مدرب إسبانيا ورئيس ريال مدريد يحضران جنازة دي ميغيل

شارك مدرب المنتخب الإسباني ورئيس نادي ريال مدريد، الخميس، في مراسم جنازة اللاعب خيسوس دي ميغيل، إلى جانب عائلته وزملائه في الفريق، وذلك بعد وفاته نتيجة اصطدام وقع داخل أرض الملعب.

وكان دي ميغيل قد فارق الحياة الثلاثاء، بعد يوم واحد من إصابته بسكتة قلبية عقب اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وحضر زملاء دي ميغيل في نادي «تينيريفي» مراسم الجنازة، بعد أن سافروا خصيصاً من جزر الكناري.

كما شهدت المراسم حضور لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين قبيل بدء المراسم: «ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بخالص تعازينا ونعبر عن تقديرنا. إنها أفضل طريقة لنُظهر أن أسرة كرة القدم تقف صفاً واحداً، من خلال توجيه عناق دافئ لكل أحبائه».

ووصلت سيارة الجنازة، التي كانت مغطاة بباقات من الزهور، ببطء إلى الكنيسة في بلدة «نافايرموسا» بوسط إسبانيا، بينما سار خلفها عشرات الأشخاص، حمل بعضهم شموعاً.

وُلِد والدا دي ميغيل في نافايرموسا، التي تقع على بعد أقل من ساعتين جنوب مدريد. وقد أعلنت البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة، الحداد لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام فوق مبنى البلدية. ووُلد دي ميغيل في مدريد، وقضى مسيرته الكروية في أندية إسبانية من درجات أدنى، قبل أن يساهم في صعود فريقه «تينيريفي» إلى دوري الدرجة الثانية العام الماضي.