«جائزة المكسيك الكبرى»: السائق أوكون ينفي تقارير عن وقوع مشادة بعد استبعاده من «هاس»

دخل الفرنسي كريستيان مبيلي حلبة الرياض وهو أحد أبرز الملاكمين الهجوميين في وزن فوق المتوسط، لكنه خرج منها بأول هزيمة في مسيرته الاحترافية، بعدما عجز عن فرض الأسلوب الذي صنع شهرته، أمام المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز، في مواجهة كشفت الفارق بين الاندفاع الهجومي والخبرة في إدارة النزالات الكبرى، وطرحت تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت الملاكم الفرنسي إلى التخلي عن أبرز أسلحته في أهم اختبار خاضه حتى الآن.

وبحسب مجلة «ذا رينغ» المتخصصة في الملاكمة، فإن أداء مبيلي أمام كانيلو كان مثيراً للتساؤلات، بعدما خاض المواجهة بإيقاع أبطأ من المعتاد، ولم يطلق العدد المتوقع من اللكمات، كما لجأ إلى التراجع والقتال من المسافات البعيدة في فترات كان يحتاج خلالها إلى الضغط المتواصل، وهو ما سمح لمنافسه بالتحكم في إيقاع النزال واستثمار قدراته الدفاعية واللكمات المرتدة.

وكان مبيلي، البالغ 31 عاماً، قد دخل المواجهة حاملاً حزام المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط، بسجل يضم 29 انتصاراً وتعادلاً واحداً دون هزيمة، بينها 24 انتصاراً بالضربة القاضية، وهي أرقام تعكس قوته الهجومية وقدرته على إنهاء المواجهات قبل الوصول إلى قرار الحكام.

غير أن تلك المميزات لم تظهر بالصورة المعتادة أمام كانيلو، الذي نجح في فرض معركة مختلفة تقوم على التحكم في المسافة واستدراج منافسه إلى الهجوم، قبل الرد بلكمات أكثر دقة وقوة، مستفيداً من خبرته الطويلة في مواجهة أبرز ملاكمي العالم.

| لحظات تسبق دخول الملاكمين إلى الحلبة، ثم دخول المستشار تركي آل الشيخ، وعزف السلام الملكي السعودي والنشيدين الوطنيين الفرنسي والمكسيكي، قبل انطلاق النزال الرئيسي بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي في ليلة «المكسيك ضد العالم» pic.twitter.com/WTwJVPLufj — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وبدأت ملامح المشكلة منذ الجولة الثانية، عندما ظهر مبيلي أقل اندفاعاً من المعتاد، وتراجع أمام تقدم المكسيكي، رغم نجاحه في بعض التبادلات الهجومية. وفي الجولة الثالثة، تمكن من دفع كانيلو نحو الحبال، لكنه لم يندفع خلفه كما اعتاد، بعدما بدا حذراً من الوقوع في فخ اللكمات المرتدة التي شكلت التهديد الأكبر طوال المواجهة.

وتكشف القراءة الفنية للجولات أن كانيلو لم يكن بحاجة إلى توجيه عدد كبير من اللكمات للسيطرة على النزال؛ إذ اعتمد على اختيار اللحظة المناسبة للهجوم، بينما حاول مبيلي البحث عن المسافة الآمنة التي تسمح له بتوجيه ضرباته دون التعرض لردود مؤثرة.

وفي الجولة الرابعة، أصبح هذا التباين أكثر وضوحاً، بعدما قاتل الفرنسي من المسافات البعيدة، فيما استغل كانيلو المساحات لتوجيه لكماته، وأجبر منافسه على إهدار محاولات هجومية عدة.

️ | مايكل بافر، أشهر مقدمي نزالات الملاكمة في العالم: «سعيد بأن مسيرتي في تقديم بطولات الملاكمة العالمية فتحت لي أبواب المشاركة في أحداث رياضية كبرى، من بينها بطولات هوكي الجليد، ودوري كرة القدم الأميركية، ونهائي كأس العالم الأخير». pic.twitter.com/ahjlaNbfks — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

ورغم ارتفاع وتيرة مبيلي في نهاية الجولة الخامسة، ثم زيادة ضغطه خلال السادسة، عندما حاصر كانيلو عند الحبال، فإن الملاكم المكسيكي حافظ على توازنه، ونجح في توجيه لكمات صاعدة قوية، ليمنع منافسه من تحويل الضغط إلى أفضلية حاسمة.

وشهدت الجولة السابعة استمرار المواجهة بين أسلوبين مختلفين؛ مبيلي الباحث عن كثافة اللكمات، وكانيلو الذي يفضل الدقة والاقتصاد في الجهد، قبل أن ينجح الأخير في اختراق دفاع منافسه بلكمات صاعدة وخطافية، جعلت تلك الجولة من أبرز فترات تفوقه.

وفي الجولة الثامنة، تعرَّض مبيلي لعقوبة بخصم نقطة بسبب لكمة خلف رأس كانيلو، وهو قرار أثار تساؤلات لدى المتابعين، خصوصاً أن بعض القراءات الفنية رأت أن المخالفة لم تكن تستوجب تلك العقوبة. لكن خصم النقطة لم يكن العامل الحاسم في خسارته، بعدما واصل المكسيكي فرض تفوقه خلال الجولات التالية.

وتشير الأرقام التي أوردتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى نجاح كانيلو في توجيه 158 لكمة مقابل 117 لمبيلي، وهو فارق يعكس قدرة المكسيكي على تحويل محاولاته الهجومية إلى ضربات مؤثرة، رغم أن منافسه اعتاد التفوق في كثافة الهجوم.

| لحظة إعلان فوز كانيلو ألفاريز على كريستيان مبيلي في المواجهة الرئيسية ضمن ليلة «المكسيك ضد العالم»، وتحية المستشار تركي آل الشيخ مع الملاكم المكسيكي عقب الانتصار. pic.twitter.com/xT8NZG0Gap — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وكانت الجولات الأخيرة أكثر تعبيراً عن المأزق الفني الذي واجهه الفرنسي؛ إذ دخل الجولة العاشرة وهو بحاجة إلى رفع وتيرة الضغط، لكنه أمضى فترات منها متراجعاً، بينما استمر كانيلو في توجيه اللكمات الأكثر دقة، مستفيداً من عجز منافسه عن إيجاد حلول جديدة.

ومع اقتراب النزال من نهايته، أصبح مبيلي بحاجة إلى الفوز بالضربة القاضية للمحافظة على لقبه، لكنه لم يتمكن من تغيير إيقاع المواجهة، رغم نجاحه في توجيه بعض اللكمات القوية خلال الجولة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز كانيلو بإجماع الحكام بنتائج 115-112 و116-111 و117-110.

واعترف كانيلو بعد المواجهة بصعوبة منافسه من الناحية البدنية، لكنه اعتبر أن قدرته الدفاعية كانت وراء الحد من خطورته، قائلاً: «كنت أعلم أنه قوي بدنياً. لم يوجه الكثير من اللكمات، لأنه من الصعب توجيه اللكمات إليّ. لقد كنت مثالياً».

لحظة دخول كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي إلى الحلبة، استعدادًا للمواجهة الرئيسية على لقب WBC لوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات «المكسيك ضد العالم» pic.twitter.com/Ot0nl3yru0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وتمنح هذه التصريحات تفسيراً إضافياً لما جرى داخل الحلبة؛ إذ لم تكن المشكلة في افتقار مبيلي إلى القوة أو القدرة على التحمل، بقدر ما كانت في عجزه عن استخدام تلك القدرات أمام منافس نجح في فرض حسابات مختلفة على المواجهة.

ورغم الخسارة، فإن مستقبل مبيلي قد يحمل فرصاً أكبر مما كان متاحاً له قبل مواجهة الرياض، إذ يرى متابعون أن ظهوره أمام أحد أشهر الملاكمين في العالم سيمنحه حضوراً أوسع، وقد يفتح أمامه المجال لمواجهة أسماء بارزة في فئة فوق المتوسط.

ويبرز في هذا السياق الغواتيمالي ليستر مارتينيز، حامل اللقب المؤقت للمجلس العالمي للملاكمة، الذي سبق أن تعادل مع مبيلي في سبتمبر (أيلول) 2025، في مواجهة مثيرة انتهت بقرار منقسم، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويواصل تقدمه بين أبرز المنافسين في الفئة.

وكان مارتينيز حاضراً في أمسية الرياض، وأعلن رغبته في مواجهة الفائز من نزال كانيلو ومبيلي، ما يجعله أحد الأسماء التي تستحق المتابعة في حسابات المنافسة على اللقب، وإن لم تتحدد حتى الآن مواجهة جديدة تجمعه بالملاكم الفرنسي.

كما ينتظر أن يواصل المروّج الكندي كاميل إستيفان دعم مسيرة مبيلي وتنظيم مواجهاته في مقاطعة كيبيك الكندية، مستفيداً من الاهتمام الذي حظي به بعد ظهوره أمام كانيلو.

سيواصل المروج الكندي كاميل إستيفان دعم مسيرة مبيلي وتنظيم مواجهاته في مقاطعة كيبيك الكندية (أ.ف.ب)

وتبدو المفارقة أن النزال الذي أنهى سجل مبيلي الخالي من الهزائم قد يصبح الأكثر تأثيراً في مستقبله، بعدما منحه فرصة اختبار قدراته أمام أحد أبرز الملاكمين في تاريخ اللعبة، وكشف في الوقت نفسه عن جوانب فنية يحتاج إلى تطويرها إذا أراد استعادة موقعه بين أبطال العالم.

فالمهمة المقبلة للفرنسي لن تقتصر على العودة إلى الانتصارات، وإنما ستتطلب إثبات قدرته على مواجهة الملاكمين الذين يجيدون الدفاع واللكمات المرتدة، دون أن يفقد هويته الهجومية التي قادته إلى القمة.

وبين خسارة الحزام واحتمالات العودة، يواجه مبيلي اختباراً جديداً خارج حلبة الرياض: هل يستطيع تحويل دروس أول هزيمة في مسيرته إلى خطوة تقوده مجدداً نحو بطولة العالم، أم أن كانيلو كشف حدود أسلوبه أمام نخبة الملاكمين؟