مانشيني ممازحاً زيدان: أنصحك بإراحة مبابي

نصح مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الأربعاء نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مازحاً بإراحة كيليان مبابي، وذلك وسط الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة الخميس المقررة في ميلانو ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي: «أنصحه بألا يغامر في مباراة الخميس. من الأفضل ألا يشارك (مبابي) حتى يتعافى بشكل جيد استعداداً لدوري أبطال أوروبا. لكن فرنسا تملك هذا الكم الهائل من المهاجمين الموهوبين، ومن الصعب القول ما إذا كان من الأفضل إشراك مبابي أو لاعب آخر أو الاعتماد على توليفة مختلفة. لديهم بالفعل خمسة أو ستة مهاجمين، وجميعهم ممتازون».

وأضاف مانشيني الذي بدا في مزاج مرح: «إذا أصيب (مايكل) أوليسيه بنزلة برد هذه الليلة، فلا بأس بذلك».

لكنه عاد إلى الجدية قائلاً: «من الرائع أيضاً خوض مباريات أمام منتخبات قوية ولاعبين بهذه الموهبة، وأعتقد أن هذا هو جمال كرة القدم».

وبقي مبابي، قائد المنتخب الفرنسي وهدافه التاريخي (67 في 107 مباريات)، تحت الرعاية الطبية الأربعاء عشية المباراة في إيطاليا، فيما لا تزال مشاركته غير مؤكدة.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب «الزرق» لاعب باريس سان جيرمان سيني مايولو لتعزيز المجموعة تحسباً لأي طارئ.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً في أربع مباريات، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ويبدو في موقع جيد لحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل الجولتين الأخيرتين أمام إيطاليا الخميس في ميلانو وتركيا الأحد في بوردو.

وأقرّ مانشيني بأن قلة قليلة كانت تتوقع أن تتنافس إيطاليا مع فرنسا على صدارة مجموعتها، معرباً عن أمله في «منح الجماهير ما يحتفلون به» وإنهاء العقدة التي تلاحق المنتخب على ملعب سان سيرو.

وتحتل إيطاليا حالياً المركز الثاني برصيد سبع نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بعشر نقاط، فيما تأتي بلجيكا ثالثة برصيد ست نقاط.

وتلتقي إيطاليا في الجولة الأخيرة مع مضيفتها بلجيكا، بينما تتواجه فرنسا مع تركيا الأخيرة.

وقال مانشيني: «نسعى بالتأكيد إلى تأكيد وتحسين الأداء الذي قدمناه في المباريات السابقة. ومع امتلاكنا سبع نقاط مع بقاء مباراتين، فإن التأهل لا يزال ممكناً بالنسبة لنا».

وأضاف: «يبدو أن الوضع إيجابي. ونظراً إلى الطريقة التي بدأت بها الأمور، فهو أمر غير متوقع بعض الشيء».

وبدأت عودة مانشيني إلى تدريب المنتخب بخسارة بيتية كارثية أمام بلجيكا 0 – 2، ما أثار المخاوف من الهبوط إلى المستوى الثاني للمسابقة القارية، لكن المنتخب بات الآن على مشارف بلوغ الدور ربع النهائي.

وقال المدرب الإيطالي: «قدمنا مباراة جيدة في فرنسا، بما في ذلك الفترات التي اضطررنا فيها إلى الدفاع، لأنهم فريق كبير. هناك بعض الجوانب التي يمكننا تطويرها ونأمل أن نفعل ذلك غداً من أجل الفوز بالمباراة».

ومنح التعادل في باريس ذهاباً 1 - 1 دفعة كبيرة من الثقة للمنتخب الإيطالي.

وتابع مانشيني: «فاز زيدان تقريباً بكل مباراة، ويعرف لاعبيه جيداً، كما حقق الكثير من النجاحات مدرباً مع ريال مدريد، وأعتقد أنه سيحظى بمسيرة تدريبية كبيرة على مستوى المنتخبات».

ولا يحمل سان سيرو ذكريات إيجابية كثيرة للمنتخب الإيطالي الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة على هذا الملعب.

لكن مانشيني قال: «أنا فزت بآخر مباراة خضتها هنا، ولم تكن سهلة إطلاقاً أيضاً، وكانت أمام إنجلترا».