زيدان يؤكد غياب مبابي عن مواجهة إيطاليا

يغيب قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة إيطاليا الخميس في دوري الأمم الأوروبية، بسبب معاناته من انزعاج في العضلة الخلفية للفخذ، وفق ما أعلن مدربه زين الدين زيدان.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: «سيغيب عن مباراة الخميس. لقد شعر ببعض الألم البسيط، ولن نغامر إطلاقاً. من المؤسف دائماً خسارة لاعبين، لكن ذلك جزء من اللعبة».

وأضاف: «آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن يكون بإمكاننا الاعتماد عليه الأحد (أمام تركيا في بوردو). إنه مجرد انزعاج بسيطة، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً لمباراة الأحد».

وبذلك، تحققت أمنية مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني الذي نصح في وقت سابق الأربعاء زيدان مازحاً بإراحة مبابي في مباراة الخميس المقررة في ميلانو.

وبقي مبابي، قائد المنتخب الفرنسي وهدافه التاريخي (67 في 107 مباريات)، تحت الرعاية الطبية الأربعاء عشية المباراة في إيطاليا، فيما لا تزال مشاركته غير مؤكدة.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً في أربع مباريات، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ويبدو في موقع جيد لحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل الجولتين الأخيرتين أمام إيطاليا الخميس في ميلانو وتركيا الأحد في بوردو.

وأقرّ مانشيني بأن قلة قليلة كانت تتوقع أن تتنافس إيطاليا مع فرنسا على صدارة مجموعتها، معرباً عن أمله في «منح الجماهير ما يحتفلون به» وإنهاء العقدة التي تلاحق المنتخب على ملعب سان سيرو.

وتحتل إيطاليا حالياً المركز الثاني برصيد سبع نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بعشر نقاط، فيما تأتي بلجيكا ثالثة برصيد ست نقاط.

وتلتقي إيطاليا في الجولة الأخيرة مع مضيفتها بلجيكا، بينما تتواجه فرنسا مع تركيا الأخيرة.