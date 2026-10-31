«لا ليغا»: ريال بيتيس يعمّق جراح مالاغا «المتذيّل» بثنائية

ألحق فريق ريال بيتيس بضيفه مالاغا خسارة جديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

وفاز بيتيس على مالاغا بنتيجة 2/ 1، ليعود لانتصاراته بعدما كان قد تعادل في الجولة الماضية مع سيلتا فيغو، في حين تلقى مالاغا الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وسجّل مارك باترا هدف التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 38، ثم أضاف بابلو فورناليس هدفاً ثانياً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح أدريان نينو في تسجيل هدف تقليص الفارق لمالاغا في الدقيقة 68.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، أما مالاغا فيتذيل الترتيب وله 5 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم في الدوري الإسباني.