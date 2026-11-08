سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف بشأن سباق المكسيك

قال لويس هاميلتون وشارل لوكلير سائقا «فيراري» إنهما تجاوزا الجدل الذي أثير حول سباق جائزة ​المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات مطلع الأسبوع الماضي بعد إجراء نقاشات هدفت إلى تصفية الأجواء التي أعقبت اصطدامهما في اللفة الأولى.

التقى الثنائي مع مدير الفريق فريد فاسور هذا الأسبوع بعد أن أدى صراعهما إلى إحباط آمال «فيراري» في احتلال المركزين الأول والثاني ودفع هاميلتون إلى انتقاد طريقة سير ‌السباق علناً.

وقال فاسور ‌يوم الجمعة إن النقاش ​كان ‌مثمراً، ⁠وإن فريق ​«فيراري» قد «طوى ⁠هذه الصفحة» في حين أصر هاميلتون في وقت سابق من الأسبوع على أنه لن يعتذر عن التعبير علناً عن إحباطه.

وتحدث السائقان بنبرة تصالحية بعد التجارب التأهيلية لسباق جائزة ساو باولو الكبرى أمس السبت وأعلنا انتهاء الخلاف.

وقال لوكلير للصحافيين في إنترلاجوس عن الحادثة التي ⁠شعر أنها فسرت بأكثر من حجمها: «كنت صريحاً جداً ‌بالطبع من وجهة نظري ‌وأعتقد أن التحدث كان أمراً جيداً».

وقال ​السائق القادم من موناكو، ‌الذي أصبح أباً هذا الأسبوع، إن توقيت النقاشات تأثر ‌بالتزامات شخصية، لكن التحدث وجهاً لوجه ساعد في حل المشكلة.

وأوضح: «أعتبر الآن أن هذا الفصل قد انتهى وأعتقد أنه من المهم أن نتطلع إلى المستقبل».

وكرر هاميلتون هذا الرأي قائلاً إن ‌النقاش سمح لكلا السائقين بالتعبير عن وجهات نظرهما قبل تجاوز الأمر.

وقال بطل العالم سبع ⁠مرات: «جلسنا وتحدثنا ⁠وقمنا بحل الأمر وتجاوزناه».

وأضاف: «أعتقد أننا ما زلنا نكن احتراماً كبيراً لبعضنا البعض. أنا سعيد لأننا تحدثنا معاً ونمضي قدماً الآن. علاقتنا تسير على ما يرام كالمعتاد».

وتابع أن أياً من الطرفين لم يطرح مطالب خلال النقاش وأن التركيز كان منصباً على العمل معاً بطريقة أكثر فعالية.

احتل لوكلير المركز الرابع في التصفيات لكنه سيتراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق اليوم بسبب تغييرات في وحدة الطاقة، بينما سيبدأ هاميلتون من آخر ​الشبكة بعد تراكم عقوبات ​على المحرك بلغ مجموعها 65 مركزاً، مما دفع «فيراري» إلى إيقاف مشاركته بعد المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية.