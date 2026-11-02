فينوس ويليامز تتمسك بمواصلة مسيرتها رغم سلسلة الهزائم المتتالية

أكدت نجمة التنس الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز أنها لا تزال تتمتع بالدافع لمواصلة مسيرتها في ملاعب التنس، مشيرة إلى أن التزامها بالتدريبات والانضباط هما العاملان الأساسيان وراء استمرارها في المنافسة، رغم تقدمها في العمر.

وقالت ويليامز إنها تتعامل مع كل مباراة بالنهج نفسه الذي اعتادت عليه طوال مسيرتها، مؤكدة أنها تحرص على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل النزول إلى الملعب.

وأضافت ويليامز، خلال مؤتمر صحافي قبل مشاركتها في بطولة هونغ كونغ: «أتعامل مع الأمور بالطريقة نفسها التي اعتدت عليها دائماً، من خلال التدريب والانضباط في كل مباراة».

وابتعدت ويليامز، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عن المنافسات لأكثر من عام، بعد مشاركتها في بطولتي «إنديان ويلز» و«ميامي» في مارس (آذار) 2024، قبل أن تعود إلى الملاعب في يوليو (تموز) 2025، بعدما حصلت على بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة واشنطن.

واستهلت اللاعبة الأميركية عودتها بالفوز على مواطنتها بيتون ستيرنز في الدور الأول، لكنها لم تحقق أي انتصار في منافسات الفردي منذ ذلك الحين، بعدما خسرت مبارياتها الثلاث الأخيرة في موسم 2025، كما تلقت 13 هزيمة متتالية خلال عام 2026.

وتستعد ويليامز، البالغة من العمر 46 عاماً، للمشاركة في بطولتها الرابعة عشرة والأخيرة خلال موسم 2026، عندما تخوض منافسات بطولة هونغ كونغ.

وتلتقي اللاعبة الأميركية في الدور الأول مواطنتها ماري ستويانا، البالغة من العمر 23 عاماً، في مواجهة ستكون الأولى بينهما، وتمثل الفرصة الأخيرة لويليامز لإنهاء الموسم بتحقيق انتصار واحد على الأقل في منافسات الفردي.