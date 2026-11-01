أنتونيلي: ضغوط الفوز باللقب زادت توتري

قال كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، إنه كان يقود السيارة بتوتر أكبر من المعتاد، إذ يستعد الشاب (20 عاماً) لخوض «سباق جائزة ​المكسيك الكبرى»، الذي قد يجعله أصغر بطل في تاريخ بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات. ومن المقرر أن ينطلق السائق الإيطالي من المركز الرابع في حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز، اليوم (الأحد)، ولا يحتاج سوى إلى إنهاء السباق في المركز التاسع لحسم اللقب، ليصبح بذلك أول إيطالي يفوز باللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وقال أنتونيلي للصحافيين، أمس (السبت): «بالتأكيد، كنت متوتراً أكثر قليلاً من المعتاد، خصوصاً ‌عندما تستمر في ‌سماع الكلام نفسه أينما ذهبت وفي أي ​وقت ‌من ⁠اليوم».

وقال ​السائق الإيطالي، ⁠الذي سجَّل خامس أسرع زمن في التجارب التأهيلية لكنه تقدَّم مركزاً واحداً بعد أن تلقَّى ماكس فرستابن سائق رد بول عقوبة عند الانطلاق، إن احتمال اعتبار اللقب مجرد إجراء شكلي كان أمراً يصعب تجاهله.

وأضاف: «الناس يقولون إن الأمر قد حُسم بالفعل. بما أنني أعرف نفسي جيداً، فقد حاولت تجاهل هذه الضجة قدر الإمكان، لكن الأمر لم يكن ⁠سهلاً».

ويُعدُّ جورج راسل سائق مرسيدس، الذي سينطلق من ‌المركز الثاني اليوم، أقرب منافسي زميله ‌أنتونيلي على اللقب، ويتأخر عنه بفارق ​123 نقطة مع بقاء 100 نقطة فقط متاحة بعد سباق اليوم.

ويجب على راسل أو سائق فيراري ‌لويس هاميلتون، الذي سينطلق من المركز الأول، الفوز اليوم لتأجيل تتويج أنتونيلي.

كان متصدر البطولة يتعافى أيضاً من مرض بعد أن عانى من حمى شديدة ومشكلات في المعدة يوم الخميس الماضي.

وقال أنتونيلي: «لم أتعافَ تماماً بعد»، ‌مضيفاً أن مستويات طاقته منخفضة وأنه لم ينم جيداً.

وأضاف: «هذا ليس عذراً، لكن بالتأكيد لم يكن هذا ⁠أفضل أداء ⁠لي».

وقال أنتونيلي إنه شعر بقدرته التنافسية في المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية على الإطارات المستخدمة، لكنه واجه صعوبة في تحقيق لفة جيدة على الإطارات الجديدة في المرحلة الأخيرة.

ومع ذلك، يمنحه مركزه عند الانطلاق فرصةً قويةً لحسم النقاط التي يحتاج إليها، رغم أن المنعطف الأول في مكسيكو سيتي قد يتسبب في لفة افتتاحية فوضوية.

وقال: «سيكون من المهم الانطلاق بشكل جيد. المنعطف الأول دائماً ما يكون بالغ الصعوبة. لكنني أعتقد أننا إذا حققنا انطلاقة جيدة، فستكون لدينا فرصة طيبة للتقدم للأمام».

وأوضح أنه سيحاول الحصول على قسط من ​الراحة قبل سباق اليوم، بعد وصول ​عائلته إلى مكسيكو سيتي.

وأضاف: «سأحاول فقط أن أبتعد عن كل شيء قدر الإمكان، وأن أنام جيداً، ثم الاستعداد بشكل جيد لسباق اليوم».