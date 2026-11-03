وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل متأثراً بإصابة تعرّض لها إثر اصطدام خلال مباراة

توفي خيسوس دي ميغل، مهاجم تينيريفي، الثلاثاء، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في الدرجة الثانية، وفق ما أفاد به النادي الإسباني.

وجاء في بيان صادر عن تينيريفي: «بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في تمام الساعة الثامنة».

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، أعلن نادي تينيريفي وفاة مهاجمه بعدما عجز عن تجاوز المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الاصطدام، الذي وقع في الدقائق الأخيرة من المباراة، واستدعى نقله بصورة عاجلة بسيارة إسعاف إلى مستشفى نويسترا سينيورا دي كانديلاريا الجامعي.

⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto ️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

وكان اللاعب، المولود في مدريد، قد أُدخل وحدة العناية المركزة، حيث ظل يصارع للبقاء على قيد الحياة، وسط متابعة واسعة من الأوساط الرياضية الإسبانية لحالته الصحية.

ووقعت الحادثة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق.

وكان دي ميغيل يلاحق كرة عالية تجاوزت منتصف الملعب، قبل أن يندفع حارس أندورا أوونو، بوصفه آخر مدافع أمام مرماه، لمحاولة الوصول إلى الكرة، ليصطدم بالمهاجم الإسباني بعنف شديد.

وسقط دي ميغيل فاقداً للوعي على أرض الملعب، ما دفع لاعبي الفريقين إلى طلب تدخل الأجهزة الطبية بصورة عاجلة.

وبعد تلقيه الإسعافات الأولية لعدة دقائق، نُقل اللاعب من أرض الملعب، فيما أبلغ الحكم بيريز هيرنانديز، المنتمي إلى مدريد، قائدي الفريقين ومدربيهما بقرار إيقاف المباراة، التي انتهت أحداثها عند الدقيقة 108 دون استكمالها.

وشكل إعلان الوفاة صدمة كبيرة لنادي تينيريفي وزملاء اللاعب وأفراد عائلته، وكذلك لأوساط كرة القدم الإسبانية، التي تابعت تطورات حالته منذ وقوع الاصطدام.

وكانت رسائل التضامن والدعم قد توالت من مختلف أنحاء الكرة الإسبانية خلال فترة وجوده في المستشفى، وسط مشاعر من القلق والترقب والأمل في تعافيه.

وبرحيل دي ميغيل، خيم الحزن على الرياضة الإسبانية، التي فقدت لاعباً في الثلاثين من عمره إثر حادثة مأساوية شهدتها إحدى مباريات كرة القدم.