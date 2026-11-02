آرسنال أرتيتا يتقن «الفنون المظلمة» ويجمع بين الصلابة والجمال

أثبت آرسنال، بفوزه على ليفربول في ملعب أنفيلد، أنه بات يمتلك مقومات الفريق القادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أظهر مزيجاً من الجودة الفنية والصلابة الدفاعية والقدرة على التعامل مع أصعب ظروف المباريات، وهي سمات لم تكن حاضرة بالقدر نفسه في نسخ الفريق السابقة تحت قيادة مدربين مختلفين.

ويعود الفضل في هذا التحول إلى العمل الذي يقوم به المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، وفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، الذي نجح في بناء فريق متعدد الخيارات، يستطيع فرض أسلوبه بالاستحواذ والتمريرات المتقنة، كما يمتلك القدرة على اللجوء إلى الأساليب الأكثر خشونة والاعتماد على الدفاع المنظم عندما تفرض المباراة ذلك.

وأظهر آرسنال الوجهين في مواجهة ليفربول، إذ فرض سيطرته على الكرة خلال الدقائق العشرين الأولى بفضل التحركات الذكية والتمريرات السريعة، قبل أن يتقدم في النتيجة ويتحول إلى الدفاع المنظم، مع التراجع إلى مناطقه وإغلاق المساحات والفوز بالالتحامات والتعامل مع الضغط المتواصل من أصحاب الأرض.

وكانت النتيجة لافتة، إذ انتهت المباراة من دون أن يتمكن ليفربول من تسجيل أي تسديدة على المرمى، في سابقة لم تحدث من قبل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

ولم تكن المباراة الأكثر إمتاعاً من الناحية الفنية بالنسبة إلى المتابع المحايد، وشهدت بعض المواقف التي عكست اعتماد لاعبي آرسنال على ما يعرف في كرة القدم بـ«الفنون المظلمة»، من خلال المبالغة في السقوط عند الاحتكاك، خصوصاً المدافعين غابرييل ماغالهايس وإزري كونسا، بهدف كسب الوقت وامتصاص ضغط المنافس.

لكن آرسنال يدرك أن اللعب بأسلوب مفتوح في أنفيلد لا يضمن له النجاح، بعدما دفع ثمن ذلك في مواجهات سابقة، أبرزها خسارته 1 - 5 في فبراير (شباط) 2014، و0 - 4 في أغسطس (آب) 2017، و1 - 5 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ثم 0 - 4 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ويبدو الفريق الحالي أكثر نضجاً وصلابة من تلك النسخ، بعدما بات يدرك أهمية حماية مرماه والاعتماد على قوته الدفاعية في المباريات الكبيرة.

وتبرز هذه الصلابة بصورة أكبر في ظل غياب المدافع ويليام ساليبا للإصابة، إذ نجح كونسا في تعويضه بصورة فعالة، إلى جانب غابرييل وديكلان رايس، فيما يشكل الحارس ديفيد رايا عنصراً أساسياً في منظومة دفاعية باتت من بين الأقوى في إنجلترا.

وحافظ آرسنال على نظافة شباكه في ست مباريات من أصل تسع خاضها في الدوري هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى خمسة أهداف، ثلاثة منها جاءت في مواجهة استثنائية أمام برايتون الذي قدم أداءً هجومياً قوياً.

وفي مواجهة ليفربول، قدم كونسا وغابرييل ورايس أرقاماً تعكس حجم العمل الدفاعي الذي قاموا به، بعدما نفذوا 14 إبعاداً للكرة، وفازوا بثمانية تدخلات ناجحة، واستعادوا الاستحواذ في تسع مناسبات. وكان كونسا في مقدمة المتألقين، بعدما نجح في انتزاع الكرة من مهاجمي ليفربول والتعامل مع الكرات العرضية، فيما قدم رايس أداءً استثنائياً عزز به دوره المحوري في حماية الخط الخلفي.

ورغم الانتقادات التي قد تطول أسلوب الفوز، فإن آرسنال لم يعد معنياً بإرضاء المتابعين بقدر اهتمامه بتحقيق النتائج. فخلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر الممتدة 22 عاماً، اشتهر الفريق بأسلوبه الهجومي الأنيق، لكنه لم يكن دائماً قادراً على تحويل تفوقه الفني إلى انتصارات في المواجهات الكبرى. أما اليوم، فقد أصبح أكثر فاعلية، حتى وإن جاء ذلك أحياناً على حساب جمالية الأداء.

وتكشف الأرقام عن تطور إضافي في شخصية الفريق خارج ملعبه، إذ نجح في تحسين نتائجه مقارنة بالموسم الماضي في أربع من مبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم. وكان آرسنال قد حصد أربع نقاط فقط من مواجهاته أمام أستون فيلا وسندرلاند ونوتنغهام فورست وليفربول خلال الموسم الماضي، لكنه جمع 12 نقطة من المباريات ذاتها هذا الموسم.

وتعزز هذه المؤشرات صورة فريق بات أكثر نضجاً وقدرة على التكيف مع متطلبات المنافسة، سواء احتاج إلى الاستحواذ وصناعة الفرص أو إلى التراجع والدفاع والاعتماد على الالتحامات البدنية. وبغض النظر عن الأسلوب الذي يختاره المنافس، يبدو أن أرتيتا نجح في بناء فريق يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معه، في خطوة تؤكد أن آرسنال لم يعد مجرد فريق يقدم كرة جميلة، بل بات فريقاً يعرف كيف يفوز أيضاً.