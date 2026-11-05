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الرياضة رياضة عالمية

وفاة دي ميغل: نقابة اللاعبين الإسبان تطالب بتأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع

النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
TT
TT

وفاة دي ميغل: نقابة اللاعبين الإسبان تطالب بتأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع

النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)

طالبت نقابة لاعبي كرة القدم الإسبان، الخميس، بتأجيل جميع المباريات الاحترافية المقررة في نهاية الأسبوع، «احتراماً» و«من منطلق إنساني»، بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل.

ورأى اللاعبون واللاعبات «في جميع الفئات»، الذين تواصلت معهم نقابتهم، «بالإجماع» أن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب»، بعد وفاة اللاعب البالغ 30 عاماً الذي فارق الحياة، صباح الثلاثاء، على أثر اصطدام عنيف بحارس مرمى نادي أندورا، خلال مباراة أُقيمت الاثنين ضِمن دوري الدرجة الثانية.

وقالت النقابة، في بيان: «عبّر لاعبو كرة القدم عن حزنهم العميق لهذه الخسارة، ويرون أن الظروف النفسية والإنسانية غير مهيأة لخوض المنافسات في ظروف طبيعية».

وأضافت: «لذلك أبلغوا النقابة برأيهم القائل إن الحل الأنسب هو تعليق مرحلة البطولة، دعوة إلى الاحترام والحداد وإبداء الحس الإنساني».

وإدراكاً منها لصعوبة تنفيذ هذا الطلب على مستوى الروزنامة، دعت المنظمة مؤسسات كرة القدم الإسبانية إلى إظهار أن «الأشخاص» يأتون قبل «المصالح الرياضية والاقتصادية».

وكانت عدة مباريات قد أُرجئت، بالفعل، هذا الأسبوع، ولا سيما في كأس الملك وكأس الملكة، إضافة إلى مباريات تينيريفي وأندورا وكاستيون (النادي السابق لدي ميغل) المقررة في نهاية الأسبوع.

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بوتين ينتقد المعارضين لإعادة روسيا إلى المنافسات الرياضية... ويُشيد بـ«الأولمبية» و«كاس»

فلاديمير بوتين (رويترز)
فلاديمير بوتين (رويترز)
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بوتين ينتقد المعارضين لإعادة روسيا إلى المنافسات الرياضية... ويُشيد بـ«الأولمبية» و«كاس»

فلاديمير بوتين (رويترز)
فلاديمير بوتين (رويترز)

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الدول المعارضة لإعادة روسيا إلى المنافسات الرياضية الدولية، وذلك بعدما أعلنت عدة منتخبات أوروبية رفضها مواجهة المنتخب الروسي في بطولة العالم لهوكي الجليد العام المقبل، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكانت الدنمارك والنرويج والسويد وتشيكيا قد أعلنت، الثلاثاء، انضمامها إلى فنلندا في رفض خوض مباريات أمام روسيا خلال بطولة العالم لعام 2027، التي تستضيفها ألمانيا.

وتخضع روسيا لحظر المشاركة في مسابقات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منذ بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أصدرت قراراً يصبّ في مصلحة السماح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة العالم.

وتواجه روسيا حظراً واسعاً على المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية منذ عام 2022، غير أن بعض القيود شهدت تخفيفاً خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة أثارت انتقادات أوكرانية.

وفي هذا السياق، أشاد بوتين باللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية، مثنياً على ما وصفه بـ«اتخاذ قرارات تهدف إلى احترام الميثاق الأولمبي ومبادئه»، في ظل التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي بثّه التلفزيون الرسمي: «للأسف، لا تزال بعض الدول غير مستعدة للالتزام بالتعهدات التي سبق أن قطعتها، فيما تستمر القيود المفروضة على الرياضة الروسية، وهي قيود ذات طابع سياسي وليس قانونياً».

وعلى وقع الخلاف بشأن مشاركة روسيا في بطولة هوكي الجليد، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة العالم للناشئين المقررة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تُقام بطولة العالم في ألمانيا في مايو (أيار) المقبل، علماً بأن قرعة البطولة وجدول مبارياتها أُنجزا بالفعل من دون إدراج المنتخب الروسي.

ويُعرف بوتين بظهوره المتكرر وهو يمارس رياضة هوكي الجليد خلال سنوات حكمه الطويلة.

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حرب روسيا وأوكرانيا الرياضة روسيا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة دي ميغل: نقابة اللاعبين الإسبان تطالب بتأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع

النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
TT
TT

وفاة دي ميغل: نقابة اللاعبين الإسبان تطالب بتأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع

النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)
النقابة قالت إن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب» (نقابة اللاعبين الإسبان)

طالبت نقابة لاعبي كرة القدم الإسبان، الخميس، بتأجيل جميع المباريات الاحترافية المقررة في نهاية الأسبوع، «احتراماً» و«من منطلق إنساني»، بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل.

ورأى اللاعبون واللاعبات «في جميع الفئات»، الذين تواصلت معهم نقابتهم، «بالإجماع» أن المرحلة المقبلة من مختلف البطولات الإسبانية «يجب ألا تُلعب»، بعد وفاة اللاعب البالغ 30 عاماً الذي فارق الحياة، صباح الثلاثاء، على أثر اصطدام عنيف بحارس مرمى نادي أندورا، خلال مباراة أُقيمت الاثنين ضِمن دوري الدرجة الثانية.

وقالت النقابة، في بيان: «عبّر لاعبو كرة القدم عن حزنهم العميق لهذه الخسارة، ويرون أن الظروف النفسية والإنسانية غير مهيأة لخوض المنافسات في ظروف طبيعية».

وأضافت: «لذلك أبلغوا النقابة برأيهم القائل إن الحل الأنسب هو تعليق مرحلة البطولة، دعوة إلى الاحترام والحداد وإبداء الحس الإنساني».

وإدراكاً منها لصعوبة تنفيذ هذا الطلب على مستوى الروزنامة، دعت المنظمة مؤسسات كرة القدم الإسبانية إلى إظهار أن «الأشخاص» يأتون قبل «المصالح الرياضية والاقتصادية».

وكانت عدة مباريات قد أُرجئت، بالفعل، هذا الأسبوع، ولا سيما في كأس الملك وكأس الملكة، إضافة إلى مباريات تينيريفي وأندورا وكاستيون (النادي السابق لدي ميغل) المقررة في نهاية الأسبوع.

مواضيع
الدوري الإسباني كرة القدم الرياضة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة باريس للتنس»: ألكاراس يبلغ ربع النهائي بعد انسحاب بيريتيني

كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
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«دورة باريس للتنس»: ألكاراس يبلغ ربع النهائي بعد انسحاب بيريتيني

كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنفُ الثالث عالمياً، الدورَ ربع النهائي من «دورة باريس لماسترز الألف نقطة» لكرة المضرب، الخميس، بعد انسحاب منافسه الإيطالي ماتيو بيريتيني بداعي الإصابة.

وكان من المقرر أن يواجه حاملُ لقب البطولات الكبرى 7 مرات الإيطاليَّ في ثمن النهائي، لكن بيريتيني انسحب قبل المباراة بسبب إصابة في المرفق.

وبعد إعفائه من خوض الدور الأول بصفته أحد المصنفين الـ8 الأوائل، بلغ ألكاراس ربع النهائي في «باريس» بعدما خاض مباراة واحدة فقط.

وسيواجه، الجمعة، الفائزَ من مواجهة الفرنسي آرتور فيس والأميركي تايلور فريتس من أجل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ولم يسبق للإسباني أن تُوّج بلقب «دورة باريس»، وهو أعلى اللاعبين تصنيفاً المتبقين في المنافسات هذا العام بعد خروج الألماني ألكسندر زفيريف الأربعاء.

وعانى بيريتيني (30 عاماً) كثيراً من الإصابات خلال مسيرته، واضطر إلى الانسحاب هذا الموسم في «باريس» عندما أنهت إصابة بالورك مشواره مبكراً خلال مباراته في ربع نهائي «بطولة فرنسا المفتوحة» أمام مواطنه ماتيو أرنالدي.

وفاز الأميركي تومي بول المصنف الـ12، على الفرنسي كانتان أليس 7 - 6 (7 - 3) و6 - 4 في أولى مباريات اليوم على الملعب الرئيسي.

وسيلتقي في ربع النهائي إما مواطنَه بن شيلتون؛ المصنفَ الـ3 في الدورة، وإما الفرنسي آرتور ريندركنيش.

ومع خروج ألكاراس من برنامج مباريات الأمسية، فسيكون اللاعب الفرنسي فيس نجم الفترة المسائية عندما يواجه المصنفَ الـ7 عالمياً الأميركي فريتس الـ11.

كما يخوض النرويجيُّ كاسبر رود؛ الثاني عالمياً سابقاً، مواجهةً أمام الألماني يان لينارد شتروف.

وشهدت «دورة باريس»، الأربعاء، خروج عدد من أبرز المصنفين في سلسلة من المفاجآت، حيث ودع الصربيُّ نوفاك ديوكوفيتش، المتوجُ بـ24 لقباً كبيراً، والروسيُّ دانييل ميدفيديف، والأميركي فرنسيس تيافو، والأسترالي أليكس دي مينور، المنافسات مبكراً، لينضموا إلى زفيريف.

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