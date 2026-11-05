إسبانيا تودّع دي ميغيل في جنازة مؤثرة بعد وفاته إثر اصطدام داخل الملعب

شيّعت أسرة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل، لاعب تينيريفي، جثمانه الخميس، في قرية نافايرموسا بمقاطعة طليطلة الإسبانية، وسط حضور واسع من أفراد عائلته، وأصدقائه، وزملائه، إلى جانب شخصيات بارزة في كرة القدم الإسبانية، بعد وفاته متأثراً بإصابة تعرض لها خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وكان دي ميغيل قد اصطدم بحارس مرمى أندورا خيسوس أوونو خلال مباراة الفريقين الاثنين الماضي، قبل نقله إلى العناية المركزة، حيث فارق الحياة صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنه نادي تينيريفي.

المشيّعون يرافقون سيارة نقل نعش دي ميغيل خلال جنازته (أ.ب)

وشهدت مراسم التشييع حضور لاعبي تينيريفي، وأعضاء الجهازين الفني، والإداري، ورايكو غارسيا، المساهم الأكبر في النادي، إلى جانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، ومدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل خيل مارين.

أكاليل الزهور داخل سيارة نقل نعش دي ميغيل خلال تشييعه (أ.ب)

وانطلق موكب الجنازة من كنيسة سان ميغيل أركانخيل، حيث نُقل نعش اللاعب إلى مثواه الأخير، في أجواء حزينة خيّمت على الحاضرين.

وقبيل مراسم التشييع، تلا وكيل أعمال اللاعب مانويل إيرنانديز بياناً باسم العائلة، عبّرت فيه عن امتنانها للتضامن الواسع الذي تلقته عقب الفاجعة.

لاعبو تينيريفي يحملون نعش دي ميغيل خلال تشييعه (أ.ف.ب)

وجاء في البيان: «لن تفارقنا مشاعر الحب الكبيرة التي نكنّها لخيسوس، ورؤية تأثيره في حياة الكثيرين. لقد ترك فراغاً يستحيل ملؤه، لكنه ترك أيضاً ذكريات عزيزة في قلوب كل من حالفه الحظ بمعرفته. شكراً لكم على محبتكم له، ودعمكم لنا».

لاعبو تينيريفي يصلون للمشاركة في تشييع زميلهم خيسوس دي ميغيل (أ.ب)

وفي أعقاب الحادثة، فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً روتينياً للوقوف على ملابسات الوفاة، فيما عبّر حارس أندورا خيسوس أوونو عن حزنه الشديد، قائلاً في بيان أصدره ناديه الأربعاء: «هذه أصعب أيام حياتي».

فلورنتينو بيريز يصل للمشاركة في تشييع لاعب تينيريفي خيسوس دي ميغيل (أ.ب)

وألقت وفاة دي ميغيل بظلالها على منافسات كرة القدم الإسبانية، إذ تقرر تأجيل مباراتي تينيريفي أمام غرناطة، وأندورا أمام مايوركا، اللتين كانتا مقررتين مطلع الأسبوع المقبل.

لاعبو تينيريفي يصلون للمشاركة في تشييع زميلهم خيسوس دي ميغيل (أ.ب)

كما أعلن لاس بالماس، الغريم التقليدي لتينيريفي، أنه سيخوض مباراته أمام إلدينسي الأحد مرتدياً القميص الأزرق والأبيض، وهما لونا قميص تينيريفي، تكريماً لذكرى اللاعب الراحل.

العائلة والأصدقاء خلال تشييع دي ميغيل (د.ب.أ)

وطالب اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، الخميس، بتعليق مباريات الجولة المقبلة احتراماً لذكرى دي ميغيل، غير أن رابطة الدوري الإسباني أكدت استمرار منافسات الدرجتين الأولى والثانية وفق البرنامج المحدد، باستثناء ثلاث مواجهات، هي أندورا أمام مايوركا، وغرناطة أمام تينيريفي، وكاستيون أمام إيبار.

والدة خيسوس دي ميغيل خلال تشييع نجلها لاعب تينيريفي في إسبانيا (أ.ب)

وكان دي ميغيل قد أمضى عامين ونصف العام في صفوف كاستيون، قبل انتقاله إلى تينيريفي عام 2025، فيما وافقت رابطة الدوري على طلب ناديه السابق تأجيل مباراته المقبلة، في ظل حالة الحزن التي خيّمت على الأوساط الكروية الإسبانية.