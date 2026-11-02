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الرياضة رياضة عالمية

فينوس ويليامز تتمسك بمواصلة مسيرتها رغم سلسلة الهزائم المتتالية

فينوس ويليامز (إ.ب.أ)
فينوس ويليامز (إ.ب.أ)
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فينوس ويليامز تتمسك بمواصلة مسيرتها رغم سلسلة الهزائم المتتالية

فينوس ويليامز (إ.ب.أ)
فينوس ويليامز (إ.ب.أ)

أكدت نجمة التنس الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز أنها لا تزال تتمتع بالدافع لمواصلة مسيرتها في ملاعب التنس، مشيرة إلى أن التزامها بالتدريبات والانضباط هما العاملان الأساسيان وراء استمرارها في المنافسة، رغم تقدمها في العمر.

وقالت ويليامز إنها تتعامل مع كل مباراة بالنهج نفسه الذي اعتادت عليه طوال مسيرتها، مؤكدة أنها تحرص على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل النزول إلى الملعب.

وأضافت ويليامز، خلال مؤتمر صحافي قبل مشاركتها في بطولة هونغ كونغ: «أتعامل مع الأمور بالطريقة نفسها التي اعتدت عليها دائماً، من خلال التدريب والانضباط في كل مباراة».

وابتعدت ويليامز، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عن المنافسات لأكثر من عام، بعد مشاركتها في بطولتي «إنديان ويلز» و«ميامي» في مارس (آذار) 2024، قبل أن تعود إلى الملاعب في يوليو (تموز) 2025، بعدما حصلت على بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة واشنطن.

واستهلت اللاعبة الأميركية عودتها بالفوز على مواطنتها بيتون ستيرنز في الدور الأول، لكنها لم تحقق أي انتصار في منافسات الفردي منذ ذلك الحين، بعدما خسرت مبارياتها الثلاث الأخيرة في موسم 2025، كما تلقت 13 هزيمة متتالية خلال عام 2026.

وتستعد ويليامز، البالغة من العمر 46 عاماً، للمشاركة في بطولتها الرابعة عشرة والأخيرة خلال موسم 2026، عندما تخوض منافسات بطولة هونغ كونغ.

وتلتقي اللاعبة الأميركية في الدور الأول مواطنتها ماري ستويانا، البالغة من العمر 23 عاماً، في مواجهة ستكون الأولى بينهما، وتمثل الفرصة الأخيرة لويليامز لإنهاء الموسم بتحقيق انتصار واحد على الأقل في منافسات الفردي.

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الرياضة رياضة عالمية

دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
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دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بموعد وصول الفريق إلى السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» صوراً لوصول البعثة، مرفقاً بها عبارات ترحيبية قال فيها: «نحن في الرياض... كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم، شوقاً لكم ولأهلها، من دار المحبة إلى دار العز... يا هلا بالرياض وأهلها».

كانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الغموض بشأن موعد وصول بعثة شباب الأهلي، في ظل عدم رد النادي الإماراتي على اتصالات الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم، ونادي الهلال، لتحديد موعد وصول البعثة، إذ لم تكن الجهات الثلاث تملك معلومات مؤكدة بشأن موعد وصول الفريق حتى الساعة 1:39 من ظهر اليوم (الاثنين).

كانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى عدم وجود معلومات لدى الأطراف المعنية بشأن موعد وصول الفريق، في وقت اتجهت فيه المؤشرات إلى احتمالية تأجيل المباراة، قبل أن يعلن النادي الإماراتي أن بعثته في طريقها إلى الرياض عبر حسابه الرسمي.

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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
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«جائزة المكسيك الكبرى»: سائقا ألبين خارج النقاط بعد معاقبتهما لمخالفة شروط الأعلام الصفراء

تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)
تعرّض سائقا فريق ألبين لعقوبتين أدتا في النهاية إلى تجريدهما من النقاط (إ.ب.أ)

تعرّض سائقا فريق ألبين، الأرجنتيني فرنكو كولابينتو والفرنسي بيار غاسلي، اللذان أنهيا سباق جائزة المكسيك الكبرى لـ«فورمولا 1»، الأحد، في المركزين الثامن والعاشر على التوالي، لعقوبتين أدّتا، في النهاية، إلى تجريدهما من النقاط.

واتهمت لجنة الحكام سائقَي الحظيرة الفرنسية البريطانية بعدم إبطاء السرعة، وفق القوانين المنصوص عليها خلال إشهار الأعلام الصفراء، عقب الحادث العنيف الذي تعرَّض له السائق الفنلندي فالتيري بوتاس (كاديلاك).

وفرضت اللجنة على كولابينتو عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته، بينما نال غاسلي عقوبة «التوقف والانطلاق»، التي تفرض على السائق دخول منطقة الصيانة والبقاء متوقفاً لمدة 10 ثوان قبل العودة مجدداً إلى الحلبة.

ونظراً لانتهاء السباق، قررت لجنة الحكام الاستعاضة عن هذه العقوبة بإضافة 30 ثانية إلى التوقيت الإجمالي للسائق الفرنسي.

وبناءً على ذلك، تراجع الأرجنتيني كولابينتو إلى المركز الخامس عشر، وغاسلي للمركز السابع عشر والأخير.

من ناحية أخرى، تلقّى أوسكار بياستري (ماكلارين) أيضاً عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بسبب اصطدامه بالسائق الإنجليزي أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، ما أجبر الأخير على الانسحاب قبل نهاية السباق.

وبذلك، تراجع السائق الأسترالي، الذي كان قد أنهى السباق في المركز السابع، إلى المركز الثالث عشر.

وقد صبّت هذه العقوبات الثلاث في مصلحة السائق الفرنسي إسحاق حجار (ريد بول)، الذي تقدَّم من المركز الثاني عشر إلى التاسع، ليحصد نقطتين في الترتيب.

وانزلقت سيارة حجار، الذي انطلق من المركز السابع، في بداية السباق، بعد اصطدامه بالسائق البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، وهو ما بدد آماله في تحقيق نتيجة جيدة.

ومع نهاية السباق، تُوّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، أصغر بطل للعالم في تاريخ الفئة الأولى باحتلاله المركز الثالث، خلف الفائز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وسائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون.

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فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)
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فونسيكا يقترب من خلافة بورجيس في تدريب سبورتينغ لشبونة

باولو فونسيكا (رويترز)
باولو فونسيكا (رويترز)

توصل باولو فونسيكا مدرب ليون الفرنسي إلى اتفاق بشأن تولي منصب المدير الفني لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حسب تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأشار موقع «فوت ميركاتو» إلى أن فونسيكا يمثل الخيار الأول لسبورتينغ لشبونة لخلافة المدرب روبن بورجيس، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن سبورتينغ، مساء الأحد، بدء إجراءات إنهاء التعاقد مع بورجيس، الذي قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 2024 - 2025، مؤكداً في بيان قدمه إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية أنه بدأ مناقشة إنهاء عقد المدرب البالغ من العمر 45 عاماً.

وجاء القرار بعد بداية غير مستقرة للفريق هذا الموسم، حيث يحتل سبورتينغ المركز الثالث في الدوري البرتغالي، بفارق تسع نقاط خلف بورتو المتصدر، وهو ما قلص حظوظه في المنافسة على اللقب.

وقرر النادي إسناد المهمة مؤقتاً إلى تياغو فيرنانديز مدرب الفريق الرديف، على أن يقود الفريق في مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني غداً الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال سبورتينغ بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع ليون بشأن شروط رحيل فونسيكا، لكن «فوت ميركاتو» ذكر أن النادي البرتغالي يثق في إمكانية إتمام الصفقة، خصوصاً أن عقد المدرب مع الفريق الفرنسي يمتد حتى عام 2027.

وكان بورجيس تولى تدريب سبورتينغ في عام 2024 خلفاً لجواو بيريرا، الذي استمر في منصبه ثماني مباريات فقط، بعدما خلف روبن أموريم الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.

ونجح بورجيس خلال موسمه الأول في قيادة سبورتينغ للتتويج بلقبي الدوري والكأس البرتغاليين، محققاً أول ثنائية محلية للنادي منذ 23 عاماً.

كما قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا ببلوغه دور الثمانية، في أفضل مشاركة له بالمسابقة، لكنه أخفق في موسمه الثاني في الدفاع عن لقب الدوري، وخسر نهائي كأس البرتغال أمام تورينسي، أحد أندية الدرجة الثانية.

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