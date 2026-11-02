«إن بي إيه»: 37 نقطة للوافد الجديد لينديبورغ مع ووريرز... و45 لدونتشيتش

سجَّل الوافد الجديد ياكسيل لينديبورغ 37 نقطة، وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز في غياب نجمه ستيفن كوري إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز 124-112، في حين تعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف لوس أنجليس ليكرز بتسجيله 45 نقطة، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، الأحد.

وحقق لينديبورغ (24 عاماً) الذي اختير في المرتبة الحادية عشرة في «درافت» هذا العام، أعلى رصيد نقاط في مسيرته الاحترافية الفتيّة، وأضاف إليها 6 تمريرات حاسمة و4 متابعات، ليقود ووريرز لفوزه الرابع توالياً.

وتُعد النقاط الـ37 التي سجلها لينديبورغ الأعلى لوافد جديد (روكي) في صفوف ووريرز خلال مباراة واحدة، منذ أن سجل ستيفن كوري 42 نقطة في عام 2010.

وكان كوري (38 عاماً) قد سجل متوسط 33 نقطة في المباريات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك 44 نقطة أمام مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء، لكنه غاب عن مواجهة الأحد لإراحة ركبته اليمنى التي تُسبِّب له بعض المتاعب.

وفي ظل غياب درايموند غرين أيضاً، برز الأميركي-الدومينيكاني لينديبورغ كركيزة أساسية في هجوم فريقه الذي استعاد توازنه بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى في الموسم، عقب غيابه عن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في الموسم الماضي.

تعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف لوس أنجليس ليكرز بتسجيله 45 نقطة (رويترز)

وقال لينديبورغ: «سأستمر في اللعب بابتسامة على وجهي. ربما أقوم ببعض الحركات الراقصة مثل ستيفن كوري من حين لآخر، لكني سأظل أبحث دائماً عن المتعة في لعبي».

من جانبه، أشاد المدرب ستيف كير بقدرة لينديبورغ على التأقلم السريع مع أجواء الدوري «يقدم هذا الأداء رغم أنه لم يكتسب بعد خبرة كافية في دوري المحترفين، فإيقاع اللعب لا يزال يبدو سريعاً جداً بالنسبة له. لكنه يمتلك مهارات ومواهب استثنائية تتيح له القيام بشتى أنواع اللعبات المؤثرة».

وأضاف كير: «أعتقد أنه سيتطور كثيراً في المستقبل، لكن من اللافت حقاً التأثير الذي يحدثه في المباريات خلال الأسابيع القليلة الأولى من الموسم».

وفي ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، سجل دونتشيتش (27 عاماً) الذي يخوض موسمه التاسع في الدوري 45 نقطة واستحوذ على 15 متابعة، في فوز لوس أنجليس ليكرز على تورونتو رابتورز 131-125.

تقدم ليكرز في وقت مبكر من الربع الأول وحافظ على تفوقه طوال المباراة، رغم محاولات رابتورز تقليص فارق الـ26 نقطة في وقت أكمل أصحاب الأرض اللقاء بلاعبيه الاحتياطيين.

ومع تسجيل جاميسون باتل من رابتورز، 15 نقطة في الربع الأخير، اضطر جيه جيه ريديك مدرب ليكرز إلى إعادة اللاعبين الأساسيين إلى أرض الملعب في الدقيقة الأخيرة لضمان الفوز.