مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة

واصلت مصر اتصالاتها خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ حيث تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة». كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددة على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».
وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الجهود المشتركة لخفض التصعيد، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.
وأكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».
وشددا في هذا السياق على «أولوية تغليب مسار الحوار والدبلوماسية، والعمل على التوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري، وتجنيب المنطقة تداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها».
كما تناول الوزيران الوضع في القرن الأفريقي، وأكد عبد العاطي «أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها».
كما جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.
ووفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية نادر زكي، تناول الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء الأزمة.
وشدد عبد العاطي وإسحاق دار على «أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل على تهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران»، و«ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية وتنسيق الجهود في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يدعم مساعي خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي».
وتتجدد من وقت لآخر المحادثات واللقاءات بين وزراء خارجية «الرباعي الإقليمي» السعودية ومصر وتركيا وباكستان بهدف التأكيد على ضرورة أمن واستقرار الدول العربية والخليجية.
في غضون ذلك، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على «ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة».
وتجدِّد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تؤكد «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».