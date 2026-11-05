وفاة دي ميغل: نقابة اللاعبين الإسبان تطالب بتأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع

طالبت نقابة لاعبي كرة القدم الإسبان، الخميس، بتأجيل جميع المباريات الاحترافية المقررة في نهاية الأسبوع، «احتراماً» و«من منطلق إنساني»، بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل.

ورأى اللاعبون واللاعبات «في جميع الفئات»، الذين تواصلت معهم نقابتهم، «بالإجماع» أن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب»، بعد وفاة اللاعب البالغ 30 عاماً الذي فارق الحياة، صباح الثلاثاء، على أثر اصطدام عنيف بحارس مرمى نادي أندورا، خلال مباراة أُقيمت الاثنين ضِمن دوري الدرجة الثانية.

وقالت النقابة، في بيان: «عبّر لاعبو كرة القدم عن حزنهم العميق لهذه الخسارة، ويرون أن الظروف النفسية والإنسانية غير مهيأة لخوض المنافسات في ظروف طبيعية».

وأضافت: «لذلك أبلغوا النقابة برأيهم القائل إن الحل الأنسب هو تعليق مرحلة البطولة، دعوة إلى الاحترام والحداد وإبداء الحس الإنساني».

وإدراكاً منها لصعوبة تنفيذ هذا الطلب على مستوى الروزنامة، دعت المنظمة مؤسسات كرة القدم الإسبانية إلى إظهار أن «الأشخاص» يأتون قبل «المصالح الرياضية والاقتصادية».

وكانت عدة مباريات قد أُرجئت، بالفعل، هذا الأسبوع، ولا سيما في كأس الملك وكأس الملكة، إضافة إلى مباريات تينيريفي وأندورا وكاستيون (النادي السابق لدي ميغل) المقررة في نهاية الأسبوع.