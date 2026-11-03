كوفاتش يثني على بيليغريني «الرجل النبيل»

يتطلع الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إلى مواجهة نظيره التشيلي مانويل بيليغريني (73 عاماً) في المباراة التي ستجمع الفريقين، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند.

وفي مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، قال كوفاتش: «إنه ليس مدرباً رائعاً فحسب بفضل خبرته الهائلة وتاريخه الطويل في الملاعب، بل أراه أيضاً رجلاً نبيلاً».

وأبدى كوفاتش إعجابه الشديد بأسلوب المدرب التشيلي في القيادة الفنية، قائلاً: «طريقته في التدريب وسلوكه على خط التماس يعكسان شخصية هادئة؛ إنه حقاً شخصية لطيفة للغاية».

وأضاف: «أن يستمر في الوقوف على خط التماس وهو بعمر 73 عاماً، فهذا أمر لافت حقاً. أتطلع للقائه شخصياً غداً».

ووفقاً لمدرب دورتموند، الذي قاد فريقه مؤخراً لتحقيق تعادل ثمين بنتيجة 2 - 2 أمام بايرن ميونيخ، السبت، فإن الفرق التي يديرها بيليغريني تتميز قبل كل شيء بجودتها العالية في التعامل مع الكرة.

وقال المدرب السابق للمنتخب الكرواتي: «بما أنه ينحدر من أميركا الجنوبية، فهو يدرك تماماً ما تحتاجه فرقه، إنهم يلعبون كرة القدم، وهم بالفعل يجيدون لعبها».

وتابع: «لم يقتصر الأمر على ريال بيتيس حالياً، بل كان الحال كذلك مع مالقا وكذلك مع مانشستر سيتي. لذا، سنواجه غداً خصماً يتمتع بثقة كبيرة في التعامل مع الكرة، وسيسعى بالتأكيد لجعلنا نركض كثيراً خلفها».