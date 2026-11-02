سباليتي يشيد بلاعبي يوفنتوس بعد الفوز على نابولي ويوجِّه رسالة للجماهير

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس أن لاعبي فريقه يستحقون الثناء الكامل، عقب الفوز بهدفين دون رد على نابولي، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم. وقال سباليتي في تصريحات لمنصة «دازن إيطاليا» بعد المباراة: «الفضل يعود إلى اللاعبين. لقد تمكنوا من إخراج أفضل ما لديهم، واستعادوا الرغبة في المبادرة والتقدم والتفكير بإيجابية، ثم نجحوا في تطبيق ذلك خلال الشوط الثاني بعد إجراء بعض التعديلات». وتابع: «أعتقد أنهم استحقوا الفوز تماماً، كما نجحوا في استعادة بعض الثقة في قدراتهم وما يستطيعون تقديمه داخل الملعب».

وتعرض لاعبو يوفنتوس لصافرات استهجان وهتافات غاضبة من الجماهير في ملعب «أليانز»، التي طالبت الفريق بإظهار الروح القتالية منذ الدقائق الأولى، كما نظمت الجماهير احتجاجاً خارج الملعب قبل انطلاق المباراة، عقب الخسارة المفاجئة أمام جنوا المتعثر في الجولة الماضية.

وقال سباليتي «علينا مواصلة العمل. هذه مرحلة يجب أن نتعامل معها، وبعد ذلك يمكنكم الحديث عما تريدون. في الوقت الحالي، يجب أن نكون متماسكين، وأن نستعيد مع جماهيرنا الوجه الحقيقي لهذا الملعب، كما ظهر في الشوط الثاني عندما وقفت إلى جانب الفريق وقاتلت معه».

وأضاف: «يمكنكم القول إن سباليتي ليس جيداً، وإن هذا اللاعب ليس جيداً، والمطالبة برحيل الجميع، ولكننا نحتاج الآن إلى الوحدة، ويجب أن يعود هذا الملعب حصناً لنا. حتى لو لم ننجح في إسعاد الجماهير كثيراً، فإننا نحتاج إلى وجودها إلى جوارنا، ونشكر كل من صفق لنا وساندنا اليوم».

واختتم سباليتي تصريحاته قائلاً: «هذه مرحلة نحتاج فيها إلى التكاتف والوقوف معاً، ومحاولة التقدم والتفكير بإيجابية، وهو أمر ليس سهلاً في ظل قلة الخيارات المتاحة لدينا. اللاعبون استحقوا هذا الفوز، ويستحقون تصفيقاً حاراً. أحسنتم يا شباب».