فترة قيادته.

وفي هذا السياق، قال لاعب الوسط سيباستيان برهالتر: «رغم أنه مدرب أرجنتيني، فإنه جعلنا نشعر بفخر أكبر بكوننا أميركيين».

ولم يكن بإمكان بوكيتينو ترسيخ هذه القيم من خلال الخطابات والتوجيهات وحدها؛ بل كان عليه أن يجسدها في سلوكه اليومي.

وقد فعل ذلك بطرق بدت غير مألوفة أحياناً، من خلال انفتاحه على بعض الخصوصيات الثقافية الأميركية، واستماعه إلى موسيقى «الكانتري» الريفية، ولكنه جسَّدها أيضاً في جوانب أكثر أهمية، تمثلت في العمل الجاد والاهتمام الحقيقي بالمنتخب ولاعبيه.

ولهذا، فإن استمراره في قيادة المنتخب الأميركي حتى المباراة الأخيرة لم يكن موضع شك بالنسبة إليه، سواء كان فريقه متقدماً بستة أهداف أو متأخراً بعشرة أهداف.

ويصر بوكيتينو على أن الأيام المقبلة ستظل مخصصة بالكامل للتحضير لمباراة الإياب، وتقديم أداء يعكس المستوى الذي يسعى إلى ترسيخه داخل المنتخب.

ولا يمكن اختزال قراره في مجرد لفتة نبيلة من مدرب نشأت لديه علاقة وجدانية حقيقية بكرة القدم الأميركية؛ بل إن الأمر يرتبط بجوهر المنهج الذي اعتمده خلال قيادته المنتخب، ويقدم في الوقت ذاته مؤشراً إلى طبيعة الثقافة التي سيحاول غرسها داخل مانشستر يونايتد، وإن اختلف السياق والخطاب المستخدمان بين المنتخب والنادي.

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائماً بشأن مدى قدرة بوكيتينو على إبعاد تفكيره تماماً عن مهمته المقبلة خلال الأيام القليلة المتبقية له في الولايات المتحدة.

فهل سينشغل ذهنه أحياناً بما ينتظره في إنجلترا؟ وهل سيبدأ، برفقة أعضاء جهازه الفني، ومن بينهم مساعده الأبرز خيسوس بيريز، إجراء اتصالات ومناقشات تتعلق بمانشستر يونايتد عبر ضفتي المحيط الأطلسي؟

ربما يحدث ذلك.

فاللاعبون سيحصلون على راحة الأحد، ما يمنح أفراد الجهاز الفني بعض الوقت بعيداً عن التدريبات. وليس مستبعداً أن يستغلوا تلك الساعات لمشاهدة تسجيلات لمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو وضع تصورات تكتيكية أولية للمرحلة المقبلة.

لكن المؤكد أنه لا توجد أي نية لدى بوكيتينو لمغادرة المنتخب الأميركي قبل الموعد المحدد، ولا رغبة في تخفيف وتيرة العمل قبل أن يستقل هو وجهازه الفني الطائرة المتجهة إلى إنجلترا، الأربعاء.

وقبل ذلك، تنتظره مواجهة الثلاثاء، التي تمثل فرصته الأخيرة لترسيخ الرسالة التي ظل يوجهها إلى لاعبيه طوال فترة عمله مع المنتخب الأميركي.

وقال بوكيتينو: «إنها فرصة أخرى لتمثيل شعاركم وبلدكم، وسيكون مشجعونا حاضرين في سينسيناتي. أريد أن أعيش هذا الشعور، واللاعبون يريدون أن يعيشوه أيضاً، وأن يشعروا بما يعنيه تمثيل بلدنا والدفاع عن شعاره».

وهكذا، ورغم أن مانشستر يونايتد ينتظر وصول مدربه الجديد لبدء مرحلة مختلفة، فإن بوكيتينو لا يبدو مستعداً لاختصار الفصل الأخير من تجربته الأميركية، حتى بعدما جعل الانتصار بسداسية نظيفة مهمة التأهل أقرب إلى إجراء شكلي.

فبالنسبة إليه، لا تُقاس قيمة الالتزام بصعوبة المباراة ولا بأهميتها التنافسية فحسب، وإنما بالاستمرار في أداء المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة، وهي الرسالة التي يريد أن يتركها خلفه في الولايات المتحدة، قبل أن يبدأ تحدياً جديداً في «أولد ترافورد».

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روماريو يشنّ هجوماً عنيفاً على أنشيلوتي ويطالب بإقالته من تدريب البرازيل

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل (رويترز)
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روماريو يشنّ هجوماً عنيفاً على أنشيلوتي ويطالب بإقالته من تدريب البرازيل

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل (رويترز)

شنّ أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو هجوماً حاداً على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مطالباً بإقالته من منصبه، عقب الخسارة أمام اليابان بنتيجة 2-3 في مباراة ودية شهدت طرد المدرب الإيطالي بسبب اعتراضاته على قرارات التحكيم، بعد هدف ساكاموتو الذي جاء في الوقت بدل الضائع.

ولم يتردد روماريو، بطل العالم مع البرازيل عام 1994 وعضو مجلس الشيوخ البرازيلي حالياً، في التشكيك بقدرة أنشيلوتي على قيادة المنتخب، معتبراً أن نجاحاته الكبيرة على مستوى الأندية لم تنعكس على أدائه مع «السيليساو».

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، وجَّه روماريو رسالة قاسية إلى أنشيلوتي قال فيها: «أنشيلوتي، انتهى الأمر! احزم أمتعتك وارحل! لا أحد يشكك في تاريخك، فأنت أحد أعظم المدربين الذين عرفتهم كرة القدم العالمية، لكنك أثبتّ ذلك مع الأندية فقط. أما مع المنتخب البرازيلي، فلم تثبت حتى الآن أنك على قدر المسؤولية. لقد سئمنا!».

أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو (رويترز)

ولم يكتفِ روماريو بانتقاد المدرب الإيطالي، بل توجّه مباشرة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شاود، مطالباً إياه باتخاذ قرار حاسم، وقال: «سمير، أنت شاب وبرازيلي، وأعتقد أنك تريد الخير لكرة القدم في بلادنا، لكن حان الوقت لتثبت أنك تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرار. أَقِلْ أنشيلوتي! لا يمكن الاستهتار بقميص المنتخب البرازيلي، ولا يمكننا المخاطرة بإهدار كأس عالم أخرى. وقت التحرك هو الآن».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات الموجّهة إلى أنشيلوتي، بعدما ودَّع المنتخب البرازيلي كأس العالم من دور الـ16 أمام النرويج، قبل أن يتعادل مع أستراليا في سبتمبر (أيلول)، ثم يخسر أمام اليابان. وكان روماريو قد طالب بإقالته منذ يوليو (تموز) الماضي، واصفاً الخسارة أمام النرويج بأنها «عار»، ومؤكداً أنه لو كان صاحب القرار لفسخ عقد المدرب فوراً.

وبرّر روماريو موقفه بالقول: «في كرة القدم، أحياناً لا تسير الأمور كما ينبغي، وهذا بالتأكيد ما حدث مع أنشيلوتي. لم يفهم طبيعة العمل مع المنتخبات الوطنية، والأهم أنه لم يفهم معنى كرة القدم البرازيلية ولا قيمة القميص الأصفر والأخضر. لقد حان وقت التغيير منذ مدة طويلة. وداعاً!».

ورغم حدة الانتقادات، أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الحكم على تجربة أنشيلوتي قد يكون مبالغاً فيه، خصوصاً أنه نجح في قلب تأخر البرازيل أمام اليابان خلال مواجهتهما في دور الـ32 من كأس العالم، بفضل تبديلاته المؤثرة، ولا سيما الدفع بإندريك ومارتينيلي.

وتفتح تصريحات روماريو الباب أمام جدل جديد بشأن مستقبل أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي، في ظل الضغوط المتزايدة لإحداث تغيير على رأس الجهاز الفني.

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فينغر يتراجع عن رئاسة «فيفا»... و«يويفا» يجهز البديل

آرسين فينغر (د.ب.أ)
آرسين فينغر (د.ب.أ)
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فينغر يتراجع عن رئاسة «فيفا»... و«يويفا» يجهز البديل

آرسين فينغر (د.ب.أ)
آرسين فينغر (د.ب.أ)

يتجه الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، إلى العدول عن خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، في تطور قد يربك حسابات المعارضين للرئيس الحالي جياني إنفانتينو، الذين كانوا يرون في المدرب الفرنسي الشخصية الأكثر قدرة على منافسته.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، أن فينغر، الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بات أقرب إلى عدم الترشح، رغم دراسته الفكرة بجدية منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، وسط ضغوط من شخصيات كروية بارزة لدفعه إلى دخول السباق الانتخابي.

وجاء التفكير في الترشح بالتزامن مع اتساع الخلاف بين فينغر وإنفانتينو، خصوصاً بعد انتقاد المدرب الفرنسي مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم، الذي أكد أنه علم به عبر وسائل الإعلام، مطالباً بالتخلي عنه واستعادة استقلالية الاتحاد الدولي، وإدارته وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.

وعاش فينغر خلال الشهرين والنصف الماضيين حالة من التردد بين شعوره بمسؤولية منع إنفانتينو من الاستمرار أربع سنوات إضافية، واستيائه المتزايد من أساليب إدارة كرة القدم العالمية، وبين قناعته بصعوبة مواجهة النفوذ الانتخابي الواسع الذي يتمتع به الرئيس الحالي، فضلاً عن ابتعاد المنصب عن العمل الفني داخل الملعب، الذي يمثل مجال خبرته الأساسي.

ويرتبط تردده أيضاً بطبيعة المعركة الانتخابية المنتظرة، التي يُتوقع أن تشهد مواجهة حادة على امتداد أربعة أشهر، في ظل تشكيل معارضي إنفانتينو فريقاً للبحث عن ملفات جديدة قد تضع الرئيس الحالي في موقف محرج، مع توقع ردود مضادة من جانبه وأنصاره.

ونقلت «ليكيب» عن مصدر مطلع على الملف أن الظروف تبدو مواتية نسبياً لترشح فينغر، لكن خوض معركة سياسية داخل «فيفا» يمثل تحدياً بالغ الصعوبة، نظراً إلى حجم المصالح المالية والنفوذ المرتبط بالاتحاد الدولي.

وأضاف المصدر أن فينغر يدرك في قرارة نفسه أهمية خوض الانتخابات، لكنه يفتقر إلى الرغبة في الدخول بهذه المواجهة، مشيراً إلى أن مقربين من إنفانتينو حذروه من الترشح، وأبلغوه بأنه قد يتعرض لهزيمة قاسية.

وسيكون عدول فينغر، حال تأكده، ضربة للمعسكر المناهض لإنفانتينو، الذي كان ينظر إليه بوصفه المرشح المثالي؛ نظراً إلى شهرته العالمية وسمعته المرتبطة بالنزاهة والكفاءة، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة في أفريقيا وآسيا، وتعامله خلال السنوات الماضية مع الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا».

كما يحظى المدرب الفرنسي بدعم بعض العاملين داخل إدارة الاتحاد الدولي، ممن أبدوا استياءهم من الأساليب الإدارية للرئيس الحالي. وتمنحه خلفيته الفنية ميزة إضافية، إذ لا يُنظر إليه باعتباره مرشحاً تابعاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم جنسيته الفرنسية.

وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي «يويفا» بطرح مرشح لمنافسة إنفانتينو، حتى في حال تأكد خروج فينغر من السباق، مع تداول أسماء بديلة قد تقود المواجهة الانتخابية المقبلة.

ويبرز في هذا السياق المجري شاندور تشاني، رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم ونائب رئيس مجلس «فيفا»، الذي تربطه علاقة وثيقة بالسلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع تشاني بثروة مالية كبيرة قد تمكّنه من تمويل حملته الانتخابية بنفسه، فضلاً عن احترام يحظى به بين المسؤولين الرياضيين، وشبكة علاقات تمتد خارج أوروبا، وهو عامل أساسي لأي مرشح يسعى إلى حشد الأصوات في مواجهة إنفانتينو.

ولا تزال احتمالات ظهور أسماء أخرى قائمة، في وقت يواجه فيه المعارضون سباقاً مع الزمن لحسم هوية مرشحهم، قبل إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتضع هذه التطورات المعارضة أمام اختبار حاسم، بعدما كانت تراهن على فينغر لتوحيد صفوفها، بينما يواصل إنفانتينو الاستعداد لانتخابات قد تحدد استمراره على رأس الاتحاد الدولي لأربع سنوات إضافية.

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