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«البريميرليغ»: آرسنال يتصدّر بأول فوز في «أنفيلد» منذ 14 عاماً

الألماني كاي هافيرتز يتلقى تهنئة الإنجليزي ديكلان رايس بهدف الفوز على ليفربول (د.ب.أ)
الألماني كاي هافيرتز يتلقى تهنئة الإنجليزي ديكلان رايس بهدف الفوز على ليفربول (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: آرسنال يتصدّر بأول فوز في «أنفيلد» منذ 14 عاماً

الألماني كاي هافيرتز يتلقى تهنئة الإنجليزي ديكلان رايس بهدف الفوز على ليفربول (د.ب.أ)
الألماني كاي هافيرتز يتلقى تهنئة الإنجليزي ديكلان رايس بهدف الفوز على ليفربول (د.ب.أ)

انتفض آرسنال عقب الخروج المدوِّي من مسابقة كأس الرابطة وتغلب على مضيّفه ليفربول 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانفرد بالصدارة مستغلاً تعثّر شريكه مانشستر سيتي السبت بخسارته أمام برايتون 0-1.

ويدين فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بهذا الفوز إلى الألماني كاي هافيرتز صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 16.

وتلقى آرسنال صدمة كبيرة بخسارته أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة في منتصف الأسبوع. لكن «المدفعجية» حققوا الأهم بالفوز على ليفربول في معقله، وتصدروا البطولة مستغلين الخسارة الثانية توالياً في الدوري هذا الموسم لمانشستر سيتي، ما سمح لهم بفكّ الشراكة والابتعاد بثلاث نقاط.

وعلى الرغم من تتويجه بطلاً في الموسم الماضي، لم يتمكن آرسنال من الفوز على ليفربول ذهاباً أو إياباً، بل خسر أمامه في المباراة الأولى قبل تعادلهما في الثانية.

وحقق آرسنال أول فوز له على ليفربول منذ فبراير (شباط) 2024، لكن الأهم أنه كسر سلسلة سلبية طويلة على ملعب «أنفيلد» لم يحقق خلالها الفوز في 14 عاماً ضمن الدوري؛ إذ كان فوزه الأخير على ملعب ليفربول يعود إلى مارس (آذار) 2012.

ولم تُعطِ المباراة متابعيها الإثارة التي كانوا ينتظرونها، خاصة من جانب ليفربول الذي فشل في التسديد على المرمى طوال اللقاء، ولو أنه كان الأكثر سيطرة.

في الشوط الأول لم يُقدَّم الكثير حتى هدف افتتاح التسجيل من هافيرتز الذي استثمر عرضية متقنة من ديكلان رايس ووضع الكرة بسهولة في الشباك (16).

وأصبح هافيرتز أفضل هدّاف ألماني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 46 هدفاً، متخطياً إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي السابق، وفق شبكة «أوبتا» الإحصائية.

وجرّب البرازيلي برونو غيمارايش مضاعفة النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة علت المرمى (24)، ثم حاول رايس بنفسه بتصويبة سهلة بين يدي البرازيلي أليسون بيكر (25)، في حين جاء الردّ برأسية من القائد الهولندي فيرجيل فان دايك أبعدها الحارس الإسباني دافيد رايا في الوقت المناسب من أمام السويدي ألكسندر إيزاك (27). بعدها حاول لاعبو ليفربول بتسديدات لم تكن دقيقة، باستثناء محاولة الألماني فلوريان فيرتز من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة (39)، ورأسية الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر فوق المرمى (43).

ولم يتغيّر الحال كثيراً في الشوط الثاني، بل تراجع الأداء أكثر مع دخول المدافع مايلز لويس-سكيلي من جانب آرسنال (62)، في ظل دفع ليفربول بلاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي (58)، والمهاجم ريو نغوموها (67).

وكان اليوناني كريستوس تزوليس قريباً من مضاعفة النتيجة لآرسنال بتسديدة جميلة أبعدها بيكر ببراعة (73)، في حين أنهى ليفربول المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.

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السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
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السويدي ألمغرين يفوز بسباق الرجال في ماراثون نيويورك

السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)

فاز السويدي أندرياس ألمغرين بسباق الرجال في ماراثون مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، في أول مشاركة له في هذا الحدث.

وخاض ألمغرين سباقه الأول في مسافة 26.2 ميل (42.195 كيلومتر) بعد مسيرة ناجحة في سباقات نصف الماراثون.

وتمكن العداء السويدي من الابتعاد عن نظيره الإيطالي يمانبيرهان كريبا في الميل الأخير ليحقق الفوز بزمن قدره ساعتان و6 دقائق وثانية واحدة، متقدماً بفارق 13 ثانية عليه.

وجاء كاموهيلو موفولو من ليسوتو في المركز الثالث، متفوقاً على حامل اللقب الكيني بنسون كيبروتو.

السويدي أندرياس ألمغرين بطل ماراثون نيويورك (رويترز)

وكانت هذه هي المرة الخمسون التي يمرّ فيها مسار السباق عبر أحياء المدينة الخمسة جميعها، ففي عام 1976، خلال النسخة السابعة من السباق، بلغ عدد المشاركين ما يزيد قليلاً عن 2000 متسابق، بينهم 88 امرأة فقط.

أما يوم الأحد، فقد اصطف نحو 60 ألف عداء وعداءة عند خط البداية، كان نصفهم تقريباً من النساء.

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الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
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الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)

استعادت الكينية شيلا تشيبكيروي لقب ماراثون نيويورك، الأحد، بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن ساعتين و24 دقيقة و36 ثانية، بينما اندفعت الأميركية جيس ماكلين في المراحل الأخيرة بقوة لتنتزع المركز الثاني.

وكانت تشيبكيروي، بطلة نسخة عام 2024، تتقدم بمفردها عندما عبرت خط النهاية، وذلك بعد عامين من تفوقها على مواطنتها هيلين أوبيري.

الكينية شيلا تشيبكيروي تحتفل بلقب ماراثون نيويورك (رويترز)

واقتربت أوبيري، حاملة اللقب، بشكل كبير من إحراز المركز الثاني، لكنها فقدت فرصة الميدالية الفضية في اللحظات الأخيرة، إذ اندفعت ماكلين بقوة لتتجاوزها سريعاً وتعبر خط النهاية بفارق ثانية واحدة أمامها، مسجلة ساعتين و24 دقيقة و42 ثانية.

وتقدمت أوبيري وتشيبكيروي عن المجموعة المتصدرة قبل نحو أربعة أميال من نهاية السباق، وظلت أوبيري تلاحق منافستها عن كثب في أغلب المرحلة الأخيرة من المسار على أمل تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن حطمت الرقم القياسي للسباق العام الماضي.

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فابريغاس: الفوز على فينيسيا له «قيمة كبيرة»

الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
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فابريغاس: الفوز على فينيسيا له «قيمة كبيرة»

الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)

أبدى الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو، سعادته بفوز فريقه على فينيسيا 1 - 0، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فابريغاس في تصريحات عبر منصة «دازن» عقب نهاية المباراة: «لا شيء سهل على أرض الملعب، وقد رأينا اليوم أن لهذا الفوز قيمة كبيرة».

وأضاف: «لقد خضنا العديد من المباريات خارج ملعبنا، وأنا أقدر ما حققناه حقاً، فهو ليس سهلاً، الفوز في كرة القدم أمر بالغ الصعوبة، وهذا ما ألاحظه كل أسبوع، وكانت مباراة اليوم مواجهة جوهرية».

وأضاف: «لم يسدد فينيسيا سوى كرة واحدة على المرمى، ولم نسمح لهم بخلق أي فرص. اللاعبون ليسوا معتادين على هذا النوع من جدول المباريات المزدحم، حيث تتوالى المباريات الواحدة تلو الأخرى؛ فنحن عملياً لا نتدرب، لكن علينا الاستمرار بنفس هذه العقلية».

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