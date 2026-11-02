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«إن بي إيه»: 37 نقطة للوافد الجديد لينديبورغ مع ووريرز... و45 لدونتشيتش

تُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة (أ.ب)
تُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة (أ.ب)
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«إن بي إيه»: 37 نقطة للوافد الجديد لينديبورغ مع ووريرز... و45 لدونتشيتش

تُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة (أ.ب)
تُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة (أ.ب)

سجَّل الوافد الجديد ياكسيل لينديبورغ 37 نقطة، وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز في غياب نجمه ستيفن كوري إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز 124-112، في حين تعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف لوس أنجليس ليكرز بتسجيله 45 نقطة، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، الأحد.

وحقق لينديبورغ (24 عاماً) الذي اختير في المرتبة الحادية عشرة في «درافت» هذا العام، أعلى رصيد نقاط في مسيرته الاحترافية الفتيّة، وأضاف إليها 6 تمريرات حاسمة و4 متابعات، ليقود ووريرز لفوزه الرابع توالياً.

وتُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد (روكي) في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة، منذ أن سجل ستيفن كوري 42 نقطة في عام 2010.

وكان كوري (38 عاماً) قد سجل متوسط 33 نقطة في المباريات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك 44 نقطة أمام مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء، لكنه غاب عن مواجهة الأحد لإراحة ركبته اليمنى التي تُسبِّب له بعض المتاعب.

وفي ظل غياب درايموند غرين أيضاً، برز الأميركي-الدومينيكاني لينديبورغ كركيزة أساسية في هجوم فريقه الذي استعاد توازنه بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى في الموسم، عقب غيابه عن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في الموسم الماضي.

تعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف لوس أنجليس ليكرز بتسجيله 45 نقطة (رويترز)

وقال لينديبورغ: «سأستمر في اللعب بابتسامة على وجهي. ربما أقوم ببعض الحركات الراقصة مثل ستيفن كوري من حين لآخر، لكني سأظل أبحث دائماً عن المتعة في لعبي».

من جانبه، أشاد المدرب ستيف كير بقدرة لينديبورغ على التأقلم السريع مع أجواء الدوري «يقدم هذا الأداء رغم أنه لم يكتسب بعد خبرة كافية في دوري المحترفين، فإيقاع اللعب لا يزال يبدو سريعاً جداً بالنسبة له. لكنه يمتلك مهارات ومواهب استثنائية تتيح له القيام بشتى أنواع اللعبات المؤثرة».

وأضاف كير: «أعتقد أنه سيتطور كثيراً في المستقبل، لكن من اللافت حقاً التأثير الذي يحدثه في المباريات خلال الأسابيع القليلة الأولى من الموسم».

وفي ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، سجل دونتشيتش (27 عاماً) الذي يخوض موسمه التاسع في الدوري 45 نقطة واستحوذ على 15 متابعة، في فوز لوس أنجليس ليكرز على تورونتو رابتورز 131-125.

تقدم ليكرز في وقت مبكر من الربع الأول وحافظ على تفوقه طوال المباراة، رغم محاولات رابتورز تقليص فارق الـ26 نقطة في وقت أكمل أصحاب الأرض اللقاء بلاعبيه الاحتياطيين.

ومع تسجيل جاميسون باتل من رابتورز، 15 نقطة في الربع الأخير، اضطر جيه جيه ريديك مدرب ليكرز إلى إعادة اللاعبين الأساسيين إلى أرض الملعب في الدقيقة الأخيرة لضمان الفوز.

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«تصفيات أمم أفريقيا 2027»: إصابة بلغالي تُقلق مدرب الجزائر حمداني

رفيق بلغالي (أ.ب)
رفيق بلغالي (أ.ب)
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«تصفيات أمم أفريقيا 2027»: إصابة بلغالي تُقلق مدرب الجزائر حمداني

رفيق بلغالي (أ.ب)
رفيق بلغالي (أ.ب)

أقلقت إصابة الظهير الأيمن الدولي رفيق بلغالي مع فريقه تورينو الإيطالي، مدرب الجزائر إبراهيم حمداني، قبل انطلاق معسكر «الخضر» لمواجهتيْ توغو، ضِمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وخرج بلغالي (24 عاماً) في الدقيقة 71 من المواجهة التي خسرها تورينو أمام مُضيفه فروزينوني 0-2، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ولم يُعلن النادي حجم الإصابة أو مدة غياب اللاعب، الذي سبق أن غاب عن مباراة واحدة لفريقه الجديد، ضِمن مسابقة الكأس في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الإصابة التي غيّبته لفترتين قصيرتين عن ناديه السابق فيرونا في الموسم الماضي.

كما غاب بلغالي مع مواجهتيْ زامبيا وبوروندي في التصفيات الأفريقية، كما عن ودية النيجر بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرّض لها خلال مشاركته في كأس أفريقيا 2025.

ويستعدّ المنتخب الجزائري لمواجهتين مع توغو في 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضِمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب «محاربي الصحراء» المجموعة التاسعة بـ4 نقاط بعد الفوز على زامبيا 3-1 والتعادل مع بوروندي 2-2.

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تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)
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تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)

قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن هبوط الفريق بات احتمالاً حقيقياً بسبب ​قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 2-0 أمام تشيلسي، يوم السبت، بعدما تركته الهزيمة متقدماً بمركز واحد فقط على منطقة الهبوط. ويحتل مانشستر يونايتد المركز 17 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على كريستال بالاس، الذي يحتل أول مراكز منطقة ‌الهبوط.

ولم يحقق ‌يونايتد أي فوز في ​آخِر ‌9 ⁠مباريات، ​وهي أطول ⁠سلسلة دون فوز للفريق منذ عام 1984، وفق شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وقرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإبقاء على المدرب الحالي مايكل كاريك لقيادة الفريق أمام تشيلسي، رغم الهزيمة 3-0 من ضيفه بورنموث، والخسارة الساحقة 4-1 ⁠أمام كومو في دوري أبطال أوروبا ‌قبل المباراة.

وردّاً على سؤال ‌حول احتمال هبوط مانشستر يونايتد، ​للمرة الأولى منذ أكثر ‌من نصف قرن، قال تن هاغ، لشبكة ‌«إي إس بي إن»: «في الدوري الإنجليزي، هذا ممكن، بالتأكيد، ببساطة لأن جميع الفرق قوية».

وأضاف: «جميع الفرق قوية، وجميع المدربين جيدون. وإذا وقعت في الجانب الخاطئ مرة واحدة ودخلت حقاً ‌في تلك الدائرة المفرغة، نعم، عندها يمكن أن يصبح الأمر صعباً للغاية».

كان ⁠تن ⁠هاغ قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، خلال فترة تولّيه المنصب قبل إقالته في عام 2024.

وقال المدرب الهولندي، الذي عُيّن مديراً فنياً لنادي تفينتي، قبل انطلاق موسم 2026-2027: «قبل وصولي، مرت 6 سنوات دون فوز يونايتد بأي لقب. انظروا إلى أين وصلوا الآن».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق روما الإيطالي في دوري ​أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء، ​قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

ألكسندر زفيريف (رويترز)
ألكسندر زفيريف (رويترز)
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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

ألكسندر زفيريف (رويترز)
ألكسندر زفيريف (رويترز)

اعتلى الألماني ألكسندر زفيريف صدارة التصنيف العالمي، الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، اليوم (الاثنين). وأصبح زفيريف اللاعب رقم 30 فقط في تاريخ التنس الذي يعتلي صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين منذ استحداثه في عام 1973. وكان بوريس بيكر آخر لاعب تنس ألماني يتصدر التصنيف العالمي قبل 35 عاما.

وشهدت قائمة المصنفين العشرة الأوائل عدة تغييرات؛ حيث دخل الإسباني الشاب رافاييل خودار القائمة باحتلاله المركز العاشر، بينما تقدم مركزاً كل من الفرنسي آرثر فيلس، والأميركي فرنسي تيافوي، والأسترالي أليكس دي مينور.

واحتل زفيريف صدارة التصنيف برصيد 9550 نقطة وضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف، بينما تراجع الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الثاني برصيد 9450 نقطة؛ حيث أعلن نهاية موسمه في وقت سابق بسبب التعافي من الإصابة.

واحتل المركز الثالث الإسباني كارلوس ألكاراس برصيد 6100، وخلفه الأميركي بن شيلتون برصيد 4530، ثم الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 3860 نقطة. وجاء في المركز السادس الإيطالي فلافيو كوبولي برصيد 3690 نقطة، وخلفه فيلس برصيد 3525، ثم تيفاوي برصيد 3430 نقطة، ثم دي مينور برصيد 3410 نقطة، بينما احتل خودار المركز العاشر برصيد 3209 نقطة.

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